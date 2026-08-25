Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας στο «Το κάνουμε καλοκαιρινό»: «Έπαθα τρομερή κατάθλιψη» μετά το «Δυνατά»»

Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας βρέθηκε στο «Το κάνουμε καλοκαιρινό» και μίλησε ανοιχτά για την επιτυχία του «Δυνατά» και τα επόμενα του βήματα

Με μια ματιά Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας βίωσε σοβαρή κατάθλιψη μετά την επιτυχία του τραγουδιού «Δυνατά».

Θεωρεί την αυθεντικότητα ως βασικό στοιχείο της επιτυχίας του και τονίζει την ανάγκη για συνεχή δουλειά.

Ετοιμάζει νέα μουσική, εστιάζοντας σε αυτό που τον εκφράζει, και σχεδιάζει περιοδεία στην Αυστραλία.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι χρήσιμο εργαλείο, αλλά η ανθρώπινη τέχνη και το συναίσθημα παραμένουν αναντικατάστατα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας βρέθηκε στο «Το κάνουμε καλοκαιρινό» του MAD TV και μίλησε για τη μουσική, την επιτυχία, την ψυχολογική πίεση που βίωσε μετά την τεράστια επιτυχία του «Δυνατά», τη σχέση του με την οικογένειά του, αλλά και τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Παράλληλα, δεν έλειψαν οι αστείες στιγμές, τα challenges, τα καλοκαιρινά διλήμματα και φυσικά το γνωστό χαλαρό κλίμα της εκπομπής.

Ο τραγουδιστής μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για την περίοδο που ακολούθησε την επιτυχία του, αποκαλύπτοντας πως ενώ ολόκληρη η Ελλάδα τραγουδούσε το «Δυνατά», εκείνος δυσκολευόταν να διαχειριστεί όσα συνέβαιναν γύρω του. «Έπαθα τρομερή καταθλιψάρα», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το άγχος και την πίεση που ένιωσε όταν από ένα παιδί από το χωριό του βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

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Όπως εξήγησε, η επιτυχία ήρθε πολύ απότομα και ο ίδιος δεν αισθανόταν ότι ήταν προετοιμασμένος για όσα ακολούθησαν. «Ήτανε σαν να μου είχανε βάλει μια πέτρα πάνω στην πλάτη μου και δεν μπορούσα να έρθω όρθιος», ανέφερε, εξηγώντας πως ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να διαχειριστεί την τεράστια αλλαγή στη ζωή του. Ο ίδιος θεωρεί πως ο κόσμος αγάπησε την αυθεντικότητά του, καθώς δεν προσπάθησε να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά είναι.

Μιλώντας για τη μεγαλύτερη στιγμή της μέχρι τώρα πορείας του, ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας στάθηκε σε μια πολύ σημαντική συνειδητοποίηση: πως στη μουσική δεν υπάρχει «χθες» που μπορεί να σε κρατήσει για πάντα στην κορυφή.

«Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει χθες στην ουσία», ανέφερε, εξηγώντας πως η μουσική βιομηχανία αλλάζει συνεχώς και καθημερινά εμφανίζονται νέοι καλλιτέχνες. «Πρέπει να δουλεύεις κάθε μέρα. Δεν θα έρθουν όλα στην τύχη με πολλή δουλειά», τόνισε.

Μάλιστα, παρομοίασε την επαγγελματική του πορεία με μια ουρά σε ταμείο. «Εγώ βάζω τον εαυτό μου σε ένα ταμείο. Υπάρχουν πολλά ταμεία. Εγώ είμαι σε ένα ταμείο. Έχω άλλους δέκα μπροστά μου. Πρέπει να φτάσω σε αυτό το ταμείο, να πάω στο δίπλα, στο διπλανό, μέχρι να φτάσω στο τελικό ταμείο», είπε, εξηγώντας πως βλέπει τον ανταγωνισμό ως κίνητρο για να συνεχίσει να προσπαθεί.

«Δεν θέλω να κάνω κάτι μόνο επειδή είναι viral»

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως αυτή την περίοδο έχει επιλέξει να κάνει ένα μικρό pause από τη δισκογραφία, προκειμένου να βρει ξανά τι πραγματικά τον εκφράζει. Η τελευταία του κυκλοφορία ήταν το «Πέσε κοιμήσου», ενώ πλέον συγκεντρώνει νέο υλικό μαζί με την ομάδα του στην Panic Records.

«Θέλω να κάνω κάτι που να εκφράζει τον Στέφανο, αλλά παράλληλα να εκφράζει και το υπόλοιπο κοινό», σημείωσε. Όπως παραδέχτηκε, έχει περάσει από διαφορετικές φάσεις, από την καψούρα μέχρι τα πιο ανεβαστικά τραγούδια, όμως δεν θέλει να ακολουθήσει απλώς μια τάση επειδή κάνει επιτυχία.

«Άμα δεν βγάζω στον κόσμο αυτό που γουστάρω, πώς θα το γουστάρει ο κόσμος;», είπε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας πως προτιμά να παραμείνει πιστός στον εαυτό του αντί να προσπαθεί να αντιγράψει αυτό που κάνει κάθε φορά επιτυχία.

Η σχέση του με τον Πάνο Κιάμο

Ο Στέφανος μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη για τον Πάνος Κιάμο, με τον οποίο συνεργάζεται ξανά μετά από περίπου τρεισήμισι χρόνια. Ο τραγουδιστής χαρακτήρισε τον Πάνο Κιάμο «καλλιτεχνικό πατέρα», καθώς ήταν ο άνθρωπος που του έδωσε την πρώτη του επαγγελματική ευκαιρία.

«Εξαιτίας του εξελίχθηκα σαν τραγουδιστής και έμαθα πάρα πολλά από αυτόν», ανέφερε, ενώ αποκάλυψε πως το μεγαλύτερο μάθημα που πήρε από εκείνον ήταν η ταπεινότητα.

Ο ίδιος θυμήθηκε πως ως παιδί από ένα χωριό βρέθηκε ξαφνικά σε έναν τεράστιο χώρο, δίπλα σε μεγάλα ονόματα, και η πρώτη του εμπειρία ήταν να γνωρίσει έναν καταξιωμένο καλλιτέχνη που παρέμενε απλός και προσγειωμένος.

«Το AI πρέπει να το χρησιμοποιούμε, όχι να μας χρησιμοποιεί»

Ένα ακόμη θέμα που συζητήθηκε ήταν η τεχνητή νοημοσύνη, με αφορμή το videoclip του «Πέσε κοιμήσου», όπου η γυναικεία παρουσία που εμφανίζεται δίπλα του έχει δημιουργηθεί με AI. Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη ένα «πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο», τονίζοντας όμως πως πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά και με μέτρο.

«Να το χρησιμοποιούμε, όχι να μας χρησιμοποιεί», είπε χαρακτηριστικά, ενώ έφερε ως παράδειγμα τη μουσική. Για τον ίδιο, η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει έναν παραγωγό να δημιουργήσει ένα demo, όμως δεν μπορεί να αντικαταστήσει το συναίσθημα που βάζει ένας πραγματικός μουσικός στο όργανό του.

«Θέλω την τέχνη των ανθρώπων και το συναίσθημά τους», τόνισε, εξηγώντας πως κάθε μουσικός μεταφέρει διαφορετικό συναίσθημα μέσα από το όργανό του, όπως και ο ίδιος μέσα από τη φωνή του.

Η οικογένεια, ο έρωτας και το «παιδί της διπλανής πόρτας»

Ιδιαίτερη θέση στη συζήτηση είχε και η οικογένειά του. Ο τραγουδιστής μίλησε για τους γονείς του, οι οποίοι τον στήριξαν από την πρώτη στιγμή, ενώ αποκάλυψε και μια επική ιστορία από την οικογενειακή τους ταβέρνα.

Ο πατέρας του είχε βάλει πάνω σε μαντηλάκια που σερβίρονταν στην ταβέρνα φωτογραφία του Στέφανου από το album «Δυνατά». «Οι γονείς μου και πριν γίνω τραγουδιστής ήταν το στήριγμά μου», ανέφερε.

Όσο για τα social media, ο ίδιος δηλώνει πως δεν θέλει να δημιουργεί μια ψεύτικη εικόνα. «Δεν υπάρχει φίλτρο», είπε, εξηγώντας πως θέλει ο κόσμος να τον βλέπει όπως πραγματικά είναι. «Είμαι ένα παιδί της διπλανής γειτονιάς, της διπλανής πόρτας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τον έρωτα, μάλιστα, αποκάλυψε πως παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή του, σημειώνοντας πως όταν ένας άνθρωπος είναι καλά στα προσωπικά του, αυτό βγαίνει προς τα έξω και στην καθημερινότητα και στη δουλειά του.

Η καλοκαιρινή συνήθεια που δεν αποχωρίζεται

Και επειδή η εκπομπή ήταν άκρως καλοκαιρινή, ο Στέφανος αποκάλυψε και την απόλυτη guilty pleasure συνήθειά του: το παγωτό.

«Να τρώω οικογενειακό παγωτό με το κουτάλι της σούπας», είπε, προκαλώντας γέλια στο πλατό. Μάλιστα, εξήγησε πως μπορεί να πάρει ένα μεγάλο παγωτό, να καθίσει στον καναπέ και να το απολαύσει βλέποντας ταινία ή σειρά.

Η συζήτηση, φυσικά, κατέληξε στο αγαπημένο του καλοκαιρινό φαγητό, με τον Στέφανο να δηλώνει πως για εκείνον καλοκαίρι σημαίνει «διασκέδαση, αλάτι στο σώμα φουλ από θάλασσα και χταπόδι ξυδάτο».

Νέα μουσική και Αυστραλία στα επόμενα σχέδια

Στα επαγγελματικά του, ο Στέφανος αποκάλυψε πως ετοιμάζει τα επόμενα βήματά του χωρίς να θέλει να βιαστεί. Μαζί με τους συνεργάτες του θα ακούσει νέο υλικό, ώστε να αποφασίσει ποια τραγούδια ταιριάζουν περισσότερο στη σημερινή του καλλιτεχνική ταυτότητα.

Παράλληλα, έχει ήδη προγραμματίσει μια mini περιοδεία στην Αυστραλία τον Φεβρουάριο, αυτή τη φορά ως solo artist. Όπως είπε, η πρώτη του εμπειρία εκεί ήταν μαζί με τον Πάνο Κιάμο και το κοινό τον είχε εντυπωσιάσει.

«Πιο φιλόξενο κόσμο δεν έχω ξαναδεί», ανέφερε, περιγράφοντας την αγάπη που εισπράττουν οι Έλληνες της Αυστραλίας όταν ακούνε μουσική στη γλώσσα τους και νιώθουν ότι φέρνουν την Ελλάδα κοντά τους.

Το challenge στο MAD TV και ο… «Στέφανος Τσιτσιπάς»

Η συνέντευξη, φυσικά, δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς challenge. Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας και ο Ανδρέας Ζωίτσας έπαιξαν ένα παιχνίδι με μπαλάκι, προσπαθώντας να κάνουν όσο περισσότερα «αγγελάκια» μπορούσαν χωρίς να τους πέσει.

Η ομοιότητα του ονόματος με τον Στέφανο Τσιτσιπά έδωσε, μάλιστα, αφορμή για ακόμη περισσότερα αστεία, καθώς ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως τον κάνουν συχνά tag κατά λάθος και έχει στείλει μέχρι και μήνυμα στον γνωστό τενίστα.

Στο τέλος, ο Στέφανος συμπλήρωσε και τις καλοκαιρινές ερωτήσεις της εκπομπής, αποκαλύπτοντας πως αγαπημένο του νησί είναι η Σύρος, αγαπημένη παραλία ο Σίμος στην Ελαφόνησο και το απόλυτο καλοκαιρινό του soundtrack είναι το «Tche Tcherere». Όσο για το μεγαλύτερο red flag στις διακοπές; «Αποσμητικό», απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη, προκαλώντας γέλια στο πλατό.

Με χιούμορ, αυθεντικότητα και αρκετές αποκαλύψεις, ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας απέδειξε για ακόμη μία φορά πως πίσω από τις επιτυχίες και τα viral τραγούδια υπάρχει ένας καλλιτέχνης που προσπαθεί να βρει τη δική του ισορροπία, να εξελίσσεται και κυρίως να παραμένει ο εαυτός του.

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