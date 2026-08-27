Μουσική 27.08.2026

Harry Styles: Η αφιέρωση στη Dolly Parton που έκανε το Madison Square Garden να συγκινηθεί

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Ο Harry Styles τίμησε τη Dolly Parton στην πρώτη συναυλία του στο Madison Square Garden, αφιερώνοντάς της μια συγκινητική στιγμή
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Harry Styles αφιέρωσε στη Dolly Parton τη συναυλία του στο Madison Square Garden.
  • Ο Styles εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του σε καλλιτέχνες που τον εμπνέουν, αναφέροντας τη Dolly Parton.
  • Στη συναυλία παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά live τα τραγούδια «The Waiting Game» και «Carolina».
  • Ο Harry Styles μοιράστηκε μια συγκινητική ανάμνηση από την πρώτη του εμφάνιση στο Madison Square Garden ως έφηβος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Harry Styles έκανε μια ξεχωριστή αφιέρωση στη Dolly Parton κατά την πρώτη συναυλία του στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της θρυλικής country star, ο Harry σταμάτησε για λίγο το show του και θέλησε να τιμήσει τη γυναίκα που αποτέλεσε έμπνευση για αμέτρητους καλλιτέχνες.

https://www.instagram.com/harrystyles/
https://www.instagram.com/harrystyles/

«I just wanna give a proper thank you to all the musicians who have inspired me over the years – Dolly, we love you. Thank you so much», είπε από τη σκηνή, πριν ακουστεί από τα ηχεία η εμβληματική εκτέλεση του «I Will Always Love You» από τη Dolly Parton.

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Η πρώτη από τις 30 εμφανίσεις του στο Madison Square Garden ήταν διαφορετική από τις προηγούμενες συναυλίες του Together, Together Tour. Ο Harry ανανέωσε σημαντικά το setlist, άλλαξε τη σειρά των τραγουδιών και παρουσίασε για πρώτη φορά live το «The Waiting Game» από το νέο album του Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

Παράλληλα, επέστρεψε στο set το «Carolina», ένα τραγούδι από το πρώτο solo album του, το οποίο δεν είχε ερμηνεύσει live από την πρώτη solo περιοδεία του. Η βραδιά είχε και ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για τον Harry, καθώς το Madison Square Garden ήταν ένας από τους χώρους που σημάδεψαν την πορεία του από την εποχή των One Direction.

Πορτρέτο του Harry Styles από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.
www.instagram.com/harrystyles

Όπως αποκάλυψε, είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά εκεί σε ηλικία μόλις 18 ετών, το 2012. Μάλιστα, ένας εργαζόμενος του venue τού θύμισε μια πολύ γλυκιά ιστορία: όταν ο Harry έφτασε τότε στο Madison Square Garden, φίλησε το πάτωμα και είπε «I’ve made it to Madison Square Garden!».

harry_styles
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεκατέσσερα χρόνια μετά, επέστρεψε ως solo star για μία τεράστια σειρά εμφανίσεων και φρόντισε η πρώτη του βραδιά να είναι αφιερωμένη και σε μία από τις μεγαλύτερες μουσικές legends όλων των εποχών.

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