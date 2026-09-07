Μουσική 07.09.2026

«Δεν νευριάζω ποτέ»: Η στιγμή του Νίκου Οικονομόπουλου από τη συναυλία του που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

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1 στιγμιότυπο από συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου έγινε viral στο TikTok εξαιτιας της αντίδρασή του, που προκάλεσε σχόλια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ένα βίντεο από συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου έγινε viral στο TikTok.
  • Ο τραγουδιστής φαίνεται να αντιδρά έντονα προς την παραγωγή.
  • Η λεζάντα "Δεν νευριάζω ποτέ γενικά" συνέβαλε στη διάδοση του βίντεο.
  • Ο λόγος της αντίδρασης του τραγουδιστή παραμένει άγνωστος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα μικρό στιγμιότυπο από live εμφάνιση του Νίκου Οικονομόπουλου κατάφερε να κλέψει την παράσταση στα social media και, όπως φαίνεται, το TikTok έκανε και πάλι το θαύμα του! Ο τραγουδιστής βρίσκεται πάνω στη σκηνή και όλα δείχνουν να κυλούν κανονικά, μέχρι τη στιγμή που κάτι φαίνεται να του… χαλάει λίγο τη διάθεση. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γυρίζει προς την πλευρά της παραγωγής και κάνει κάποιες έντονες κινήσεις προς τους συνεργάτες του.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος κάθεται σε δερμάτινη πολυθρόνα με κόκκινο βελούδινο φόντο, φορώντας μαύρο κοστούμι.
https://www.instagram.com/nikos_oikonomopoulos_official/

Το συγκεκριμένο βίντεο είναι μόλις λίγων δευτερολέπτων, όμως ήταν αρκετά για να γίνει viral. Αυτό που έκανε ακόμη πιο fun το σκηνικό ήταν η λεζάντα με την οποία ανέβηκε στο TikTok: «Δεν νευριάζω ποτέ γενικά». Όπως ήταν αναμενόμενο, οι χρήστες δεν άφησαν το στιγμιότυπο να περάσει απαρατήρητο, με τα σχόλια και τις αναδημοσιεύσεις να διαδέχονται το ένα το άλλο.

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Βέβαια, υπάρχει ένα μικρό… mystery γύρω από το viral clip. Δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη στιγμή ούτε σε ποιον απευθύνονταν οι κινήσεις του τραγουδιστή. Το βίντεο ξεκινά ουσιαστικά από τη στιγμή της αντίδρασης και δεν μας δείχνει τι είχε προηγηθεί, οπότε οποιαδήποτε εξήγηση για το τι τον ενόχλησε θα ήταν απλώς υπόθεση.

Νίκος Οικονομόπουλος
https://www.instagram.com/nikos_oikonomopoulos_official/

Το internet, πάντως, δεν χρειάζεται πάντα πολλές πληροφορίες για να δημιουργήσει ένα viral moment. Ένα βλέμμα, μερικές χειρονομίες και μια πετυχημένη λεζάντα ήταν αρκετά για να πάρει το συγκεκριμένο απόσπασμα τον δρόμο των social media.

https://www.instagram.com/nikos_oikonomopoulos_official
https://www.instagram.com/nikos_oikonomopoulos_official

Και κάπως έτσι, ένα στιγμιαίο backstage-style περιστατικό από τη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου μετατράπηκε σε ένα από εκείνα τα clips που οι χρήστες βλέπουν, σχολιάζουν και στέλνουν στους φίλους τους με το απαραίτητο «δες αυτό!».

https://www.instagram.com/nikos_oikonomopoulos_official
https://www.instagram.com/nikos_oikonomopoulos_official

Άλλωστε, η λεζάντα «Δεν νευριάζω ποτέ γενικά» μάλλον έκανε τη μισή δουλειά μόνη της. Το αν ο τραγουδιστής ήταν πράγματι εκνευρισμένος, τι ακριβώς είχε συμβεί ή αν επρόκειτο απλώς για μια έντονη στιγμή του live, δεν μπορεί να εξακριβωθεί από το συγκεκριμένο βίντεο.

Μέχρι να μάθουμε περισσότερα, λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι ένα: ο Νίκος Οικονομόπουλος έγινε για ακόμη μία φορά viral και το TikTok έχει ήδη… άποψη!

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ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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