Μουσική 02.09.2026

Zara Larsson: Γιατί αποθέωσε δημόσια την Olivia Rodrigo μετά το Daisy Chain Fields Festival

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Μετά το Daisy Chain Fields, η Zara Larsson έστειλε ένα δημόσιο shout-out στην Olivia Rodrigo και μίλησε για το ταλέντο και τις αξίες της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Zara Larsson επαίνεσε δημόσια την Olivia Rodrigo για το Daisy Chain Fields Festival.
  • Το φεστιβάλ εστίασε στην ανάδειξη γυναικών καλλιτεχνών και στην ενδυνάμωση γυναικών/κοριτσιών.
  • Ανακοινώθηκε δωρεά 20 εκατομμυρίων δολαρίων σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
  • Η Larsson θαύμασε τη Rodrigo για το ταλέντο και την αξιοποίηση της επιρροής της.
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Η Zara Larsson θέλησε να δώσει δημόσια τα συγχαρητήριά της στην Olivia Rodrigo, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου Daisy Chain Fields Festival, που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια. Η Σουηδή pop star μοιράστηκε ένα ιδιαίτερα θερμό μήνυμα για τη νεότερη συνάδελφό της, εκφράζοντας τον θαυμασμό της όχι μόνο για το ταλέντο της, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να αξιοποιήσει τη φωνή και την επιρροή της. Η ανάρτηση της Zara έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, με τους fans και των δύο τραγουδιστριών να σχολιάζουν τη δημόσια στήριξή της.

zara_larsson
https://www.instagram.com/zaralarsson/

Το Daisy Chain Fields έκανε φέτος το πρώτο του βήμα στο Great Park του Irvine και δημιουργήθηκε με επίκεντρο τις γυναίκες της μουσικής. Στο line-up βρέθηκαν μεγάλα ονόματα όπως οι Chappell Roan, Doechii, Mitski, Sarah McLachlan και Stevie Nicks, σε ένα φεστιβάλ που είχε ως στόχο να αναδείξει τη γυναικεία δημιουργικότητα και παράλληλα να στηρίξει οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για τα δικαιώματα και την ενδυνάμωση γυναικών και κοριτσιών. Για την Olivia Rodrigo, η διοργάνωση αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό milestone σε μια ήδη γεμάτη χρονιά.

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Η Zara Larsson δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για όσα κατάφερε η Olivia. Σε Instagram Story της χαρακτήρισε την τραγουδίστρια εξαιρετικό άνθρωπο και ταλαντούχα καλλιτέχνιδα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στις αξίες που εκπροσωπεί. Μεταξύ άλλων, έγραψε πως είναι «ένα σπουδαίο ταλέντο με μια όμορφη καρδιά» και της έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα αγάπης, λέγοντας πως «ο κόσμος σε αγαπά». Ένα δημόσιο shout-out που δείχνει πόσο θετικά βλέπει η Zara τη νέα γενιά pop stars.

larsson_zara
https://www.instagram.com/zaralarsson/

Πέρα όμως από τη μουσική και τα μεγάλα ονόματα της σκηνής, το Daisy Chain Fields είχε και έναν πολύ σημαντικό φιλανθρωπικό στόχο. Η Olivia Rodrigo ανακοίνωσε από τη σκηνή, μαζί με τη Melinda French Gates, πως πρόκειται να δοθούν 20 εκατομμύρια δολάρια σε 10 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Η Melinda French Gates δεσμεύτηκε παράλληλα να προσθέσει ακόμη 10 εκατομμύρια δολάρια, διπλασιάζοντας ουσιαστικά το ποσό που θα κατευθυνθεί στις συγκεκριμένες δράσεις.

Το συγκεκριμένο φεστιβάλ αποτελεί μία ακόμη σημαντική στιγμή για την Olivia Rodrigo, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δυνατή περίοδο της καριέρας της. Το τελευταίο της album, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη φορά την κορυφή του Billboard 200, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στην παγκόσμια pop σκηνή. Παράλληλα, η δημιουργία ενός φεστιβάλ με τόσο ξεκάθαρο κοινωνικό μήνυμα προσθέτει ένα διαφορετικό dimension στην καλλιτεχνική της πορεία.

Η Zara Larsson με λαμπερό μπλε τοπ και τζιν σορτσάκι σε σκοτεινό φόντο
https://www.instagram.com/zaralarsson/

Και η Zara Larsson, πάντως, έχει κάθε λόγο να βρίσκεται σε mood celebration. Το «Midnight Sun» ανέβηκε στην κορυφή του Billboard Pop Airplay chart τον Ιούνιο, χαρίζοντάς της το δεύτερο Νο. 1 της συγκεκριμένης λίστας. Μάλιστα, μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, το «Stateside» με την PinkPantheress είχε επίσης βρεθεί στην πρώτη θέση, με τη Zara να γράφει ιστορία ως η πρώτη καλλιτέχνιδα που πέτυχε δύο διαδοχικά πρώτα Νο. 1 τραγούδια ως αρχικές κορυφές της στο συγκεκριμένο chart.

Η Zara Larsson και η Camila Cabello των Fifth Harmony σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έτσι, το μήνυμα της Zara Larsson προς την Olivia Rodrigo δεν ήταν απλώς ένα ακόμη celebrity shout-out. Ήρθε σε μια στιγμή όπου και οι δύο καλλιτέχνιδες διανύουν ιδιαίτερα δυνατές περιόδους, ενώ παράλληλα το Daisy Chain Fields αφήνει πίσω του ένα σημαντικό αποτύπωμα στη μουσική και τη φιλανθρωπία. Και αν κάτι έγινε ξεκάθαρο από τα λόγια της Zara, είναι πως βλέπει στην Olivia όχι μόνο μια τεράστια pop star, αλλά και μια καλλιτέχνιδα που χρησιμοποιεί τη φωνή της για κάτι μεγαλύτερο.

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Zara Larsson
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