Μουσική 27.08.2026

Kesha: Ο συγκινητικός φόρος τιμής στη Dolly Parton με το «Old flames»

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Η Kesha τίμησε τη Dolly Parton σε συναυλία της στο Pittsburgh, ερμηνεύοντας το «Old flames», το τραγούδι που συνδέει τις 2 καλλιτέχνιδες
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Kesha τίμησε τη Dolly Parton ερμηνεύοντας το τραγούδι «Old Flames» σε συναυλία της.
  • Το «Old Flames» γράφτηκε από τη μητέρα της Kesha, Pebe Sebert, για την Dolly Parton.
  • Η Kesha είχε τραγουδήσει προηγουμένως το «Old Flames» μαζί με την Dolly Parton σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής της.
  • Η ερμηνεία του τραγουδιού ήταν ένας προσωπικός φόρος τιμής και ευχαριστίας προς την Dolly Parton.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kesha βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο να αποχαιρετήσει τη Dolly Parton, τιμώντας τη μέσα από ένα τραγούδι που συνδέει τις δύο καλλιτέχνιδες με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Pittsburgh της Pennsylvania, η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Old flames», ένα κομμάτι που είχε γράψει η μητέρα της, Pebe Sebert, για την Dolly Parton. Η επιλογή του τραγουδιού μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού η Kesha είχε μοιραστεί στο παρελθόν τη σκηνή με την iconic country star για να το τραγουδήσουν μαζί. Έτσι, μέσα από μια συγκινητική live στιγμή, θέλησε να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη μιας γυναίκας που είχε ιδιαίτερη θέση στη ζωή της.

https://www.instagram.com/kesha/
https://www.instagram.com/kesha/

Η Dolly Parton έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, με την είδηση του θανάτου της να γίνεται γνωστή στις 25 Αυγούστου. Η σχέση της με την Kesha ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή μουσική συνεργασία, καθώς υπήρχε και η οικογενειακή σύνδεση μέσω της μητέρας της τραγουδίστριας. Το «Old Flames» είχε γραφτεί από την Pebe Sebert και έγινε γνωστό μέσα από την ερμηνεία της Dolly Parton, αποκτώντας ξεχωριστή θέση στην ιστορία και των δύο γυναικών. Για την Kesha, λοιπόν, το να το τραγουδήσει ξανά πάνω στη σκηνή ήταν ένας προσωπικός φόρος τιμής.

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Η ίδια μίλησε για τη στιγμή σε video που ανέβασε στα social media, θυμίζοντας την προηγούμενη φορά που είχε ερμηνεύσει το τραγούδι μαζί με την Dolly. Όπως εξήγησε, τότε περνούσε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, καθώς βρισκόταν στη μέση μιας «τρομακτικής δικαστικής διαμάχης», την εποχή του κινήματος #MeToo. Η παρουσία της Dolly και το γεγονός ότι μοιράστηκαν εκείνη τη στιγμή τη σκηνή είχαν κάνει την Kesha να αισθανθεί πως δεν ήταν μόνη της. «Ένιωσα πως είχα τον Θεό δίπλα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πόσο σημαντική ήταν για εκείνη εκείνη η κοινή εμφάνιση.

Πορτρέτο της τραγουδίστριας Kesha από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.
www.instagram.com/kesha

Η Kesha επέλεξε, λοιπόν, να επιστρέψει στο «Old Flames» όχι απλώς ως ένα ακόμη τραγούδι του live set της, αλλά ως έναν τρόπο να πει το δικό της «ευχαριστώ» στη Dolly Parton. Η ερμηνεία της στο Pittsburgh απέκτησε έτσι έναν έντονα προσωπικό χαρακτήρα, καθώς το κομμάτι κουβαλά την ιστορία της μητέρας της, τη φιλία της με την Dolly και μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της.

Η συγκεκριμένη στιγμή δείχνει για ακόμη μία φορά πόσο δυνατή μπορεί να γίνει η μουσική όταν συνδέεται με πραγματικές αναμνήσεις και ανθρώπους που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στη ζωή ενός καλλιτέχνη. Και στην περίπτωση της Kesha, το «Old Flames» έγινε ο πιο όμορφος τρόπος για να αποχαιρετήσει μια γυναίκα που, όπως φαίνεται, θα παραμείνει για πάντα ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας της.

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