Fashion 05.09.2026

Τα θρυλικά outfits του Freddie Mercury γίνονται έργα τέχνης στο Λονδίνο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Εμβληματικά ρούχα και προσωπικά αντικείμενα του θρυλικού frontman των Queen ζωντανεύουν μέσα από τη συλλογή της Mary Austin
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Έκθεση με θρυλικά outfits του Freddie Mercury στο V&A South Kensington του Λονδίνου.
  • Θα εκτεθούν εννέα εμβληματικά σύνολα από τις δεκαετίες '70 και '80, δανεισμένα από τη Mary Austin.
  • Περιλαμβάνονται κοστούμια από το ντεμπούτο άλμπουμ, το "Bohemian Rhapsody" και τη Magic Tour.
  • Η έκθεση παρουσιάζει τα ρούχα ως έργα τέχνης, συνδέοντάς τα με ήχο και αρχιτεκτονική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο αείμνηστος Freddie Mercury άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του όχι μόνο με τις φωνητικές του ικανότητες, αλλά και με τη μοναδική του θεατρικότητα, τις εκρηκτικές κινήσεις επί σκηνής και τα αξέχαστα ενδυματολογικά του σύνολα. Τώρα, η ιστορική του κληρονομιά πρόκειται να ζωντανέψει με έναν ξεχωριστό τρόπο στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας, καθώς ο κόσμος της μόδας και της μουσικής ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια πολυαναμενόμενη μουσειακή διοργάνωση.

freddie_mercury_outfit
https://www.instagram.com/freddiemercury/?hl=el

Από τις 24 Οκτωβρίου 2026 έως τις 17 Ιανουαρίου 2027, το μουσείο V&A South Kensington στο Λονδίνο θα φιλοξενήσει την έκθεση Freddie Mercury | Splendid Things. Η διοργάνωση αυτή φέρνει στο φως εννέα συνολικά θρυλικά σύνολα από τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, τα οποία παραχώρησε από την προσωπική της συλλογή η Mary Austin. Η Austin υπήρξε στενή σύντροφος και έμπιστη φίλη του καλλιτέχνη από το 1970, όταν εκείνος εργαζόταν ακόμη σε πάγκο στο Kensington Market, μέχρι τον πρόωρο θάνατό του το 1991, κληρονομώντας παράλληλα το ιστορικό Garden Lodge και το αρχείο του.

Διάβασε επίσης: Η Céline Dion δίνει «συναυλία» στον δρόμο για τους φαν της στο Παρίσι

Τα θρυλικά κομμάτια που έγραψαν ιστορία

Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με κομμάτια-σταθμούς της πορείας των Queen, αλλά και της προσωπικής καριέρας του τραγουδιστή. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το χαρακτηριστικό ασπρόμαυρο συνολικό look από τα πρώτα βήματα του συγκροτήματος στο Imperial College, το οποίο αποθανατίστηκε στο εξώφυλλο του ντεμπούτου άλμπουμ τους το 1973. Εξίσου εντυπωσιακό είναι το διάσημο ολόσωμο κοστούμι γνωστό ως «Mercury Wing», σχεδιασμένο από τη Wendy de Smet, το οποίο φόρεσε ο καλλιτέχνης στην περιοδεία A Night at the Opera (1975-76) και στο εμβληματικό μουσικό βίντεο του Bohemian Rhapsody.

freddie_mercury_outfits
https://www.instagram.com/freddiemercury/?hl=el

Το κοινό θα μπορέσει επίσης να θαυμάσει από κοντά το επιβλητικό στέμμα και τον βασιλικό μανδύα που δημιούργησε η Diana Moseley για τη Magic Tour, τα οποία φόρεσε ο Mercury στην τελευταία του ζωντανή εμφάνιση με τους Queen στο Knebworth το 1986. Η περιήγηση ολοκληρώνεται με το εντυπωσιακό κοστούμι από το βίντεο κλιπ του Made in Heaven, καθώς και μια πλούσια συλλογή από προσωπικά του αξεσουάρ.

freddie_mercury_crown
https://www.instagram.com/freddiemercury/?hl=el

Μια μουσειακή εμπειρία υψηλής αισθητικής

Το V&A δεν αντιμετωπίζει τα εκθέματα απλώς ως ενδύματα σε βιτρίνες, αλλά ως ζωντανά έργα τέχνης. Ο καταξιωμένος σκηνογράφος Tom Piper έχει επιμεληθεί έξι ειδικά installations που συνδέουν τα ρούχα με τον ήχο, τη θεατρική παράσταση και την αρχιτεκτονική του μουσείου. Επιπλέον, οι κούκλες που χρησιμοποιούνται έχουν κατασκευαστεί αποκλειστικά για την έκθεση, παίρνοντας τις ακριβείς, χαρακτηριστικές στάσεις που έπαιρνε ο Freddie Mercury πάνω στη σκηνή, προσφέροντας μια καθηλωτική εμπειρία στο κοινό.

freddi_mercury_outfit
https://www.instagram.com/freddiemercury/?hl=el

Ο τίτλος της έκθεσης αντλεί έμπνευση από μια χαρακτηριστική φράση του ίδιου του καλλιτέχνη το 1978, όταν είχε δηλώσει πως του αρέσει να περιβάλλεται από «λαμπρά πράγματα» (splendid things). Όπως αποδεικνύεται, για τον ίδιο τα αντικείμενα αυτά δεν ήταν απλώς ρούχα, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της περσόνας, του καλλιτεχνικού του οράματος και, τελικά, του αθάνατου μύθου του.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Fashion Freddie Mercury μουσική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
5 χειροποίητες μάσκες που θα λατρέψουν τα ταλαιπωρημένα μαλλιά σου μετά το καλοκαίρι

5 χειροποίητες μάσκες που θα λατρέψουν τα ταλαιπωρημένα μαλλιά σου μετά το καλοκαίρι

05.09.2026
Επόμενο
Το μπαλκόνι αλλάζει όψη τον Σεπτέμβριο: 7 φυτά που αγαπούν αυτή την εποχή

Το μπαλκόνι αλλάζει όψη τον Σεπτέμβριο: 7 φυτά που αγαπούν αυτή την εποχή

05.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Τα ζώδια που θέλουν πάντα να έχουν τον τελευταίο λόγο
Life

Τα ζώδια που θέλουν πάντα να έχουν τον τελευταίο λόγο

05.09.2026
Νομίζεις ότι τα κάνεις όλα σωστά στο fitness; Αυτά τα 6 λάθη μπορεί να σε κρατούν πίσω
Fitness

Νομίζεις ότι τα κάνεις όλα σωστά στο fitness; Αυτά τα 6 λάθη μπορεί να σε κρατούν πίσω

05.09.2026
3 φυτά που θα κάνουν τη βεράντα σου να ανθίσει αυτό το φθινόπωρο
Life

3 φυτά που θα κάνουν τη βεράντα σου να ανθίσει αυτό το φθινόπωρο

05.09.2026
Οι πετσέτες σου έχασαν το «λευκό» τους; Το κόλπο για να τις επαναφέρεις είναι ήδη στην κουζίνα σου
Life

Οι πετσέτες σου έχασαν το «λευκό» τους; Το κόλπο για να τις επαναφέρεις είναι ήδη στην κουζίνα σου

05.09.2026
September fruit list: 7 φρούτα που αξίζει να βάλεις στη διατροφή σου
Food

September fruit list: 7 φρούτα που αξίζει να βάλεις στη διατροφή σου

05.09.2026
Το μπαλκόνι αλλάζει όψη τον Σεπτέμβριο: 7 φυτά που αγαπούν αυτή την εποχή
Life

Το μπαλκόνι αλλάζει όψη τον Σεπτέμβριο: 7 φυτά που αγαπούν αυτή την εποχή

05.09.2026
5 χειροποίητες μάσκες που θα λατρέψουν τα ταλαιπωρημένα μαλλιά σου μετά το καλοκαίρι
Beauty

5 χειροποίητες μάσκες που θα λατρέψουν τα ταλαιπωρημένα μαλλιά σου μετά το καλοκαίρι

05.09.2026
Yves Saint Laurent: Πώς ο 21χρονος «πρίγκιπας» της μόδας κληρονόμησε τον οίκο Dior
Fashion

Yves Saint Laurent: Πώς ο 21χρονος «πρίγκιπας» της μόδας κληρονόμησε τον οίκο Dior

05.09.2026
«Τυφλές» διακοπές: Πληρώνεις το ταξίδι και μαθαίνεις τον προορισμό λίγο πριν πετάξεις
Life

«Τυφλές» διακοπές: Πληρώνεις το ταξίδι και μαθαίνεις τον προορισμό λίγο πριν πετάξεις

04.09.2026
Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Η λιγούρα για γλυκό έχει πλέον λύση – Το εύκολο και υγιεινό σνακ που θα λατρέψεις

Η λιγούρα για γλυκό έχει πλέον λύση – Το εύκολο και υγιεινό σνακ που θα λατρέψεις

Τα 6 bar στην Αθήνα που θα πίνουμε τα cocktails μας τώρα που γυρίσαμε

Τα 6 bar στην Αθήνα που θα πίνουμε τα cocktails μας τώρα που γυρίσαμε

5 χειροποίητες μάσκες που θα λατρέψουν τα ταλαιπωρημένα μαλλιά σου μετά το καλοκαίρι

5 χειροποίητες μάσκες που θα λατρέψουν τα ταλαιπωρημένα μαλλιά σου μετά το καλοκαίρι

Το μπαλκόνι αλλάζει όψη τον Σεπτέμβριο: 7 φυτά που αγαπούν αυτή την εποχή

Το μπαλκόνι αλλάζει όψη τον Σεπτέμβριο: 7 φυτά που αγαπούν αυτή την εποχή

Post-holiday reset: 5 πράγματα που πρέπει να καθαρίσεις στο σπίτι μετά τις διακοπές

Post-holiday reset: 5 πράγματα που πρέπει να καθαρίσεις στο σπίτι μετά τις διακοπές

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast