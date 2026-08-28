Olivia Rodrigo: Ποιο τραγούδι της Ariana Grande θα μπορούσε να γίνει το επόμενο cover της;

Η Olivia Rodrigo αποκάλυψε ότι ακούει πολύ το νέο album της Ariana Grande και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει cover.

Με μια ματιά Η Olivia Rodrigo ακούει το νέο album της Ariana Grande, "petal".

Η Olivia Rodrigo σκέφτεται να κάνει cover ένα τραγούδι από το "petal".

Η Olivia Rodrigo απολαμβάνει τα covers των δικών της τραγουδιών από άλλους καλλιτέχνες.

Η Olivia Rodrigo και η Ariana Grande έχουν δείξει αμοιβαία εκτίμηση στο παρελθόν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Olivia Rodrigo φαίνεται πως έχει ήδη βρει το επόμενο τραγούδι που θα ήθελε να βάλει τη δική της υπογραφή! Η pop star αποκάλυψε σε νέα συνέντευξή της ότι ακούει συνεχώς το πρόσφατο album της Ariana Grande, «petal», και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει κάποια στιγμή cover ενός από τα τραγούδια του. Η αποκάλυψη ήρθε λίγο πριν από το Daisy Chain Fields, το νέο festival που δημιούργησε η ίδια.

Μιλώντας στο Wonderland, η Olivia ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιο τραγούδι άλλου καλλιτέχνη που θα ήθελε να διασκευάσει. Η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: «Ακούω πολύ το album της Ariana, οπότε ίσως κάτι από το album της Ariana». Αν τελικά το κάνει, ένα Olivia Rodrigo cover σε τραγούδι της Ariana Grande θα ήταν σίγουρα μία από εκείνες τις συνεργασίες που το Internet θα έκανε αμέσως viral.

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Η Olivia Rodrigo μίλησε παράλληλα με ενθουσιασμό για το συναίσθημα που της δημιουργεί όταν άλλοι καλλιτέχνες διασκευάζουν τα δικά της τραγούδια. Με αφορμή τα covers των Role Model και Sienna Spiro, εξήγησε πως απολαμβάνει να βλέπει τη διαφορετική προσέγγιση που δίνει κάθε καλλιτέχνης στα κομμάτια της. Άλλωστε, και η ίδια έχει κάνει στο παρελθόν covers τραγουδιών όπως το «Stick Season» του Noah Kahan και το «When a Good Man Cries» της CMAT.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο pop stars δείχνουν ότι εκτιμούν η μία τη δουλειά της άλλης. Η Olivia είχε γίνει viral πριν από μερικά χρόνια όταν χόρεψε στο «The Boy Is Mine» της Ariana σε TikTok, με την Grande να μοιράζεται στη συνέχεια το video στα social media της. Η Ariana, από την πλευρά της, είχε μιλήσει με πολύ θετικά λόγια για το «Drivers License» όταν ήταν coach στο The Voice.

Την ίδια στιγμή, η Olivia βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, αφού μετά την κυκλοφορία του album you seem pretty sad for a girl so in love ετοιμάζεται να υποδεχθεί το κοινό στο πρώτο Daisy Chain Fields. Το festival δημιουργήθηκε από την ίδια με στόχο να στηρίξει οργανώσεις και δράσεις που βοηθούν γυναίκες και κορίτσια, ενώ το lineup περιλαμβάνει ονόματα όπως Chappell Roan, Doechii, KATSEYE και Stevie Nicks.

Αν τελικά η Olivia Rodrigo αποφασίσει να χαρίσει τη δική της εκδοχή σε ένα τραγούδι από το petal, το μόνο σίγουρο είναι πως οι fans και των δύο stars θα έχουν κάθε λόγο να περιμένουν με ανυπομονησία το αποτέλεσμα. Και τώρα το ερώτημα είναι ένα: ποιο τραγούδι της Ariana θα επέλεγε άραγε η Olivia;

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