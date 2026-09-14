Mad TV: Ξεκινά σήμερα η νέα σεζόν – Όλα όσα φέρνει το ανανεωμένο πρόγραμμα

Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε και το Mad TV ανοίγει σήμερα τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με αγαπημένες εκπομπές, νέα επεισόδια και γνώριμα πρόσωπα

Με μια ματιά Το Mad TV ξεκινά τη νέα σεζόν 2026-2027 στις 14 Σεπτεμβρίου με ανανεωμένο πρόγραμμα.

Επιστρέφουν αγαπημένα formats όπως το OK!THEMIS και το Talk to Mad, με έμφαση στη μουσική και την pop κουλτούρα.

Νέες εκπομπές όπως Unplugged Stories και Mad for Greekζ θα φιλοξενούν καλλιτέχνες και αυθεντικές ιστορίες.

Το περιεχόμενο του Mad TV επεκτείνεται σε YouTube και social media, ενισχύοντας την ψηφιακή παρουσία του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αγαπημένα Mad formats και πρόσωπα επιστρέφουν, με τη μουσική και την pop κουλτούρα στο επίκεντρο

Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, το Mad TV παρουσιάζει το τηλεοπτικό του πρόγραμμα για τη σεζόν 2026–2027, με νέους κύκλους των formats που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη ταυτότητα του καναλιού.

Με σταθερό σημείο αναφοράς τη μουσική και όσα συμβαίνουν τώρα στην pop κουλτούρα, το πρόγραμμα συνδυάζει καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, performances, street content, πολιτισμό, fitness και αστρολογία, με τον άμεσο και σύγχρονο τρόπο του Mad.

Στο πρόγραμμα της νέας σεζόν:

• OK!THEMIS – Η μακροβιότερη μουσική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει ανανεωμένη. Ο Θέμης Γεωργαντάς παρουσιάζει τα music requests του κοινού, αγαπημένα music flashbacks και τις μουσικές επιλογές που συνδέουν το σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες.

Καθημερινά στις 17:00

• Talk to Mad – Καθημερινές συζητήσεις χωρίς φίλτρα με ανθρώπους που εμπνέουν, από τη μουσική, τις τέχνες, τον αθλητισμό και τη σύγχρονη κουλτούρα, με την Αθηνά Κλήμη.

Καθημερινά στις 14:00

• Unplugged Stories – Καλλιτέχνες σε προσωπικό mode, μέσα από unplugged ερμηνείες και αυθεντικές αφηγήσεις που αποκαλύπτουν τις ιστορίες πίσω από τη μουσική τους.

Νέο επεισόδιο κάθε Παρασκευή στις 20:00 στο Mad TV και κάθε Σάββατο στις 20:00 στο Mad Greekζ

• Mad for Greekζ – Ο Θανάσης Γκαραβέλας συναντά αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες και συζητά μαζί τους για τη μουσική, τη διαδρομή τους και όσα ετοιμάζουν.

Νέο επεισόδιο ανά δύο εβδομάδες, κάθε Κυριακή στις 21:00 στο Mad Greekζ και κάθε Δευτέρα στις 21:00 στο Mad TV

Παράλληλα, οι short-form εκπομπές του Mad εντάσσονται στην καθημερινή ροή του καναλιού, με κάθε νέο επεισόδιο να προβάλλεται σε διαφορετικές ώρες μέσα στην ημέρα. Το περιεχόμενό τους επεκτείνεται στο YouTube και στα social media του Mad – Instagram, TikTok και Facebook – ενισχύοντας τη σύνδεση της τηλεοπτικής εμπειρίας με το digital περιβάλλον.

• Mad Έχεις Άστρο – Ο αστρολόγος και content creator Ανδρέας Jason Maris παρουσιάζει τις εβδομαδιαίες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Με αμεσότητα, χιούμορ και zero-filter ενέργεια, μιλά για έρωτα, δουλειά, φιλίες και όλες τις καταστάσεις της καθημερινότητας.

Νέο επεισόδιο κάθε Δευτέρα

• ΔιαMADάκια – Η Σοφία Γιλτίζη βγαίνει στους δρόμους με χιούμορ, αυθορμητισμό και ερωτήσεις που οδηγούν στις πιο απρόβλεπτες απαντήσεις.

Νέο επεισόδιο κάθε Τρίτη

• Street List – Η Σοφία Γιλτίζη ανακαλύπτει την playlist της πόλης μέσα από τα τραγούδια που παίζουν στα ακουστικά των περαστικών.

Νέο επεισόδιο κάθε Τετάρτη

• Mad News – Η Ευτυχία Χαραλαμπάκη παρουσιάζει τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη μουσική, τους καλλιτέχνες και την pop κουλτούρα.

Νέο επεισόδιο καθημερινά

• Mad Agenda – Η Ευτυχία Χαραλαμπάκη παρουσιάζει όσα αξίζει να δεις στην πόλη, από συναυλίες και φεστιβάλ μέχρι θέατρο και πολιτιστικά δρώμενα, για την εβδομάδα που έρχεται.

Νέο επεισόδιο κάθε Πέμπτη

• Fitness O’Clock – Γνωστοί αθλητές μιλούν απευθείας στην κάμερα για τη διαδρομή, τις προκλήσεις και όσα βρίσκονται πίσω από κάθε επίδοση, απαντώντας σε σύντομες και απρόβλεπτες ερωτήσεις.

Νέο επεισόδιο κάθε δεύτερη Τετάρτη

Με τη μουσική σταθερά στο επίκεντρο, το Mad TV συνεχίζει να συνδέει καλλιτέχνες, πρόσωπα και trends με το κοινό, δημιουργώντας περιεχόμενο σχεδιασμένο για την τηλεόραση και το σύγχρονο digital περιβάλλον.

Το πρόγραμμα του Mad TV για τη σεζόν 2026–2027 ξεκινά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.