Ariana Grande: Άλλαξε τον στίχο του «Thank u, next» για τον Ricky Alvarez

Με μια ματιά Η Ariana Grande άλλαξε στίχο στο «Thank u, next» σε συναυλία στο Λονδίνο, με πιο ξεκάθαρη αναφορά στον Ricky Alvarez.

Η αλλαγή έγινε viral στα social media, με τους fans να ερμηνεύουν τη νέα αναφορά ως έντονο hint για τη σχέση τους.

Η Grande και ο Alvarez είχαν σχέση από το 2015 έως το 2016, και πρόσφατες αναφορές ενισχύουν φήμες επανασύνδεσης.

Η συναυλία στο Λονδίνο σηματοδότησε το τέλος της περιοδείας Eternal Sunshine Tour και την ολοκλήρωση μιας περιόδου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande φαίνεται πως δεν έχει τελειώσει ακόμα με τις εκπλήξεις γύρω από την προσωπική της ζωή. Στην τελευταία συναυλία του Eternal Sunshine Tour στο Λονδίνο, η pop star έκανε μια ακόμη αλλαγή στον στίχο του «Thank u, next», αυτή τη φορά με ακόμη πιο ξεκάθαρη αναφορά στον Ricky Alvarez. Η κίνηση έγινε αμέσως viral στα social media, με τους fans να προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν το νέο μήνυμα της τραγουδίστριας.

Η συγκεκριμένη αλλαγή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς η Ariana Grande έχει ήδη πειράξει αρκετές φορές το συγκεκριμένο τραγούδι κατά τη διάρκεια της περιοδείας της. Ενώ στο αρχικό κομμάτι αναφερόταν στον Ricky με διαφορετικό τρόπο, σε προηγούμενη συναυλία είχε τραγουδήσει έναν νέο στίχο που άφηνε να εννοηθεί πως οι δυο τους βρίσκουν ξανά τον δρόμο ο ένας προς τον άλλον. Αυτή τη φορά, όμως, η αναφορά της ήταν ακόμη πιο έντονη και αρκετοί fans τη θεώρησαν ως το πιο δυνατό hint μέχρι σήμερα για τη σχέση τους.

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Και δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά συνέβησαν στο τελευταίο show του Eternal Sunshine Tour. Η Ariana ολοκλήρωσε την περιοδεία της στο Λονδίνο, δίνοντας την τελευταία από τις δέκα συναυλίες της στο O2 Arena, και κατά τη διάρκεια της βραδιάς εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη. Μάλιστα, μίλησε για την περιοδεία ως μία από τις πιο όμορφες και ξεχωριστές εμπειρίες της ζωής της, ενώ η συναυλία είχε και μία ακόμη ιδιαίτερη στιγμή για τους fans της.

Συγκεκριμένα, η βραδιά στο Λονδίνο περιλάμβανε και το live debut του «Nowhere, Nobody» από το νέο της album petal. Έτσι, το τελευταίο show της περιοδείας συνδύασε ένα νέο μουσικό ξεκίνημα με ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί έντονα με την προσωπική ιστορία της Ariana. Και φυσικά, η αλλαγή στον στίχο του «Thank U, Next» ήταν αυτή που κέρδισε μεγάλο μέρος της προσοχής των Arianators.

Η ιστορία της Ariana Grande και του Ricky Alvarez έχει επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο τους τελευταίους μήνες. Οι δυο τους είχαν σχέση από το 2015 έως το 2016, αφού γνωρίστηκαν μέσα από τη Honeymoon Tour, στην οποία ο Ricky συμμετείχε ως backup dancer της τραγουδίστριας. Παρότι η σχέση τους είχε τελειώσει εδώ και χρόνια, οι πρόσφατες εμφανίσεις και οι αναφορές της Ariana έχουν κάνει τους fans να πιστεύουν πως το romance έχει ξαναμπεί στη ζωή τους.

Μάλιστα, τον Αύγουστο η Ariana Grande είχε δημοσιεύσει στα social media φωτογραφίες στις οποίες ήταν ιδιαίτερα κοντά με τον Ricky Alvarez. Οι συγκεκριμένες εικόνες ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τις φήμες πως οι δυο τους έχουν ξαναβρεί τη μεταξύ τους σύνδεση, με τους fans να αντιμετωπίζουν ουσιαστικά την ανάρτηση ως μια άτυπη επιβεβαίωση της επανασύνδεσής τους. Μέχρι στιγμής, πάντως, η Ariana δεν έχει κάνει μια ξεκάθαρη δημόσια δήλωση για το status της σχέσης τους.

Το «Thank U, Next» έχει, έτσι κι αλλιώς, ιδιαίτερη θέση στην καριέρα της Ariana. Το τραγούδι κυκλοφόρησε ως lead single του ομώνυμου album της το 2018 και έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard Hot 100, εξελισσόμενο σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά hits της. Τώρα, χρόνια μετά, η Ariana φαίνεται πως χρησιμοποιεί το ίδιο τραγούδι για να αφηγηθεί ένα καινούργιο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή – και οι fans της δεν χάνουν ούτε λέξη.

Την ίδια στιγμή, η Ariana Grande έχει ήδη ανοίξει ένα νέο μουσικό κεφάλαιο με το όγδοο studio album της, «petal», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο και έκανε επίσης δυναμικό ξεκίνημα. Το album βρέθηκε στην κορυφή του Billboard 200, συγκεντρώνοντας 295.000 album-equivalent units. Με το Eternal Sunshine Tour να ολοκληρώνεται και το νέο album να έχει ήδη βρει τον δρόμο του προς την κορυφή, η Ariana κλείνει μια μεγάλη περίοδο της καριέρας της αφήνοντας παράλληλα πολλά ερωτηματικά για το επόμενο chapter – τόσο στη μουσική όσο και στα προσωπικά της.

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