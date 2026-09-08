TV & Media 08.09.2026

«Μια Ελλάδα παρέα»: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου

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Η νέα εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» έρχεται στο OPEN με ενημέρωση, ψυχαγωγία, ζωντανές συνδέσεις και ξεχωριστές ιστορίες
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ιωάννα Μαλέσκου, η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Άγγελος Βουράκης και ο Γιάννης Μαλλιαρός παρουσιάζουν τη νέα εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα».
  • Η εκπομπή θα συνδυάζει ενημέρωση, ψυχαγωγία και ανθρώπινες ιστορίες από όλη την Ελλάδα.
  • Θα καλύπτει θέματα καθημερινότητας, σχέσεων, οικογένειας, κοινωνίας, social media και διεθνών ειδήσεων.
  • Η πρεμιέρα της εκπομπής «Μια Ελλάδα παρέα» είναι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 09:50 στο OPEN.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Νέα τηλεοπτική παρέα κάνει την εμφάνισή της στο OPEN και υπόσχεται να δώσει διαφορετικό χρώμα στα πρωινά του Σαββατοκύριακου. Η Ιωάννα Μαλέσκου, η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Άγγελος Βουράκης και ο Γιάννης Μαλλιαρός ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν τη νέα εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα», με στόχο να συνδυάσουν ενημέρωση, ψυχαγωγία και πολλές ανθρώπινες ιστορίες.

ioanna maleskou_mia ellada parea

Η νέα πρωινή εκπομπή θέλει να μας ταξιδέψει σε κάθε γωνιά της χώρας, αλλά και να φέρει στο προσκήνιο όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Από ζωντανές συνδέσεις και ξεχωριστές ιστορίες ανθρώπων μέχρι θέματα που αφορούν την οικογένεια, τις σχέσεις, την κοινωνία και όλα όσα συζητάμε καθημερινά, η «ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΕΑ» θέλει να γίνει ακριβώς αυτό που λέει και το όνομά της: μια μεγάλη τηλεοπτική παρέα.

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Και όλα αυτά με άμεσο και απλό τρόπο, χωρίς να λείπει το χιούμορ. Η εκπομπή θα κοιτάξει τόσο την Ελλάδα της περιφέρειας όσο και όσα απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο, με χρήσιμες πληροφορίες, πρόσωπα που ξεχωρίζουν, ενδιαφέρουσες ιστορίες και θέματα που μπορούν να μας κάνουν να χαμογελάσουμε, να συγκινηθούμε αλλά και να σκεφτούμε.

giannis malliaros_mia ellada parea

Ένα μεγάλο μέρος της εκπομπής θα είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους και στις ιστορίες που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ζωντανές συνδέσεις από διαφορετικές περιοχές, αποστολές και ρεπορτάζ θα μεταφέρουν στο στούντιο εικόνες και ιστορίες από την ελληνική περιφέρεια.

Παραδόσεις, τοπικές δράσεις, άνθρωποι που ξεχωρίζουν και πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά θα βρίσκουν χώρο στη νέα εκπομπή. Γιατί πίσω από κάθε περιοχή υπάρχει μια διαφορετική ιστορία και πίσω από κάθε ιστορία υπάρχουν άνθρωποι που αξίζει να γνωρίσουμε.

Από τις σχέσεις και την οικογένεια μέχρι τα social media

Το «Μια Ελλάδα παρέα» δεν μένει, όμως, μόνο στα ταξίδια και στα ρεπορτάζ. Η καθημερινότητα μπαίνει στο επίκεντρο και θέματα όπως σχέσεις, οικογένεια, παιδί και κοινωνία ανοίγουν για συζήτηση με απλό και κατανοητό τρόπο.

katerina zarifi_mia ellada parea

Παράλληλα, θα υπάρχουν έρευνες, νομικά θέματα, πρόσωπα που γίνονται viral στα social media, αλλά και ιστορίες Ελλήνων που διακρίνονται στο εξωτερικό. Όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο θα έχουν επίσης τη δική τους θέση, ώστε η ενημέρωση να συνδυάζεται με την πιο χαλαρή διάθεση ενός πρωινού Σαββατοκύριακου.

Χρήσιμα tips και ιστορίες με… άρωμα άλλης εποχής

Στη θεματολογία της εκπομπής χωρούν ακόμη χρήσιμες συμβουλές για την καθημερινότητα, θέματα ζωοφιλίας και περιβάλλοντος, νέες τάσεις αλλά και vintage stories που μας ταξιδεύουν σε άλλες εποχές.

aggelos vourakis_mia ellada parea

Η λογική είναι απλή: να υπάρχει κάθε φορά κάτι που μπορεί να μας αφορά, να μας ενημερώνει ή απλώς να μας κάνει να περάσουμε όμορφα. Με χιούμορ, συζήτηση και διαφορετικές ιστορίες, η νέα ομάδα του OPEN θέλει να δημιουργήσει ένα πρωινό που θα θυμίζει περισσότερο μια μεγάλη παρέα παρά μια τυπική τηλεοπτική εκπομπή.

Πότε κάνει πρεμιέρα το «Μια Ελλάδα παρέα»;

Η νέα εκπομπή του OPEN κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 09:50. Η Ιωάννα Μαλέσκου, η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Άγγελος Βουράκης και ο Γιάννης Μαλλιαρός δίνουν το πρώτο τους τηλεοπτικό ραντεβού και μας καλούν να γνωρίσουμε μια διαφορετική Ελλάδα, μέσα από ιστορίες, πρόσωπα, ενημέρωση και φυσικά… καλή παρέα.

Βάλε ξυπνητήρι, φτιάξε καφέ και συντονίσου στο OPEN το Σάββατο στις 09:50! Η εκπομπή έρχεται και το ραντεβού είναι κάθε Σάββατο και Κυριακή, την ίδια ώρα.

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Open TV Ιωάννα Μαλέσκου Μια Ελλάδα παρέα
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