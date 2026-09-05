Τα θρυλικά outfits του Freddie Mercury γίνονται έργα τέχνης στο Λονδίνο

Με μια ματιά Έκθεση με θρυλικά outfits του Freddie Mercury στο V&A South Kensington του Λονδίνου.

Θα εκτεθούν εννέα εμβληματικά σύνολα από τις δεκαετίες '70 και '80, δανεισμένα από τη Mary Austin.

Περιλαμβάνονται κοστούμια από το ντεμπούτο άλμπουμ, το "Bohemian Rhapsody" και τη Magic Tour.

Η έκθεση παρουσιάζει τα ρούχα ως έργα τέχνης, συνδέοντάς τα με ήχο και αρχιτεκτονική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο αείμνηστος Freddie Mercury άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του όχι μόνο με τις φωνητικές του ικανότητες, αλλά και με τη μοναδική του θεατρικότητα, τις εκρηκτικές κινήσεις επί σκηνής και τα αξέχαστα ενδυματολογικά του σύνολα. Τώρα, η ιστορική του κληρονομιά πρόκειται να ζωντανέψει με έναν ξεχωριστό τρόπο στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας, καθώς ο κόσμος της μόδας και της μουσικής ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια πολυαναμενόμενη μουσειακή διοργάνωση.

Από τις 24 Οκτωβρίου 2026 έως τις 17 Ιανουαρίου 2027, το μουσείο V&A South Kensington στο Λονδίνο θα φιλοξενήσει την έκθεση Freddie Mercury | Splendid Things. Η διοργάνωση αυτή φέρνει στο φως εννέα συνολικά θρυλικά σύνολα από τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, τα οποία παραχώρησε από την προσωπική της συλλογή η Mary Austin. Η Austin υπήρξε στενή σύντροφος και έμπιστη φίλη του καλλιτέχνη από το 1970, όταν εκείνος εργαζόταν ακόμη σε πάγκο στο Kensington Market, μέχρι τον πρόωρο θάνατό του το 1991, κληρονομώντας παράλληλα το ιστορικό Garden Lodge και το αρχείο του.

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Τα θρυλικά κομμάτια που έγραψαν ιστορία

Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με κομμάτια-σταθμούς της πορείας των Queen, αλλά και της προσωπικής καριέρας του τραγουδιστή. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το χαρακτηριστικό ασπρόμαυρο συνολικό look από τα πρώτα βήματα του συγκροτήματος στο Imperial College, το οποίο αποθανατίστηκε στο εξώφυλλο του ντεμπούτου άλμπουμ τους το 1973. Εξίσου εντυπωσιακό είναι το διάσημο ολόσωμο κοστούμι γνωστό ως «Mercury Wing», σχεδιασμένο από τη Wendy de Smet, το οποίο φόρεσε ο καλλιτέχνης στην περιοδεία A Night at the Opera (1975-76) και στο εμβληματικό μουσικό βίντεο του Bohemian Rhapsody.

Το κοινό θα μπορέσει επίσης να θαυμάσει από κοντά το επιβλητικό στέμμα και τον βασιλικό μανδύα που δημιούργησε η Diana Moseley για τη Magic Tour, τα οποία φόρεσε ο Mercury στην τελευταία του ζωντανή εμφάνιση με τους Queen στο Knebworth το 1986. Η περιήγηση ολοκληρώνεται με το εντυπωσιακό κοστούμι από το βίντεο κλιπ του Made in Heaven, καθώς και μια πλούσια συλλογή από προσωπικά του αξεσουάρ.

Μια μουσειακή εμπειρία υψηλής αισθητικής

Το V&A δεν αντιμετωπίζει τα εκθέματα απλώς ως ενδύματα σε βιτρίνες, αλλά ως ζωντανά έργα τέχνης. Ο καταξιωμένος σκηνογράφος Tom Piper έχει επιμεληθεί έξι ειδικά installations που συνδέουν τα ρούχα με τον ήχο, τη θεατρική παράσταση και την αρχιτεκτονική του μουσείου. Επιπλέον, οι κούκλες που χρησιμοποιούνται έχουν κατασκευαστεί αποκλειστικά για την έκθεση, παίρνοντας τις ακριβείς, χαρακτηριστικές στάσεις που έπαιρνε ο Freddie Mercury πάνω στη σκηνή, προσφέροντας μια καθηλωτική εμπειρία στο κοινό.

Ο τίτλος της έκθεσης αντλεί έμπνευση από μια χαρακτηριστική φράση του ίδιου του καλλιτέχνη το 1978, όταν είχε δηλώσει πως του αρέσει να περιβάλλεται από «λαμπρά πράγματα» (splendid things). Όπως αποδεικνύεται, για τον ίδιο τα αντικείμενα αυτά δεν ήταν απλώς ρούχα, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της περσόνας, του καλλιτεχνικού του οράματος και, τελικά, του αθάνατου μύθου του.

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