Όταν ο Harry Styles άφησε τη σκηνή πίσω του, όλα άλλαξαν – Η αποκάλυψη για τη νέα του ζωή

Ο Harry Styles μιλά για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά για τα σχεδόν τρία χρόνια μακριά από τις περιοδείες και όσα άλλαξαν στη ζωή του

Με μια ματιά Ο Harry Styles απομακρύνθηκε από τις περιοδείες για σχεδόν τρία χρόνια, αλλάζοντας την οπτική του για τη ζωή.

Αρχικά δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί τον ελεύθερο χρόνο, νιώθοντας αμηχανία χωρίς το πρόγραμμα των συναυλιών.

Η παύση τον βοήθησε να αποδεσμεύσει την ταυτότητά του από την καριέρα του, νιώθοντας πιο άνετα με τον εαυτό του.

Η επιστροφή του στη σκηνή είναι πλέον πιο απολαυστική, καθώς απολαμβάνει τη μουσική χωρίς συνεχή πίεση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Harry Styles έκανε ένα βήμα πίσω από τη σκηνή και, όπως φαίνεται, αυτή η απόφαση του έδωσε την ευκαιρία να δει τη ζωή του από μια διαφορετική πλευρά. Ο 32χρονος τραγουδιστής, που από την εποχή των One Direction μέχρι τη σόλο καριέρα του έχει συνηθίσει σε έναν ασταμάτητο ρυθμό συναυλιών, ηχογραφήσεων και ταξιδιών, μίλησε για τα σχεδόν τρία χρόνια που πέρασε μακριά από τις περιοδείες.

Σε μια σπάνια εξομολόγηση, περιέγραψε πώς ήταν να μένει μακριά από τη σκηνή και να περνά περισσότερο χρόνο στην προσωπική του ζωή, παραδεχόμενος πως στην αρχή δεν ήξερε καν πώς να διαχειριστεί αυτή την αλλαγή. Σήμερα, όμως, νιώθει πως η συγκεκριμένη περίοδος τον βοήθησε να καταλάβει ότι μπορεί να είναι ο Harry Styles και όταν δεν τραγουδά, δεν εμφανίζεται μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές και δεν βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο.

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Μιλώντας στο W Magazine, ο Harry Styles εξήγησε πως η αποχή του από τις περιοδείες τού επέτρεψε να δώσει περισσότερη σημασία σε μια πλευρά της ζωής του που για χρόνια είχε μείνει σε δεύτερο πλάνο. Ο ίδιος ξεκίνησε πολύ νέος την καριέρα του και, όπως παραδέχτηκε, οι περιοδείες έγιναν τόσο μεγάλο κομμάτι της ταυτότητάς του, ώστε τα μεγάλα διαστήματα στο σπίτι τού προκαλούσαν αρχικά αμηχανία.

«Δεν ήξερα τι να κάνω με τον εαυτό μου κάποιες φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πόσο διαφορετική ήταν για εκείνον η καθημερινότητα χωρίς το γνώριμο πρόγραμμα μιας παγκόσμιας περιοδείας. Με τον χρόνο, όμως, κατάφερε να βρει μια νέα ισορροπία. Ο Harry Styles τόνισε πως αισθάνεται πραγματικά τυχερός για τη δουλειά και το δημιουργικό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει, αλλά πλέον έχει και μια προσωπική ζωή που τον γεμίζει μακριά από τη μουσική.

Για έναν καλλιτέχνη που βρίσκεται στο προσκήνιο από την εφηβεία του, το να απομακρυνθεί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ήταν μια απλή απόφαση. Ο Harry Styles έχει περάσει σχεδόν όλη την ενήλικη ζωή του μπροστά σε κάμερες και πάνω σε σκηνές, με αποτέλεσμα η μουσική να έχει συνδεθεί άμεσα με το ποιος είναι. Αυτή η παύση, ωστόσο, του έδωσε την ευκαιρία να αποδεσμεύσει την προσωπική του ταυτότητα από την καριέρα του. Όπως εξήγησε, πλέον αισθάνεται πιο άνετα με τον εαυτό του όταν δεν βρίσκεται στη σκηνή και αυτό κάνει την επιστροφή του στις συναυλίες ακόμη πιο απολαυστική. «Είμαι λίγο πιο άνετος με το ποιος είμαι όταν δεν το κάνω, κάτι που κάνει τις περιοδείες πολύ πιο ευχάριστες», σημείωσε.

Μετά την πολυετή αποχή του από τις περιοδείες, ο Harry Styles επέστρεψε στη μουσική με το Kiss All The Time, Disco Occasionally, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο. Τρεις μήνες μετά την έναρξη της περιοδείας του Together, Together, ο τραγουδιστής φαίνεται πως απολαμβάνει περισσότερο τη διαδικασία, ακριβώς επειδή πλέον δεν αισθάνεται ότι η σκηνή είναι ολόκληρη η ζωή του. Η επιστροφή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Harry Styles έχει αφήσει πίσω του αρκετές από τις πιέσεις που συνόδευαν τα πρώτα χρόνια της τεράστιας επιτυχίας του. Τώρα μπορεί να απολαμβάνει τη μουσική χωρίς να αισθάνεται ότι πρέπει να βρίσκεται συνεχώς σε κίνηση.

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