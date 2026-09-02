Mad Clip: 5 χρόνια μετά, η μουσική του είναι ακόμα εδώ – 5 hits που δεν ξεχνάμε

5 χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο του Mad Clip και θυμόμαστε 5 τραγούδια που έγραψαν τη δική τους ιστορία στην ελληνική trap

Με μια ματιά Πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, η μουσική του Mad Clip παραμένει δημοφιλής και ακούγεται σε playlists.

Θαυμαστές, φίλοι και συνεργάτες τίμησαν τη μνήμη του Mad Clip στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος.

Ο Mad Clip άφησε έντονο αποτύπωμα στην ελληνική trap σκηνή με τον χαρακτηριστικό του ήχο και στιλ.

Πέντε επιτυχημένα τραγούδια του, όπως "Kotera", "Elpida", "Kinitro", "Fimi" και "Μπορεί", ξεχωρίζουν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Mad Clip, ενός από τους καλλιτέχνες που συνδέθηκαν όσο λίγοι με την εκρηκτική άνοδο της trap στην Ελλάδα. Τα ξημερώματα της 2ας Σεπτεμβρίου 2021, ο τράπερ έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Βουλιαγμένη, σε ηλικία μόλις 34 ετών. Πέντε χρόνια μετά, όμως, το όνομά του εξακολουθεί να ακούγεται δυνατά μέσα από τα τραγούδια του, τα οποία παραμένουν στα playlists μιας ολόκληρης γενιάς.

Η απουσία του έγινε ιδιαίτερα αισθητή αυτές τις ημέρες, καθώς φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές του συγκεντρώθηκαν στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του για να τιμήσουν τη μνήμη του. Ανάμεσά τους βρέθηκε και η Josephine, η οποία μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη συγκέντρωση και έγραψε: «Πέρασαν τα χρόνια, αλλά η «Φήμη» σου δεν θα σβήσει ποτέ. Κοίτα πόσος κόσμος είναι ακόμα εδώ για σένα Peter. Μας λείπεις». Η αναφορά της στο «Fimi», το τραγούδι που κυκλοφόρησαν μαζί, έκανε ακόμη πιο έντονη τη συγκίνηση.

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Ο Mad Clip δεν ήταν απλώς ένας από τους δημοφιλέστερους τράπερ της εποχής του. Με τον χαρακτηριστικό του ήχο, το προσωπικό του στιλ και μια σειρά από κομμάτια που έγιναν τεράστιες επιτυχίες, κατάφερε να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ελληνική trap.

Από τα solo hits μέχρι τις συνεργασίες του με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής pop και rap σκηνής, αρκετά τραγούδια του έγιναν σημείο αναφοράς. Πέντε από αυτά ξεχωρίζουν και συνεχίζουν να θυμίζουν γιατί ο Mad Clip παραμένει τόσο έντονα παρών.

«Kotera» – Ένα από τα τραγούδια που τον καθιέρωσαν

Το «Kotera» είναι ένα από τα κομμάτια που συνδέθηκαν έντονα με την πορεία του Mad Clip και την εικόνα που είχε δημιουργήσει στη σύγχρονη trap σκηνή. Με ένα beat που δύσκολα περνούσε απαρατήρητο και στίχους γεμάτους από το χαρακτηριστικό attitude του, το τραγούδι έγινε ένα από τα tracks που ξεχώρισαν στη δισκογραφία του. Είναι από εκείνα τα κομμάτια που αρκούν μερικά δευτερόλεπτα για να καταλάβεις αμέσως ποιος βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο.

«Elpida» – Η πιο διαφορετική πλευρά του

Με το «Elpida», ο Mad Clip έδειξε μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του. Το τραγούδι κινείται σε πιο συναισθηματικό mood και ξεφεύγει από τη γνώριμη εικόνα της trap που τον είχε καθιερώσει. Η επιτυχία του απέδειξε ότι μπορούσε να μεταφέρει το δικό του ύφος και σε πιο προσωπικές στιγμές, δημιουργώντας ένα κομμάτι που απέκτησε ξεχωριστή θέση στις playlists των fans του.

«Kinitro» – Το track που έγινε anthem

Το «Kinitro» είναι από εκείνα τα τραγούδια που δύσκολα έλειπαν από ένα trap playlist. Με έντονη ενέργεια, χαρακτηριστικό flow και τον ήχο που είχε γίνει πλέον συνώνυμος του Mad Clip, το κομμάτι ξεχώρισε και επιβεβαίωσε τη θέση του στην ελληνική rap σκηνή. Ακόμη και σήμερα, παραμένει ένα από τα tracks που θυμίζουν την εποχή όπου η trap περνούσε από το underground στο mainstream.

«Fimi» με τη Josephine – Μια συνεργασία που έμεινε

Το «Fimi» ήταν μία από τις συνεργασίες του Mad Clip που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα. Μαζί με τη Josephine, δημιούργησαν ένα τραγούδι που συνδύασε τον trap ήχο με ένα πιο pop στοιχείο και έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές. Σήμερα, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, το τραγούδι έχει αποκτήσει και μια διαφορετική συναισθηματική διάσταση, αφού η ίδια η Josephine βρέθηκε στο σημείο του δυστυχήματος για να τιμήσει τη μνήμη του και αναφέρθηκε στους στίχους του κομματιού.

«Μπορεί» με την Ελένη Φουρέιρα – Ένα από τα πιο δυνατά collabs

Το «Μπορεί» με την Ελένη Φουρέιρα αποτελεί ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιτυχίας που γνώρισαν οι συνεργασίες του Mad Clip με κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Το τραγούδι έφερε μαζί δύο διαφορετικές μουσικές ταυτότητες και κατάφερε να γίνει ένα από τα tracks που ξεχώρισαν. Η συνεργασία αυτή έδειξε, παράλληλα, πόσο φυσικά μπορούσε ο Mad Clip να κινείται ανάμεσα στην trap και το mainstream.

Πέντε χρόνια μετά, η μουσική του παραμένει εδώ

Πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Mad Clip εξακολουθεί να υπάρχει μέσα από τη μουσική του. Τα τραγούδια του συνεχίζουν να ακούγονται, να ανεβαίνουν σε playlists και να θυμίζουν έναν καλλιτέχνη που πρόλαβε μέσα σε λίγα χρόνια να αφήσει έντονο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Η συγκέντρωση των fans στη Βουλιαγμένη, αλλά και τα τραγούδια που εξακολουθούν να έχουν θέση στην καθημερινότητα μιας νεότερης γενιάς, αποδεικνύουν πως η «Φήμη» του δεν έσβησε. Και, όπως έγραψε και η Josephine, «κοίτα πόσος κόσμος είναι ακόμα εδώ για σένα».

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