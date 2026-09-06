Life 06.09.2026

Ξέχνα το ξίδι: Αυτό είναι το πιο απλό trick για να καθαρίσεις τα sneakers σου

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Μην πετάξεις τα sneakers σου επειδή λερώθηκαν, αντί αυτού δες αυτό το απλό προϊόν που μπορεί να βοηθήσει να απομακρύνεις τη βρωμιά
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το υγρό πιάτων είναι μια απλή λύση για τον καθαρισμό των sneakers.
  • Χρησιμοποίησε χλιαρό νερό, λίγες σταγόνες υγρό πιάτων και μαλακή βούρτσα.
  • Αφαίρεσε τα κορδόνια, τίναξε τη σκόνη και τρίψε απαλά τις λερωμένες περιοχές.
  • Στέγνωσε τα παπούτσια φυσικά, ελέγχοντας πρώτα τις οδηγίες φροντίδας του υλικού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα αγαπημένα σου sneakers έχουν έναν τρόπο να μαζεύουν βρωμιά ακριβώς όταν δεν το χρειάζεσαι. Λίγη σκόνη, ένας λεκές από τον δρόμο και ξαφνικά το ζευγάρι που φορούσες παντού δείχνει… αρκετά ταλαιπωρημένο. Πριν καταφύγεις, λοιπόν, στα κλασικά hacks με ξίδι και μαγειρική σόδα, υπάρχει μια πολύ πιο απλή λύση που πιθανότατα βρίσκεται ήδη στην κουζίνα σου.

metallic_sneakers
https://www.instagram.com/veja/

Ο λόγος για το υγρό πιάτων, ένα προϊόν που μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση της καθημερινής βρωμιάς και των λιπαρών λεκέδων από αρκετές επιφάνειες. Δεν χρειάζεσαι ειδικά καθαριστικά ή ολόκληρο οπλοστάσιο για να κάνεις ένα γρήγορο sneaker refresh. Με λίγο χλιαρό νερό, μερικές σταγόνες υγρό πιάτων και μια μαλακή βούρτσα μπορείς να κάνεις τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη.

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Πρώτα αφαίρεσε τα κορδόνια και τίναξε ή βούρτσισε απαλά τη σκόνη από τα παπούτσια. Σε ένα μπολ βάλε χλιαρό νερό και λίγες σταγόνες υγρό πιάτων και ανακάτεψε το μείγμα. Βούτηξε μια μαλακή βούρτσα ή ένα καθαρό πανί και ξεκίνα να τρίβεις απαλά τις λερωμένες περιοχές.

sneakers (6)
https://www.instagram.com/emilisindlev/

Για τους πιο επίμονους λεκέδες, επανάλαβε τη διαδικασία χωρίς να ασκείς υπερβολική πίεση. Στη συνέχεια, πέρασε την επιφάνεια με ένα καθαρό, ελαφρώς νωπό πανί, ώστε να απομακρύνεις τα υπολείμματα του σαπουνιού. Άφησε τα sneakers να στεγνώσουν φυσικά και όχι πάνω σε καλοριφέρ ή άλλη έντονη πηγή θερμότητας, καθώς η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει ορισμένα υλικά.

xrwmatista_sneakers
https://www.instagram.com/aprillockhart/

Το σημαντικό είναι να γνωρίζεις ότι δεν είναι όλα τα sneakers ίδια. Πριν εφαρμόσεις οποιοδήποτε προϊόν, έλεγξε τις οδηγίες φροντίδας του κατασκευαστή και δοκίμασε πρώτα σε ένα μικρό, διακριτικό σημείο. Ειδικά σε suede, δέρμα ή άλλα ευαίσθητα υλικά χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση.

Pexels
Pexels

Έτσι, την επόμενη φορά που θα κοιτάξεις τα sneakers σου και θα σκεφτείς ότι χρειάζονται επειγόντως καθάρισμα, μην ψάξεις απαραίτητα για κάποιο περίπλοκο TikTok hack. Μερικές σταγόνες από ένα προϊόν που έχεις ήδη στην κουζίνα σου μπορεί να είναι αρκετές για ένα γρήγορο refresh. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη υπομονή και, φυσικά, η σωστή φροντίδα ανάλογα με το υλικό του παπουτσιού.

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Sneakers καθάρισμα παπούτσια
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