«Κάμπινγκ»: Γνωρίστε τους ήρωες της νέας σειράς του MEGA – Όλοι έχουν κάποιο μυστικό

Από έναν λογιστή με 600.000 ευρώ μέχρι έναν πρώην βατραχάνθρωπο, το «Κάμπινγκ» φέρνει στο MEGA χαρακτήρες γεμάτους μυστικά

Με μια ματιά Η νέα σειρά του MEGA «Κάμπινγκ» κάνει πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου, με πρωταγωνιστές διαφορετικούς χαρακτήρες.

Ένας λογιστής φεύγει με 600.000 ευρώ και τα παιδιά του για το κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος».

Στο κάμπινγκ βρίσκονται πρώην βατραχάνθρωπος, υπερπροστατευτική μητέρα και νεαρή γυναίκα που θέλει αλλαγή.

Όλοι οι χαρακτήρες έχουν μυστικά, ενώ η σειρά βασίζεται σε κυπριακή παραγωγή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα κάμπινγκ, διαφορετικοί χαρακτήρες, κρυμμένα μυστικά και μια βαλίτσα με 600.000 ευρώ. Το «Κάμπινγκ» έρχεται στο MEGA για να μας γνωρίσει έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι ακριβώς όπως φαίνεται και οι ζωές των ηρώων μπλέκονται με τον πιο απρόβλεπτο τρόπο.

Η νέα κωμική σειρά κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 και μας μεταφέρει στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος». Εκεί, άνθρωποι με διαφορετικές ιστορίες και καλά κρυμμένα μυστικά θα βρεθούν στον ίδιο χώρο και θα δημιουργήσουν μια απρόβλεπτη παρέα.

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Ανάμεσά τους ένας λογιστής που αποφασίζει να αφήσει πίσω του την παλιά του ζωή, ένας πρώην βατραχάνθρωπος που έχει τους δικούς του κανόνες, μια μητέρα που προσπαθεί να προστατεύσει υπερβολικά τον γιο της και μια νεαρή γυναίκα που θέλει να κάνει restart στη ζωή της. Και κάπως έτσι, το «Άλλος Κόσμος» γίνεται το σημείο όπου όλα μπορούν να συμβούν.

Ποιοι είναι οι βασικοί χαρακτήρες;

Ιορδάνης Γιαλαμάς – Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος

Ο Ιορδάνης είναι ένας ήσυχος λογιστής που έχει μάθει να βάζει πάντα τους άλλους πάνω από τον εαυτό του. Όταν όμως τα χρέη, ένας δύσκολος γάμος και η πίεση της καθημερινότητας τον φτάνουν στα όριά του, αποφασίζει να κάνει κάτι που κανείς δεν περιμένει: παίρνει 600.000 ευρώ και καταφεύγει στο κάμπινγκ μαζί με τα δύο παιδιά του. Εκεί, ο μέχρι πρότινος «αόρατος» Ιορδάνης θα βρεθεί στο κέντρο μιας περιπέτειας που θα αλλάξει τα πάντα.

Σοφοκλής Αγγελούδης – Γιώργος Χρυσοστόμου

Ο υπεύθυνος του «Άλλου Κόσμου» είναι ένας επιβλητικός και μυστηριώδης άντρας που δεν χρειάζεται να υψώσει τη φωνή του για να επιβληθεί. Πρώην βατραχάνθρωπος, προστατευτικός με τους πιο αδύναμους αλλά και απρόβλεπτος, έχει δημιουργήσει τους δικούς του κανόνες στο κάμπινγκ. Η γνωριμία του με τον Ιορδάνη θα οδηγήσει σε μια συμμαχία που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες ολόκληρου του «Άλλου Κόσμου».

Γιώτα Δημαρά – Βίκυ Σταυροπούλου

Η Γιώτα είναι μια καλοσυνάτη και δοτική γυναίκα που έχει αφιερώσει τη ζωή της στον γιο της, Λουκά. Μετά από έναν κακοποιητικό γάμο, βρήκε στο κάμπινγκ το ασφαλές περιβάλλον που αναζητούσε. Όμως η υπερπροστατευτικότητά της απέναντι στον γιο της κρύβει κάτι περισσότερο, καθώς ένα σκοτεινό οικογενειακό μυστικό απειλεί να βγει στην επιφάνεια.

Μαριάννα Παπάζογλου – Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη

Η Μαριάννα είναι ανεξάρτητη, αυθόρμητη και δεν φοβάται να πει τα πράγματα όπως τα σκέφτεται. Έχοντας περάσει από το μόντελινγκ και τη νυχτερινή ζωή, σήμερα σπουδάζει Κοινωνιολογία και ζει σε τροχόσπιτο, προσπαθώντας να συγκεντρώσει χρήματα για να αλλάξει τη ζωή της. Η γνωριμία της με τον Ιορδάνη θα την κάνει να δει διαφορετικά τόσο το παρελθόν όσο και το μέλλον της.

Με ένα καστ που περιλαμβάνει ακόμη τους Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννη Νταλιάνη, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλα Χανακούλα, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλη Αλεξανδρή, Χάρη Χιώτη, Αλέξανδρο Τωμαδάκη, Εύα Σαμιώτη και Στρατή Χατζησταματίου, το «Κάμπινγκ» ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες του.

Η σειρά βασίζεται στο «Κάμπινγκ» του Alpha Κύπρου, που δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη, και έρχεται στο MEGA σε απόδοση και διασκευή σεναρίου των Έλενα Σολωμού και Κωστή Παπαδόπουλου, με σκηνοθεσία του Σέργιου Κωνσταντινίδη.

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