«Ριφιφί»: Πότε κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια

Με μια ματιά Η σειρά «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια κάνει πρεμιέρα στον Alpha τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 22:00.

Πρόκειται για μίνι σειρά έξι επεισοδίων που συνδυάζει πραγματικά γεγονότα με μυθοπλασία, εμπνευσμένη από ληστεία του 1992.

Η ιστορία εστιάζει σε επτά ανθρώπους που, λόγω απώλειας και αδικίας, οδηγούνται σε ακραίες αποφάσεις.

Η σειρά, που αρχικά προβλήθηκε στην COSMOTE TV, διαθέτει μεγάλο καστ γνωστών Ελλήνων ηθοποιών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν είχες ακούσει για το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια αλλά δεν είχες την ευκαιρία να το παρακολουθήσεις, τώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην ιστορία από την αρχή. Η σειρά που συζητήθηκε έντονα κατά την πρώτη της προβολή στην COSMOTE TV έρχεται στον Alpha για την πρώτη της μετάδοση στην ελεύθερη τηλεόραση, με πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 22:00. Πρόκειται για μια μίνι σειρά έξι επεισοδίων που συνδυάζει πραγματικά γεγονότα με μυθοπλασία και σε μεταφέρει στην Αθήνα του 1992, εκεί όπου μια από τις πιο γνωστές και ανεξιχνίαστες ληστείες της χώρας αποτέλεσε την αφετηρία για μια ιστορία γεμάτη μυστήριο, ένταση, ανθρώπινες απώλειες και χαρακτήρες που έχουν φτάσει στα όριά τους.

Επτά άνθρωποι που έχουν φτάσει στα όριά τους

Στο επίκεντρο του «Ριφιφί» βρίσκονται επτά άνθρωποι που, για διαφορετικούς λόγους, έχουν βιώσει την απώλεια και την αδικία. Οι ζωές τους διασταυρώνονται και, μέσα από μια σειρά γεγονότων, οδηγούνται σε μια απόφαση που θα αλλάξει τα πάντα. Δεν πρόκειται απλώς για μια ιστορία γύρω από μια ληστεία. Πίσω από το σχέδιο υπάρχουν άνθρωποι με προσωπικές ιστορίες, αδιέξοδα και πληγές. Άνθρωποι που αισθάνονται πως το σύστημα δεν τους άφησε πολλές επιλογές και αποφασίζουν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Και κάπως έτσι, αυτό που ξεκινά ως μια υπόθεση που θυμίζει αστυνομικό θρίλερ εξελίσσεται σε μια πιο ανθρώπινη ιστορία, όπου οι χαρακτήρες και οι λόγοι που τους οδήγησαν μέχρι εκεί έχουν εξίσου μεγάλη σημασία με την ίδια τη ληστεία.

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Η ληστεία του 1992 που έγινε μυστήριο

Η σειρά είναι εμπνευσμένη από την περιβόητη ληστεία που σημειώθηκε στην Αθήνα το 1992 και έμεινε στην ιστορία ως το «ριφιφί του αιώνα». Η πραγματική υπόθεση έχει παραμείνει για χρόνια γεμάτη αναπάντητα ερωτήματα και αποτέλεσε το υλικό πάνω στο οποίο χτίστηκε η μυθοπλαστική ιστορία του Σωτήρη Τσαφούλια. Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται στο γεγονός ότι το «Ριφιφί» δεν προσπαθεί απλώς να αναπαραστήσει ένα πραγματικό περιστατικό. Παίρνει ως αφετηρία τη ληστεία και δημιουργεί γύρω της μια ιστορία ανθρώπων που έχουν τους δικούς τους λόγους να βρίσκονται εκεί. Έτσι, όσο προχωρά η πλοκή, αρχίζεις να βλέπεις πίσω από τις πράξεις των ηρώων και να καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που τους έχει οδηγήσει στο συγκεκριμένο σημείο.

Η σκηνοθετική υπογραφή του Σωτήρη Τσαφούλια

Πίσω από τη σκηνοθεσία βρίσκεται ο Σωτήρης Τσαφούλιας, ενώ το σενάριο υπογράφουν ο Βασίλης Ρίσβας και η Δήμητρα Σακαλή. Η παραγωγή ανήκει στην COSMOTE TV και η σειρά αποτελείται από έξι επεισόδια. Ο Τσαφούλιας έχει δημιουργήσει μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο αστυνομικό μυστήριο και το ανθρώπινο δράμα, χωρίς να αφήνει τους χαρακτήρες σε δεύτερο πλάνο. Η ληστεία είναι η αφορμή, αλλά οι άνθρωποι είναι αυτοί που βρίσκονται πραγματικά στο επίκεντρο.

Το καστ που δίνει ζωή στην ιστορία

Στο «Ριφιφί» συναντάς ένα μεγάλο καστ με γνωστούς ηθοποιούς της ελληνικής τηλεόρασης και του θεάτρου. Στους βασικούς ρόλους πρωταγωνιστούν η Ευαγγελία Μουμούρη, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Πάνος Βλάχος, ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και ο Δήμος Γιγαντάκης. Στη σειρά συμμετέχουν ακόμη ο Αχιλλέας Ζέρβας, ο Άρης Λεμπεσόπουλος, η Κατερίνα Μάντζιου, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, ο Κώστας Φιλίππογλου, η Ράνια Παπαδάκου, η Άννα Μενενάκου, ο Δημήτρης Γεροδήμος, ο Γιώργος Χατζής, η Έλη Δρίβα και ο Δημήτρης Μαυρόπουλος. Συμμετέχουν επίσης ο Δημήτρης Μάριζας, η Γεωργία Συφιανού, ο Γιώργος Κανέλλης, η Φρύνη Θετάκη και ο Φώτης Θωμαΐδης.

Μετά την επιτυχημένη πορεία του στην COSMOTE TV, το «Ριφιφί» κάνει το επόμενο βήμα του και περνά στην ελεύθερη τηλεόραση. Η σειρά έχει ήδη δημιουργήσει το δικό της κοινό και τώρα η ιστορία του Σωτήρη Τσαφούλια ανοίγει σε ένα ακόμη μεγαλύτερο τηλεοπτικό κοινό. Το ραντεβού είναι τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 22:00 στον Alpha.

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