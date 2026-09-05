Life 05.09.2026

Οι πετσέτες σου έχασαν το «λευκό» τους; Το κόλπο για να τις επαναφέρεις είναι ήδη στην κουζίνα σου

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Το σωστό πλύσιμο μπορεί να κρατήσει τις λευκές πετσέτες σου πιο καθαρές και φρέσκες για περισσότερο καιρό με αυτό το κόλπο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η μαγειρική σόδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενισχυτικό στο πλύσιμο των λευκών πετσετών.
  • Η μαγειρική σόδα βοηθά στην εξουδετέρωση οσμών και στην απομάκρυνση υπολειμμάτων που θαμπώνουν τα υφάσματα.
  • Μην παραγεμίζεις τον κάδο του πλυντηρίου και απόφυγε την υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού.
  • Η σωστή φροντίδα και το καλό στέγνωμα είναι σημαντικά για να παραμένουν οι πετσέτες λευκές και αφράτες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι λευκές πετσέτες είναι από εκείνα τα πράγματα που κάνουν το μπάνιο να δείχνει αμέσως πιο καθαρό και περιποιημένο. Με τον καιρό, όμως, το λευκό τους αρχίζει να ξεθωριάζει, ενώ οι ίνες μπορεί να κρατούν μυρωδιές, υπολείμματα απορρυπαντικού και λεκέδες. Πριν αποφασίσεις ότι χρειάζονται αντικατάσταση, υπάρχει ένα απλό trick που μπορείς να δοκιμάσεις στο επόμενο πλύσιμο. Και το πιθανότερο είναι ότι το βασικό συστατικό βρίσκεται ήδη στο ντουλάπι της κουζίνας σου.

Pexels
Pexels

Η μαγειρική σόδα είναι ένα από τα πιο γνωστά DIY helpers για το σπίτι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενισχυτικό στο πλύσιμο των λευκών πετσετών. Πρόσθεσε περίπου ½ φλιτζάνι μαγειρική σόδα στον κάδο μαζί με το απορρυπαντικό και επίλεξε ένα πρόγραμμα κατάλληλο για το ύφασμα, σύμφωνα πάντα με την ετικέτα φροντίδας.

Διάβασε επίσης: Πώς να καθαρίσεις την κουζίνα σου με ό,τι έχεις ήδη στο σπίτι

Η μαγειρική σόδα μπορεί να βοηθήσει στην εξουδετέρωση δυσάρεστων οσμών και στην απομάκρυνση ορισμένων υπολειμμάτων που κάνουν τα υφάσματα να φαίνονται θαμπά. Δεν πρόκειται για κάποιο μαγικό whitening trick που θα μεταμορφώσει κάθε παλιά πετσέτα σε ολοκαίνουργια, όμως μπορεί να αποτελέσει μια εύκολη προσθήκη στη ρουτίνα καθαρισμού σου.

Pexels
Pexels

Το αποτέλεσμα δεν εξαρτάται μόνο από το τι θα προσθέσεις στο πλυντήριο. Μην παραγεμίζεις τον κάδο, γιατί οι πετσέτες χρειάζονται χώρο ώστε να κυκλοφορούν σωστά το νερό και το απορρυπαντικό. Παράλληλα, απόφυγε την υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού, καθώς τα υπολείμματα μπορούν να συσσωρεύονται στις ίνες και να επηρεάζουν τόσο την όψη όσο και την αίσθησή τους.

Γυναίκα με πετσέτα στα μαλλιά και μπουρνούζι απολαμβάνει την περιποίηση μετά το μπάνιο, αποκαλύπτοντας μυστικά για τις πετσέτες.
Πηγή: Unsplash

Μετά το πλύσιμο, άφησε τις πετσέτες να στεγνώσουν πολύ καλά πριν τις διπλώσεις και τις αποθηκεύσεις. Η σωστή φροντίδα σε κάθε πλύσιμο είναι τελικά το καλύτερο hack για να παραμένουν λευκές, καθαρές και αφράτες για περισσότερο.

Ξύλινη βάση μπάνιου με πετσέτα, κερί, κρέμα και λεβάντα, για χαλάρωση και περιποίηση.
Πηγή: Unsplash

Tip: Πριν χρησιμοποιήσεις οποιοδήποτε DIY καθαριστικό hack, έλεγξε την ετικέτα της πετσέτας και τις οδηγίες του κατασκευαστή του πλυντηρίου σου. Για ευαίσθητα ή ειδικά υφάσματα, προτίμησε τις οδηγίες φροντίδας τους.

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πετσέτες
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