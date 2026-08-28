Μουσική 28.08.2026

Ψάχνεις δουλειά; Ο Snoop Dogg θα σε πληρώνει για να δοκιμάζεις παγωτά

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Ο Snoop Dogg ψάχνει επίσημο ice cream taster για την Dr. Bombay, με fully remote εργασία και μισθό $10.000 τον μήνα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Snoop Dogg προσλαμβάνει επίσημο δοκιμαστή παγωτού για την εταιρεία του Dr. Bombay.
  • Η θέση είναι πλήρως απομακρυσμένη, με μηνιαίο μισθό 10.000 δολάρια.
  • Η αίτηση είναι ανοιχτή για υποψηφίους από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από τις ΗΠΑ.
  • Η εταιρεία HR Deel συνεργάζεται με τον Snoop Dogg για τη διαδικασία πρόσληψης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ψάχνεις δουλειά και θέλεις κάτι που πραγματικά δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχεις δει μέχρι σήμερα; Ο Snoop Dogg ίσως έχει την αγγελία που περίμενες! Ο rapper αναζητά έναν επίσημο ice cream taster για την εταιρεία του Dr. Bombay, με τη θέση να είναι fully remote και τον μισθό να φτάνει τα 10.000 δολάρια τον μήνα.

Ο Snoop Dogg, ο οποίος θα τιμηθεί ως Ultimate Icon στα BET Awards 2025.
https://www.instagram.com/snoopdogg/

Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να βρίσκεσαι στις ΗΠΑ για να κάνεις αίτηση. Η θέση είναι international, οπότε μπορεί να υποβάλει αίτηση κόσμος από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Ο Snoop Dogg συνεργάστηκε με την εταιρεία HR Deel, η οποία αναλαμβάνει τη διαδικασία, ώστε ο rapper να βρει τον άνθρωπο που θα δοκιμάζει τα νέα παγωτά του Dr. Bombay.

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Αν, λοιπόν, λατρεύεις το παγωτό και πάντα πίστευες ότι θα μπορούσες να το κάνεις επάγγελμα, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Ο Dr. Bombay έχει ήδη γίνει γνωστός για ιδιαίτερες και νοσταλγικές γεύσεις, όπως Long Beach Fruit Cart, Sticky Caramel Apple Pie και Peanut Butter Jelly Time. Με άλλα λόγια, η συγκεκριμένη δουλειά δεν ακούγεται απλώς fun – κυριολεκτικά πληρώνεσαι για να δοκιμάζεις παγωτό.

Ο ίδιος ο Snoop Dogg ανακοίνωσε τη θέση μέσα από τα social media του, καλώντας όσους πιστεύουν ότι έχουν τα κατάλληλα… προσόντα να διεκδικήσουν τη θέση. Η συνεργασία με τη Deel έχει ως στόχο να κάνει τη διαδικασία πρόσληψης πιο εύκολη για υποψηφίους από όλο τον κόσμο.

snoop_dog
https://www.instagram.com/snoopdogg/

Αν το job description σου ακούγεται σαν όνειρο, η αίτηση είναι ήδη ανοιχτή. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αγαπάς το παγωτό, να έχεις διάθεση για γευστικές δοκιμές και να είσαι έτοιμος για ίσως την πιο fun δουλειά του 2026.

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