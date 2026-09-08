Μουσικά Νέα 08.09.2026

«Μetallo»: Η νέα δυνατή κυκλοφορία του Sadam με τον Dof Twogee

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Sadam επιστρέφει δυναμικά με το «Metallo», σε παραγωγή Dof Twogee, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία του «BOYKA»
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Sadam κυκλοφορεί το νέο του single «Metallo», σε παραγωγή Dof Twogee.
  • Το «Metallo» ακολουθεί την επιτυχία του «BOYKA», που έφτασε στην κορυφή του Spotify Top 50.
  • Ο Sadam χαρακτηρίζεται από urban street αισθητική, dark ήχο και βιωματικό στίχο.
  • Το τραγούδι κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο πολυπλατινένιος Sadam επιστρέφει με το «Μetallo», το νέο του single σε παραγωγή Dof Twogee, μετά την τεράστια επιτυχία του «BOYKA» που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση και κατέκτησε την κορυφή των chart στο Spotify Top 50.

cover_metallo

Με τη χαρακτηριστική urban street αισθητική, τον dark ήχο και τον βιωματικό του στίχο, ο Sadam έχει διαμορφώσει μία ξεχωριστή και άμεσα αναγνωρίσιμη ταυτότητα στη σύγχρονη ελληνική rap σκηνή. Αυθεντικός και ασυμβίβαστος, μεταφέρει μέσα από τη μουσική του εικόνες και εμπειρίες με ωμότητα και αμεσότητα, στοιχεία που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο ξεχωριστούς εκπροσώπους της γενιάς του.

Στο «Μetallo» συναντά για ακόμη μία φορά τον επί χρόνια συνεργάτη και παραγωγό του, Dof Twogee, ο οποίος βρίσκεται πίσω από μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εγχώριας urban σκηνής και έχει στο ενεργητικό του κορυφαίες συνεργασίες. Οι δυο τους ενώνουν τις δυνάμεις τους για ακόμα μία φορά, συνεχίζοντας μία δημιουργική σχέση με ξεχωριστή χημεία και κοινή μουσική ταυτότητα.

Το «Μetallo» κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες:

https://sadamdoftwogee.lnk.to/Metallo

Κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Dof Twogee Sadam μέταλλο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Μια Ελλάδα παρέα»: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου

«Μια Ελλάδα παρέα»: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου

08.09.2026
Επόμενο
Έτοιμος για νέες οικογενειακές περιπέτειες; Δες πότε επιστρέφει το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»

Έτοιμος για νέες οικογενειακές περιπέτειες; Δες πότε επιστρέφει το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»

08.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το πιο δυνατό dance party της Αθήνας – Όλα όσα ζήσαμε στο ZAMNA x PRIMER
Μουσικά Νέα

Το πιο δυνατό dance party της Αθήνας – Όλα όσα ζήσαμε στο ZAMNA x PRIMER

08.09.2026
Κατερίνα Στικούδη: Η νέα pop εποχή της ξεκινά με το «Το Είδωλό Σου»
Μουσικά Νέα

Κατερίνα Στικούδη: Η νέα pop εποχή της ξεκινά με το «Το Είδωλό Σου»

08.09.2026
Η Beyoncé έγινε 45 και ξόδεψε 2 εκατ. δολάρια για ένα δώρο που δεν ήταν για εκείνη
Μουσικά Νέα

Η Beyoncé έγινε 45 και ξόδεψε 2 εκατ. δολάρια για ένα δώρο που δεν ήταν για εκείνη

08.09.2026
Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος στο Mad.gr: «Η κόρη μου με έστειλε στο The Voice – Δεν φανταζόμουν ποτέ πού θα με οδηγήσει»
Μουσικά Νέα

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος στο Mad.gr: «Η κόρη μου με έστειλε στο The Voice – Δεν φανταζόμουν ποτέ πού θα με οδηγήσει»

08.09.2026
Η Taylor Swift αποκαλυπτεί το κρυφό νόημα πίσω από το «I knew it, I knew you»
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift αποκαλυπτεί το κρυφό νόημα πίσω από το «I knew it, I knew you»

08.09.2026
Οριστική απαγόρευση για τα AI τραγούδια στα επίσημα μουσικά charts της Αυστραλίας
Μουσικά Νέα

Οριστική απαγόρευση για τα AI τραγούδια στα επίσημα μουσικά charts της Αυστραλίας

07.09.2026
«Δεν νευριάζω ποτέ»: Η στιγμή του Νίκου Οικονομόπουλου από τη συναυλία του που κάνει τον γύρο του διαδικτύου
Μουσικά Νέα

«Δεν νευριάζω ποτέ»: Η στιγμή του Νίκου Οικονομόπουλου από τη συναυλία του που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

07.09.2026
Miley Cyrus: Το «ευχαριστώ» στους fans για την αγάπη στο νέο album «Bass Persuades»
Μουσικά Νέα

Miley Cyrus: Το «ευχαριστώ» στους fans για την αγάπη στο νέο album «Bass Persuades»

07.09.2026
Η Beyoncé έγινε 45 και ο Jay-Z της έκανε την πιο iconic έκπληξη – Δες το βίντεο
Μουσικά Νέα

Η Beyoncé έγινε 45 και ο Jay-Z της έκανε την πιο iconic έκπληξη – Δες το βίντεο

07.09.2026
Οι 5 πιο cringe αναζητήσεις που όλοι έχουμε κάνει στη Google

Οι 5 πιο cringe αναζητήσεις που όλοι έχουμε κάνει στη Google

4 makeup hacks που οι επαγγελματίες δεν σου λένε

4 makeup hacks που οι επαγγελματίες δεν σου λένε

Τα 7 φυτά που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φυτέψεις τον Σεπτέμβριο

Τα 7 φυτά που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φυτέψεις τον Σεπτέμβριο

Το viral hack του Instagram για να μην κουβαλάς ποτέ ξανά την ομπρέλα στο χέρι

Το viral hack του Instagram για να μην κουβαλάς ποτέ ξανά την ομπρέλα στο χέρι

Suede eyeshadow: Η επιστροφή των 90’s στο μακιγιάζ είναι πραγματικότητα!

Suede eyeshadow: Η επιστροφή των 90’s στο μακιγιάζ είναι πραγματικότητα!

Η ώρα που τρως τις τροφές σου έχει σημασία – Ποιες χρειάζονται καλύτερο timing

Η ώρα που τρως τις τροφές σου έχει σημασία – Ποιες χρειάζονται καλύτερο timing

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast