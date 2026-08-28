Η Dolly Parton έφυγε από τη ζωή, αλλά η μουσική της «εκτοξεύτηκε» – Το απίστευτο streaming ρεκόρ

Η Dolly Parton βρέθηκε στη 2η θέση των πιο streamed καλλιτεχνών στις ΗΠΑ μετά τον θάνατό της, ξεπερνώντας Taylor Swift και Bad Bunny

Με μια ματιά Ο θάνατος της Dolly Parton προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση και αύξηση της ακρόασης της μουσικής της.

Μέσα σε μία ημέρα, τα τραγούδια της συγκέντρωσαν 26,3 εκατομμύρια streams στις ΗΠΑ, αύξηση 2.056% σε μία εβδομάδα.

Τα «Jolene», «9 to 5» και «Islands in the Stream» ήταν από τα πιο δημοφιλή τραγούδια της.

Η Dolly Parton κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις ΗΠΑ σε streams, ξεπερνώντας πολλούς δημοφιλείς καλλιτέχνες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο θάνατος της Dolly Parton στα 80 της χρόνια προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση και έκανε εκατομμύρια fans να επιστρέψουν στη μουσική που άφησε πίσω της. Η θρυλική τραγουδίστρια της country και pop culture έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου και, σχεδόν αμέσως, τα τραγούδια της άρχισαν να ακούγονται ξανά μαζικά στις streaming πλατφόρμες. Η αγάπη του κοινού για τη μουσική της αποτυπώθηκε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στους αριθμούς. Μέσα σε μία ημέρα, ο κατάλογός της σημείωσε μια πραγματικά εντυπωσιακή άνοδο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Luminate, η Dolly Parton συγκέντρωσε στις 25 Αυγούστου περίπου 26,3 εκατομμύρια official on-demand streams στις ΗΠΑ. Μία εβδομάδα νωρίτερα, την ίδια ημέρα της εβδομάδας, τα τραγούδια της είχαν καταγράψει λίγο περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια streams. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε μόλις επτά ημέρες σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 2.056%. Οι αριθμοί δείχνουν πως, μετά την είδηση του θανάτου της, οι fans θέλησαν να ξανακούσουν τα τραγούδια που σημάδεψαν την τεράστια καριέρα της.

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Την κορυφή στο streaming της ημέρας κατέκτησαν μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της. Το «Jolene» συγκέντρωσε περίπου 2,7 εκατομμύρια streams, το «9 to 5» ακολούθησε με 2,3 εκατομμύρια, ενώ το αγαπημένο ντουέτο της με τον Kenny Rogers, «Islands in the Stream», έφτασε τα 1,8 εκατομμύρια. Το εντυπωσιακό είναι πως η Dolly Parton βρέθηκε στη δεύτερη θέση ανάμεσα σε όλους τους καλλιτέχνες στις ΗΠΑ για τις 25 Αυγούστου, ξεπερνώντας ονόματα όπως Taylor Swift, Morgan Wallen και Bad Bunny.

Τα 26,3 εκατομμύρια streams έφεραν τη Dolly Parton στη δεύτερη θέση της συγκεκριμένης ημέρας, με μόνο τον Drake να βρίσκεται ψηλότερα, έχοντας 36,6 εκατομμύρια streams. Μάλιστα, η συγκεκριμένη επίδοση της Parton γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή αν αναλογιστεί κανείς ότι η είδηση του θανάτου της άρχισε να διαδίδεται αφού είχε ήδη περάσει σημαντικό μέρος της ημέρας.

Αυτό σημαίνει πως τα τελικά στοιχεία για την επόμενη ημέρα ενδέχεται να ήταν ακόμη υψηλότερα, καθώς οι fans είχαν περισσότερο χρόνο για να επιστρέψουν στη μουσική της. Η αντίδραση του κοινού αποδεικνύει πως η Dolly Parton δεν ήταν απλώς μία τεράστια country star, αλλά ένας καλλιτέχνης με τραγούδια που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά.

Η Dolly Parton κατάφερε, μέσα σε μία μόνο ημέρα, να βρεθεί ξανά στην κορυφή της μουσικής επικαιρότητας, αυτή τη φορά μέσα από τα streams των τραγουδιών της. Και μπορεί η φωνή της να σίγησε, όμως οι ακροατές σε ολόκληρο τον κόσμο φρόντισαν να κάνουν το αντίθετο: πάτησαν play και έφεραν τη μουσική της ξανά στο προσκήνιο.

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