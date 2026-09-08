«Μetallo»: Η νέα δυνατή κυκλοφορία του Sadam με τον Dof Twogee

Ο Sadam επιστρέφει δυναμικά με το «Metallo», σε παραγωγή Dof Twogee, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία του «BOYKA»

Με μια ματιά Ο Sadam κυκλοφορεί το νέο του single «Metallo», σε παραγωγή Dof Twogee.

Το «Metallo» ακολουθεί την επιτυχία του «BOYKA», που έφτασε στην κορυφή του Spotify Top 50.

Ο Sadam χαρακτηρίζεται από urban street αισθητική, dark ήχο και βιωματικό στίχο.

Το τραγούδι κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο πολυπλατινένιος Sadam επιστρέφει με το «Μetallo», το νέο του single σε παραγωγή Dof Twogee, μετά την τεράστια επιτυχία του «BOYKA» που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση και κατέκτησε την κορυφή των chart στο Spotify Top 50.

Με τη χαρακτηριστική urban street αισθητική, τον dark ήχο και τον βιωματικό του στίχο, ο Sadam έχει διαμορφώσει μία ξεχωριστή και άμεσα αναγνωρίσιμη ταυτότητα στη σύγχρονη ελληνική rap σκηνή. Αυθεντικός και ασυμβίβαστος, μεταφέρει μέσα από τη μουσική του εικόνες και εμπειρίες με ωμότητα και αμεσότητα, στοιχεία που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο ξεχωριστούς εκπροσώπους της γενιάς του.

Στο «Μetallo» συναντά για ακόμη μία φορά τον επί χρόνια συνεργάτη και παραγωγό του, Dof Twogee, ο οποίος βρίσκεται πίσω από μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εγχώριας urban σκηνής και έχει στο ενεργητικό του κορυφαίες συνεργασίες. Οι δυο τους ενώνουν τις δυνάμεις τους για ακόμα μία φορά, συνεχίζοντας μία δημιουργική σχέση με ξεχωριστή χημεία και κοινή μουσική ταυτότητα.

Το «Μetallo» κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες:

https://sadamdoftwogee.lnk.to/Metallo

Κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company