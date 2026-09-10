«Νταντά της γειτονιάς»: Δες πρώτος τις backstage φωτογραφίες από την νέα κωμική σειρά του MEGA

Η νέα σειρά «Νταντά της γειτονιάς» ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στο MEGA και οι πρώτες backstage φωτογραφίες μόλις κυκλοφόρησαν

Η νέα κωμική σειρά «Νταντά της γειτονιάς» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA και τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι πρώτες backstage φωτογραφίες μάς μεταφέρουν στα παρασκήνια της σειράς και μας δίνουν μια πρώτη γεύση από την ιδιαίτερη χημεία που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Γιάννης, τον οποίο υποδύεται ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης. Πρόκειται για έναν σχολαστικό συνταξιούχο δάσκαλο που προσπαθεί να προσαρμοστεί στη ζωή μετά την απώλεια της συζύγου του. Όλα αλλάζουν όταν, εξαιτίας ενός γραφειοκρατικού λάθους, βρίσκεται σε ένα πρόγραμμα φροντίδας παιδιών και καταλήγει να γίνει… νταντά στο σπίτι της Χριστίνας, την οποία υποδύεται η Ρένα Λύκου.

Διάβασε επίσης: «Καλύτερα δε γίνεται»: Πότε κάνει πρεμιέρα η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού; Δες το trailer

Η Χριστίνα είναι μια δυναμική αλλά πιεσμένη μητέρα που προσπαθεί να συνδυάσει δουλειά και οικογένεια, έχοντας να φροντίσει την επτάχρονη κόρη της και το μόλις ενός έτους μωρό της. Η απρόσμενη συνύπαρξή της με τον αυστηρό και οργανωτικό Γιάννη δημιουργεί καθημερινές κόντρες, παρεξηγήσεις και αρκετές κωμικές καταστάσεις. Στην πορεία, όμως, οι δύο ήρωες θα ανακαλύψουν ότι πίσω από τις διαφορές τους υπάρχει ένας δεσμός που μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό.

Οι πρώτες backstage στιγμές

Οι φωτογραφίες από τα γυρίσματα αποτυπώνουν τους πρωταγωνιστές εν ώρα δράσης και μας βάζουν από νωρίς στο κλίμα της σειράς. Η «Νταντά της γειτονιάς» φαίνεται πως θα συνδυάσει το χιούμορ με πιο τρυφερές στιγμές, έχοντας στο επίκεντρο μια διαφορετική οικογένεια που δημιουργείται μέσα από την καθημερινότητα.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν ακόμη οι Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κρίτα, Βάνα Ραμπότα, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αντώνης Γιαννακός, Μελίνα Πολυζώνη και η μικρή Μελίνα Πίστη.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Διονύσης Φερεντίνος, ενώ το σενάριο οι Λαμπρινή Σκρέκα και Ζωή Κοϊβάρη, με επιμέλεια σεναρίου από τη Δήμητρα Τσόλκα. Η παραγωγή είναι της ARCADIA.

Η «Νταντά της γειτονιάς» αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της στο νέο πρόγραμμα του MEGA, με τις πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα να μας δίνουν ήδη μια μικρή γεύση από όσα θα δούμε στη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Διάβασε επίσης: