Μουσική 03.09.2026

Olivia Rodrigo: Συγκέντρωσε 20 εκατομμύρια δολάρια για τη γυναικεία ενδυνάμωση

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Η Olivia Rodrigo ένωσε τη μουσική με τη γυναικεία ενδυνάμωση και συγκέντρωσε 20 εκατομμύρια δολάρια στο Daisy Chain Fields
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Olivia Rodrigo διοργάνωσε φεστιβάλ στη Νότια Καλιφόρνια για τη γυναικεία ενδυνάμωση.
  • Συγκεντρώθηκαν 20 εκατομμύρια δολάρια για πρωτοβουλίες γυναικείας ενδυνάμωσης.
  • Περίπου 45.000 άνθρωποι παρακολούθησαν τη διοργάνωση, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.
  • Τα χρήματα θα διατεθούν για γυναικεία υγεία, ασφάλεια και νομική υποστήριξη.
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Η Olivia Rodrigo απέδειξε για ακόμη μία φορά πως η μουσική μπορεί να γίνει αφορμή για κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα live, μια συναυλία ή ένα φεστιβάλ. Η pop star βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μεγάλης διοργάνωσης στη Νότια Καλιφόρνια, όπου χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν με κοινό στόχο τη στήριξη των γυναικών και την προώθηση των δικαιωμάτων τους. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, αφού μέσα από τη δράση συγκεντρώθηκαν 20 εκατομμύρια δολάρια για σημαντικές πρωτοβουλίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το φεστιβάλ «Daisy Chain Fields» πραγματοποιήθηκε κάτω από ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς όμως αυτό να σταθεί εμπόδιο στον κόσμο που έδωσε το «παρών». Περίπου 45.000 άνθρωποι, διαφορετικών ηλικιών, βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, δημιουργώντας μια τεράστια κοινότητα γύρω από ζητήματα που αφορούν άμεσα τη ζωή και την καθημερινότητα των γυναικών. Η διοργάνωση δεν περιορίστηκε στη μουσική, αλλά έδωσε χώρο σε θέματα όπως η υγεία, η ασφάλεια, η ισότητα και η προστασία των γυναικών.

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Με τη Olivia Rodrigo να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας, η διοργάνωση κατάφερε να συνδυάσει το entertainment με έναν ουσιαστικό σκοπό. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα κατευθυνθούν σε δράσεις για τη γυναικεία υγεία, την προστασία των γυναικών στον εργασιακό χώρο και την ενίσχυση της πρόσβασής τους σε νομική υποστήριξη και δικαιώματα. Έτσι, ένα μεγάλο μουσικό event μετατράπηκε σε μια συλλογική προσπάθεια με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Η Olivia Rodrigo με μαύρο δαντελωτό τοπ και σκουλαρίκια σε εξωτερικό χώρο με θέα.
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

45.000 άνθρωποι ένωσαν τις φωνές τους

Η εικόνα στο Daisy Chain Fields ήταν εκείνη μιας τεράστιας γιορτής με ξεκάθαρο μήνυμα. Παρά τη ζέστη που επικρατούσε στη Νότια Καλιφόρνια, περίπου 45.000 άτομα βρέθηκαν στη διοργάνωση, αποδεικνύοντας ότι η ανάγκη για συζήτηση γύρω από τα δικαιώματα και την ευημερία των γυναικών παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ.

Η Taylor Swift στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας για το 2025.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η μουσική αποτέλεσε το σημείο συνάντησης, όμως ο βασικός στόχος ήταν πολύ ευρύτερος. Το φεστιβάλ δημιούργησε έναν χώρο όπου η ψυχαγωγία συνυπήρξε με ενημέρωση και δράσεις που αφορούν πραγματικά ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας.

Πού θα διατεθούν τα 20 εκατομμύρια δολάρια

Το ποσό των 20 εκατ. δολαρίων αποτελεί το σημαντικότερο αποτέλεσμα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Τα χρήματα θα στηρίξουν οργανισμούς και προγράμματα που επικεντρώνονται σε κρίσιμους τομείς για τις γυναίκες.

rodrigo_olivia
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητες βρίσκονται η υγεία των γυναικών, η προστασία τους απέναντι σε προβλήματα και ανισότητες στον χώρο εργασίας, αλλά και η ενίσχυση των νομικών δικαιωμάτων τους. Πρόκειται, δηλαδή, για μια προσπάθεια που θέλει να αφήσει αποτύπωμα και μετά το τέλος του φεστιβάλ.

Η Olivia Rodrigo δείχνει και την άλλη πλευρά της

Η Olivia Rodrigo έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια ένα τεράστιο κοινό, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές, μέσα από τη μουσική και την έντονη παρουσία της στην pop κουλτούρα. Η συμμετοχή της σε μια τόσο μεγάλη πρωτοβουλία δείχνει πώς ένας καλλιτέχνης μπορεί να αξιοποιήσει τη δημοτικότητά του για να στρέψει την προσοχή του κοινού σε κοινωνικά ζητήματα.

Η Taylor Swift στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας για το 2025.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Daisy Chain Fields κατάφερε έτσι να συνδυάσει το vibe ενός μεγάλου μουσικού φεστιβάλ με έναν σκοπό που αφορά εκατομμύρια γυναίκες. Και με 20 εκατομμύρια δολάρια να συγκεντρώνονται για σχετικές δράσεις, το μήνυμα της διοργάνωσης φαίνεται πως πέρασε πολύ πιο δυνατά από τα ηχεία μιας σκηνής.

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Olivia Rodrigo
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