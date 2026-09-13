Η TV μπαίνει ξανά στο «παιχνίδι»: Αυτά είναι τα τηλεπαιχνίδια της νέας σεζόν

Από τον «Εκατομμυριούχο» και το «Deal» μέχρι το «The Chase», αυτά είναι τα τηλεπαιχνίδια που θα δούμε τη νέα σεζόν

Με μια ματιά Επιστρέφουν γνωστά τηλεπαιχνίδια όπως "Εκατομμυριούχος", "Deal", "The Chase", "Lingo", "Τροχός της Τύχης".

Νέο τηλεπαιχνίδι "The Quiz with Balls!" με μπάλες και πισίνα έρχεται στο ΣΚΑΪ.

Αλλαγές παρουσιαστών σε τηλεπαιχνίδια, όπως στον "Πιο Αδύναμο Κρίκο".

Η νέα τηλεοπτική σεζόν αναμένεται πλούσια σε τηλεπαιχνίδια, με ποικιλία σε γνώση, τύχη και στρατηγική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα τηλεοπτική σεζόν ετοιμάζεται να γεμίσει τις οθόνες με γνώση, αγωνία, χιούμορ και φυσικά… μεγάλα χρηματικά έπαθλα. Τα τηλεπαιχνίδια έχουν ξανά την τιμητική τους, με αρκετά γνωστά formats να επιστρέφουν για ακόμη μία χρονιά και τους αγαπημένους παρουσιαστές να παίρνουν ξανά θέση απέναντι από τους παίκτες.

Από τον «Εκατομμυριούχο» και το «Deal» μέχρι το «The Chase» και τον «Τροχό της Τύχης», οι επιλογές είναι πολλές για όσους αγαπούν τα quiz και τις αναμετρήσεις στην τηλεόραση. Παράλληλα, υπάρχουν και αλλαγές σε πρόσωπα, ενώ ένα ολοκαίνουργιο τηλεπαιχνίδι έρχεται για πρώτη φορά στην ελληνική TV.

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Ποια παιχνίδια θα δούμε, ποιοι αναλαμβάνουν την παρουσίαση και ποιο είναι το νέο format που φέρνει… μπάλες και πισίνα στην εξίσωση; Αυτά είναι τα τηλεπαιχνίδια που ξεχωρίζουν στη νέα τηλεοπτική σεζόν.

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» – ΑΝΤ1

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επιστρέφει στην καρέκλα του «Εκατομμυριούχου», υποδεχόμενος νέους παίκτες που θα προσπαθήσουν να φτάσουν μέχρι το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ. Οι 15 ερωτήσεις απαιτούν γνώσεις, ψυχραιμία και σωστή διαχείριση των τεσσάρων διαθέσιμων βοηθειών, με κάθε απάντηση να μπορεί να αλλάξει την πορεία του παιχνιδιού.

«Deal» – ALPHA

Το «Deal» επιστρέφει με τον Γιώργο Θαναηλάκη στο τιμόνι και 22 νέους παίκτες έτοιμους να αντιμετωπίσουν τον τραπεζίτη. Το παιχνίδι παραμένει ένας συνδυασμός τύχης, στρατηγικής και ρίσκου, με το έπαθλο να φτάνει μέχρι και τις 70.000 ευρώ.

«The Chase» – MEGA

Η Μαρία Μπεκατώρου συνεχίζει στο «The Chase», έχοντας απέναντί της τους πέντε Chasers. Το «Γεράκι», το «Βουνό», η «Γυναίκα με τα Μαύρα», ο «Αδέκαστος Επιθεωρητής» και το «Σούπερ Αγόρι» επιστρέφουν για νέες αναμετρήσεις γνώσεων και στρατηγικής. Το παιχνίδι έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.000 επεισόδια και συνεχίζει δυναμικά.

«Lingo» – STAR

Το «Lingo» κατάφερε να κερδίσει τη θέση του στο πρόγραμμα του STAR και συνεχίζει και τη νέα σεζόν. Οι παίκτες χρειάζονται γρήγορη σκέψη και καλή γνώση των λέξεων, καθώς προσπαθούν να συμπληρώσουν τα κενά και να συγκεντρώσουν όσο περισσότερα χρήματα μπορούν. Και φυσικά, η αντίπαλη ομάδα μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τις ισορροπίες.

«Ο Τροχός της Τύχης» – STAR

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης επιστρέφει με τον «Τροχό της Τύχης», ένα από τα πιο σταθερά τηλεοπτικά παιχνίδια της χώρας. Τρεις παίκτες γυρίζουν τον τροχό, ψάχνουν τα σωστά γράμματα και προσπαθούν να λύσουν τις κρυμμένες λέξεις και φράσεις. Εκτός από χρήματα και δώρα, ο μεγάλος νικητής μπορεί να φύγει από το πλατό ακόμη και με καινούργιο αυτοκίνητο.

«The Quiz with Balls!» – ΣΚΑΪ

Εδώ έχουμε το νέο τηλεπαιχνίδι της σεζόν, με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη στην παρουσίαση. Δύο ομάδες των πέντε ατόμων θα πρέπει να απαντούν σωστά σε ερωτήσεις και να παραμένουν πάνω στην πλατφόρμα. Το λάθος, όμως, μπορεί να τους οδηγήσει κατευθείαν στην… πισίνα, καθώς έξι τεράστιες μπάλες μπορούν να τους ρίξουν στο νερό. Όσοι καταφέρουν να μείνουν στεγνοί φτάνουν στον τελικό και διεκδικούν 20.000 ευρώ.

«Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος» – OPEN

Ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» επιστρέφει με νέο παρουσιαστή. Μετά τη Μαρία Μπακοδήμου, τη θέση αναλαμβάνει ο Τάσος Δούσης, ενώ οι παίκτες θα πρέπει να συνδυάσουν γνώσεις, ταχύτητα και στρατηγική. Το μεγάλο challenge; Να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν το χρηματικό έπαθλο και στη συνέχεια να αποφασίσουν ποιος αποτελεί τον πιο αδύναμο κρίκο της ομάδας.

«Rouk Zouk» – ΑΝΤ1

Η Ζέτα Μακρυπούλια βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του «Rouk Zouk», αν και η οριστική μορφή του προγράμματος για τη νέα σεζόν δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει. Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν το δημοφιλές παιχνίδι να συνεχίζεται στον ΑΝΤ1, πιθανότατα με παρουσία μόνο το Σαββατοκύριακο, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται.

«1% Club» – STAR

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης συνεχίζει και στο «1% Club», το format που έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα την προηγούμενη σεζόν. Εδώ δεν χρειάζεται να είσαι… walking encyclopedia για να κερδίσεις. Το παιχνίδι βασίζεται κυρίως στη λογική και τη διαίσθηση, με τους παίκτες να προσπαθούν να φτάσουν όσο πιο κοντά γίνεται στο περίφημο 1%.

Με τόσα διαφορετικά formats να επιστρέφουν, αλλά και ένα νέο τηλεπαιχνίδι να κάνει την εμφάνισή του, η νέα σεζόν αναμένεται να έχει αρκετές μάχες για το τηλεκοντρόλ. Το μόνο που μένει είναι να δούμε ποιο από όλα θα γίνει το νέο αγαπημένο μας καθημερινό τηλεοπτικό guilty pleasure.

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