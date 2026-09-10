TV & Media 10.09.2026

«Νταντά της γειτονιάς»: Δες πρώτος τις backstage φωτογραφίες από την νέα κωμική σειρά του MEGA

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η νέα σειρά «Νταντά της γειτονιάς» ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στο MEGA και οι πρώτες backstage φωτογραφίες μόλις κυκλοφόρησαν
Ειρήνη Στόφυλα

Η νέα κωμική σειρά «Νταντά της γειτονιάς» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA και τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι πρώτες backstage φωτογραφίες μάς μεταφέρουν στα παρασκήνια της σειράς και μας δίνουν μια πρώτη γεύση από την ιδιαίτερη χημεία που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.

ntanta tis geitonias_mega (2)

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Γιάννης, τον οποίο υποδύεται ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης. Πρόκειται για έναν σχολαστικό συνταξιούχο δάσκαλο που προσπαθεί να προσαρμοστεί στη ζωή μετά την απώλεια της συζύγου του. Όλα αλλάζουν όταν, εξαιτίας ενός γραφειοκρατικού λάθους, βρίσκεται σε ένα πρόγραμμα φροντίδας παιδιών και καταλήγει να γίνει… νταντά στο σπίτι της Χριστίνας, την οποία υποδύεται η Ρένα Λύκου.

Διάβασε επίσης: «Καλύτερα δε γίνεται»: Πότε κάνει πρεμιέρα η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού; Δες το trailer

Η Χριστίνα είναι μια δυναμική αλλά πιεσμένη μητέρα που προσπαθεί να συνδυάσει δουλειά και οικογένεια, έχοντας να φροντίσει την επτάχρονη κόρη της και το μόλις ενός έτους μωρό της. Η απρόσμενη συνύπαρξή της με τον αυστηρό και οργανωτικό Γιάννη δημιουργεί καθημερινές κόντρες, παρεξηγήσεις και αρκετές κωμικές καταστάσεις. Στην πορεία, όμως, οι δύο ήρωες θα ανακαλύψουν ότι πίσω από τις διαφορές τους υπάρχει ένας δεσμός που μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό.

ntanta tis geitonias_mega (3)

Οι πρώτες backstage στιγμές

Οι φωτογραφίες από τα γυρίσματα αποτυπώνουν τους πρωταγωνιστές εν ώρα δράσης και μας βάζουν από νωρίς στο κλίμα της σειράς. Η «Νταντά της γειτονιάς» φαίνεται πως θα συνδυάσει το χιούμορ με πιο τρυφερές στιγμές, έχοντας στο επίκεντρο μια διαφορετική οικογένεια που δημιουργείται μέσα από την καθημερινότητα.

ntanta tis geitonias_mega (4)

Στη σειρά πρωταγωνιστούν ακόμη οι Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κρίτα, Βάνα Ραμπότα, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αντώνης Γιαννακός, Μελίνα Πολυζώνη και η μικρή Μελίνα Πίστη.

ntanta tis geitonias_mega (7)

ntanta tis geitonias_mega (5)

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Διονύσης Φερεντίνος, ενώ το σενάριο οι Λαμπρινή Σκρέκα και Ζωή Κοϊβάρη, με επιμέλεια σεναρίου από τη Δήμητρα Τσόλκα. Η παραγωγή είναι της ARCADIA.

ntanta tis geitonias_mega (6)

Η «Νταντά της γειτονιάς» αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της στο νέο πρόγραμμα του MEGA, με τις πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα να μας δίνουν ήδη μια μικρή γεύση από όσα θα δούμε στη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

backstage MEGA Νταντά της γειτονιάς ΣΕΙΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
K-Pop Superstars: Το εντυπωσιακό show έρχεται στο Christmas Theater

K-Pop Superstars: Το εντυπωσιακό show έρχεται στο Christmas Theater

10.09.2026
Επόμενο
Billie Eilish: Από τα Όσκαρ στην υποκριτική – Το «The Bell Jar» της Sarah Polley

Billie Eilish: Από τα Όσκαρ στην υποκριτική – Το «The Bell Jar» της Sarah Polley

10.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Γιώργος Λιάγκας: Δες ποιοι θα είναι στην νέα ομάδα του «Πρωινού»
TV

Γιώργος Λιάγκας: Δες ποιοι θα είναι στην νέα ομάδα του «Πρωινού»

10.09.2026
«Καλύτερα δε γίνεται»: Πότε κάνει πρεμιέρα η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού; Δες το trailer
TV

«Καλύτερα δε γίνεται»: Πότε κάνει πρεμιέρα η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού; Δες το trailer

10.09.2026
Η μεγάλη τηλεοπτική επιστροφή της Χρύσας Ρώπα – Νέα κωμική σειρά με τον Λάκη Λαζόπουλο
TV

Η μεγάλη τηλεοπτική επιστροφή της Χρύσας Ρώπα – Νέα κωμική σειρά με τον Λάκη Λαζόπουλο

09.09.2026
«Μπλε Ώρες»: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα δραματική σειρά του ΣΚΑΪ – Όσα θα γίνουν στα πρώτα επεισόδια
TV

«Μπλε Ώρες»: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα δραματική σειρά του ΣΚΑΪ – Όσα θα γίνουν στα πρώτα επεισόδια

09.09.2026
«Μπλε Ώρες»: Γνωρίστε τους χαρακτήρες που θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας δραματικής σειράς
TV

«Μπλε Ώρες»: Γνωρίστε τους χαρακτήρες που θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας δραματικής σειράς

09.09.2026
Μεγάλη δωρεάν συναυλία από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στο Καλλιμάρμαρο
Corporate News

Μεγάλη δωρεάν συναυλία από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στο Καλλιμάρμαρο

09.09.2026
«Ντέρτι»: Μάθε την ιστορία της νέας σειράς του ΑΝΤ1 που θα σε μεταφέρει στην Πάτρα του 1987
TV

«Ντέρτι»: Μάθε την ιστορία της νέας σειράς του ΑΝΤ1 που θα σε μεταφέρει στην Πάτρα του 1987

09.09.2026
«Ριφιφί»: Πότε κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια
TV

«Ριφιφί»: Πότε κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια

08.09.2026
Έτοιμος για νέες οικογενειακές περιπέτειες; Δες πότε επιστρέφει το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»
TV

Έτοιμος για νέες οικογενειακές περιπέτειες; Δες πότε επιστρέφει το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»

08.09.2026
Έτοιμη για το σχολείο; 5 beauty essentials που κοστίζουν λιγότερο από 10€

Έτοιμη για το σχολείο; 5 beauty essentials που κοστίζουν λιγότερο από 10€

5 εύκολες αλλαγές που κάνουν το σπίτι πιο cozy τον Σεπτέμβριο

5 εύκολες αλλαγές που κάνουν το σπίτι πιο cozy τον Σεπτέμβριο

School ready: 6 outfits που θα φοράς ξανά και ξανά στο σχολείο

School ready: 6 outfits που θα φοράς ξανά και ξανά στο σχολείο

Τα πιο iconic τετράδια για το σχολείο που θα κάνουν όλη την τάξη να ζηλεύει

Τα πιο iconic τετράδια για το σχολείο που θα κάνουν όλη την τάξη να ζηλεύει

Αν έχεις φυτά στο σπίτι, πρόσεξε τώρα την αλλαγή του καιρού – Τι πρέπει να αλλάξεις

Αν έχεις φυτά στο σπίτι, πρόσεξε τώρα την αλλαγή του καιρού – Τι πρέπει να αλλάξεις

4 ζώδια που κάθε Σεπτέμβριο κάνουν restart και μπαίνουν σε mood νέας σεζόν

4 ζώδια που κάθε Σεπτέμβριο κάνουν restart και μπαίνουν σε mood νέας σεζόν

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο Κύπρου – Κρήτης

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο Κύπρου – Κρήτης

Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο φοβούνται στο Μαξίμου

Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο φοβούνται στο Μαξίμου

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές