Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της country Dolly Parton

Η παγκόσμια μουσική σκηνή πενθεί την απώλεια μιας από τις πιο εμβληματικές, αγαπητές και πολυδιάστατες μορφές στην ιστορία της ψυχαγωγίας. Η θρυλική τραγουδίστρια, συνθέτρια, ηθοποιός και αδιαμφισβήτητη βασίλισσα της country μουσικής, Dolly Parton, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, βυθίζοντας σε βαθιά θλίψη εκατομμύρια θαυμαστές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε ο ανιψιός της, Brian Seaver, μέσω ενός συγκινητικού βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 25 Αυγούστου, αποκαλύπτοντας πως η ίδια η είχε ζητήσει να γίνει αυτή η ανακοίνωση με αυτόν τον τρόπο εδώ και χρόνια. Η υγεία της καλλιτέχνιδας είχε επιβαρυνθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα μετά την οδυνηρή απώλεια του αγαπημένου της συζύγου, Carl Dean, με τον οποίο υπήρξαν παντρεμένοι για σχεδόν 60 χρόνια και ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο του 2025, γεγονός που είχε οδηγήσει και στην οριστική ακύρωση της πολυαναμενόμενης επιστροφής της στο Las Vegas.

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Από ταπεινές ρίζες στην κορυφή του κόσμου

Γεννημένη στις 19 Ιανουαρίου 1946 σε μια ξύλινη καλύβα δύο δωματίων στις όχθες του ποταμού Little Pigeon στο Τενεσί, η Dolly ήταν το τέταρτο από τα δώδεκα παιδιά μιας εξαιρετικά φτωχής οικογένειας. Ο πατέρας της ήταν ένας αναλφάβητος αγρότης με τεράστια εργασιακή ηθική, ενώ η μητέρα της της ενστάλαξε την αγάπη για τις παραδοσιακές φολκ μπαλάντες και τη μουσική. Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε το ταλέντο της, μαθαίνοντας να παίζει κιθάρα και τραγουδώντας στην εκκλησία του παππού της, ενώ μέχρι τα 13 της χρόνια είχε ήδη εμφανιστεί στο τοπικό ραδιόφωνο, στην τηλεόραση και στη σκηνή του θρυλικού Grand Ole Opry στο Νάσβιλ.

Αμέσως μετά την αποφοίτησή της από το λύκειο το 1964, μετακόμισε στο Νάσβιλ για να κυνηγήσει το όνειρό της, γράφοντας τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες. Η καθοριστική στροφή στην καριέρα της ήρθε όταν ο καταξιωμένος σταρ της country, Porter Wagoner, την επέλεξε ως παρτενέρ του στο δημοφιλές τηλεοπτικό του σόι, βοηθώντας την να υπογράψει το πρώτο της μεγάλο δισκογραφικό συμβόλαιο. Το 1967 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της με τίτλο «Hello, I’m Dolly», βάζοντας τα θεμέλια για μια καριέρα που έμελλε να διαρκέσει πάνω από έξι δεκαετίες και να περιλάβει περίπου 50 προσωπικά άλμπουμ.

Μια δισκογραφική αυτοκρατορία και αθάνατες επιτυχίες

Η Dolly Parton κατέκτησε την παγκόσμια αναγνώριση χάρη στη μοναδική της φωνή, το αστείρευτο ταλέντο της στη σύνθεση και τη χαρακτηριστική της σκηνική παρουσία. Είχε γράψει περισσότερα από 3.000 τραγούδια, ενώ δεκάδες άλμπουμ της έφτασαν στο top 10 των country charts, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Τραγούδια-σταθμοί όπως το «Jolene», το «9 to 5» και το «I Will Always Love You» έγιναν παγκόσμιοι ύμνοι. Το τελευταίο μάλιστα, το οποίο είχε γράψει ως αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον Porter Wagoner όταν αποφάσισε να ακολουθήσει σόλο καριέρα, γνώρισε νέα τεράστιας κλίμακας παγκόσμια επιτυχία το 1992 μέσα από τη συγκλονιστική διασκευή της Whitney Houston για την ταινία «The Bodyguard».

Η επιρροή της ξεπέρασε τα στενά όρια της country μουσικής, αγκαλιάζοντας την ποπ κουλτούρα και τον κινηματογράφο. Πρωταγωνίστησε σε εμβληματικές ταινίες όπως το «9 to 5» (1980), το «The Best Little Whorehouse in Texas», το «Rhinestone» και το «Steel Magnolias», κερδίζοντας υποψηφιότητες για Όσκαρ και χτίζοντας το προφίλ μιας δυναμικής γυναίκας-προτύπου. Κατά τη διάρκεια της πορείας της τιμήθηκε με 11 βραβεία Grammy, 3 βραβεία Emmy, τιμητικό Όσκαρ, ενώ το 1999 εισήχθη στο Country Music Hall of Fame και το 2022 στο Rock and Roll Hall of Fame, ενώ διατηρούσε επίσης αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

Φιλανθρωπία, επιχειρηματικότητα και κοινωνικό αποτύπωμα

Πέρα από καλλιτεχνικό φαινόμενο, η Dolly Parton αναδείχθηκε σε μια από τις πιο γενναιόδωρες και δραστήριες φιλανθρωπίες στον κόσμο. Με εκτιμώμενη καθαρή περιουσία που άγγιζε τα 500 εκατομμύρια δολάρια, επέλεξε να επιστρέψει σημαντικό μέρος της περιουσίας της στην κοινωνία. Δημιούργησε το παγκοσμίου φήμης πρόγραμμα «Imagination Library» μέσω του Ιδρύματος Dollywood, το οποίο στέλνει κάθε μήνα δωρεάν βιβλία σε εκατομμύρια παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού.

Παράλληλα, στήριξε ενεργά πλήθος κοινωνικών και ανθρωπιστικών σκοπών, από τη χρηματοδότηση της έρευνας για την ανάπτυξη εμβολίου κατά της Covid-19 και την ενίσχυση του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, μέχρι την καταπολέμηση του HIV/AIDS, κερδίζοντας το 2022 το Μετάλλιο Carnegie για Φιλανθρωπία. Στο επιχειρηματικό πεδίο, το θεματικό της πάρκο «Dollywood» στο Τενεσί αποτέλεσε πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων εργασίας για την ευρύτερη περιοχή, προσφέροντας χαρά σε εκατομμύρια επισκέπτες.

Ένας αιώνιος έρωτας και η διαχρονική παρακαταθήκη

Η προσωπική ζωή της Dolly Parton σημαδεύτηκε από τη βαθιά της αφοσίωση στον σύζυγό της, Carl Thomas Dean, τον οποίο παντρεύτηκε το 1966. Παρά το γεγονός ότι ο Dean προτιμούσε να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, οι δυο τους μοιράστηκαν μια θρυλική, πολυετή σχέση αγάπης και αμοιβαίου σεβασμού, την οποία η Πάρτον τίμησε συγκινητικά μετά τον θάνατό του με το τραγούδι «If You Hadn’t Been There».

Ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής της, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις υγείας και την απώλεια του συντρόφου της, η Dolly δεν σταμάτησε ποτέ να δημιουργεί. Το 2025 είδε το μιούζικαλ «Dolly: A True Original Musical» να κάνει πρεμιέρα στο Νάσβιλ, ενώ η ίδια συνεργαζόταν απρόσκοπτα με νεότερους καλλιτέχνες, αποδεικνύοντας ότι το πνεύμα της παρέμενε ακμαίο. Διαβεβαίωνε πάντα τους θαυμαστές της ότι δεν είχε σκοπό να αποσυρθεί, αλλά απλώς να μειώσει ελαφρώς τους ρυθμούς της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είχε χρόνο να γεράσει και πως ήθελε να συνεχίσει να προσφέρει αξία στους άλλους.

Σήμερα, η «βασίλισσα της country» πέρασε στην αιωνιότητα, αφήνοντας πίσω της μια ανεκτίμητη κληρονομιά. Το φως, η καλοσύνη και το έργο της Dolly Parton θα συνεχίσουν να εμπνέουν τις επόμενες γενιές, αποδεικνύοντας ότι οι αληθινοί θρύλοι δεν σβήνουν ποτέ.

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