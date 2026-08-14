«Δεν πήραν ποτέ τα μυαλά μου αέρα»: Ο Παύλος Κέρρος χωρίς φίλτρο στο «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»

Με μια ματιά Ο Παύλος Κέρρος μίλησε για την απαιτητική αλλά όμορφη σεζόν στη σειρά «Μια νύχτα μόνο».

Η υποκριτική δεν ήταν αρχικός του στόχος, αλλά ανακάλυψε το ταλέντο του και αφοσιώθηκε σε αυτήν.

Δεν πιστεύει σε «καλούς» ή «κακούς» ρόλους, αλλά αναζητά την αλήθεια κάθε χαρακτήρα.

Η γυμναστική και η διατροφή τον βοήθησαν να διαχειριστεί δύσκολες επαγγελματικές περιόδους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Παύλος Κέρρος βρέθηκε στο «Το Κάνουμε καλοκαιρινό» του MAD TV και παραχώρησε μια αποκαλυπτική και ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη στην Αθηνά Κλήμη και τον Ανδρέα Ζωίτσα. Ο ηθοποιός, που φέτος ξεχώρισε μέσα από τη σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο», μίλησε για μια απαιτητική αλλά όμορφη σεζόν, την πορεία του από τη Σκάλα Μεσσηνίας μέχρι την Αθήνα και τη δραματική σχολή, τις σημαντικές συνεργασίες που σημάδεψαν την καριέρα του, αλλά και τις περιόδους αβεβαιότητας που τον έκαναν να δει διαφορετικά τη δουλειά του.

Με καλοκαιρινή διάθεση, αλλά και με αρκετές δόσεις ειλικρίνειας, ο Παύλος Κέρρος δεν έκρυψε ότι η υποκριτική είναι για εκείνον ένας χώρος χωρίς ταβάνι, στον οποίο θέλει διαρκώς να μαθαίνει, να δοκιμάζεται και να ανακαλύπτει νέες πλευρές του εαυτού του. Παράλληλα, μίλησε για τη χρονιά που έμεινε ουσιαστικά χωρίς σταθερή δουλειά, για το πώς τον βοήθησαν η γυμναστική και η διατροφή να διαχειριστεί μια δύσκολη περίοδο, αλλά και για το πώς επιλέγει τις επαγγελματικές του προτάσεις.

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«Μια νύχτα μόνο»: Μια απαιτητική αλλά όμορφη σεζόν

Ο Παύλος Κέρρος μίλησε για τη συμμετοχή του στη «Μια νύχτα μόνο», χαρακτηρίζοντας τη φετινή σεζόν απαιτητική αλλά πολύ όμορφη, χάρη στις συνεργασίες και το κλίμα στα γυρίσματα. «Ήταν μια πάρα πολύ απαιτητική σεζόν, αλλά πάρα πολύ όμορφη σεζόν με συνεργασίες που ήταν ευλογία να έχω», ανέφερε. Αν είχε «μια νύχτα μόνο», θα επέλεγε να βρίσκεται με ανθρώπους που αγαπά, να απολαύσει καλό φαγητό και να κάνει πράγματα που μέχρι σήμερα ίσως ανέβαλε.

Από τη Σκάλα Μεσσηνίας στην υποκριτική

Η υποκριτική δεν ήταν εξαρχής στα σχέδιά του. Μεγαλωμένος στη Σκάλα Μεσσηνίας, αρχικά σκεφτόταν να ακολουθήσει τον αθλητισμό και να σπουδάσει στα ΤΕΦΑΑ. Τελικά, η Κική Τσιγαρίδη διέκρινε το ταλέντο του και έπεισε την οικογένειά του να τον στείλει στην Αθήνα για σπουδές υποκριτικής. «Το κατάλαβαν άλλοι για μένα», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την πρώτη του επαφή με τη δραματική σχολή ως «έρωτα με την πρώτη ματιά».

Οι πρώτες μεγάλες συνεργασίες

Από τις πρώτες σημαντικές δουλειές του ξεχωρίζει την ταινία «Τζαμάικα», ενώ στη συνέχεια συμμετείχε στο «Πέτα τη φριτέζα», δίπλα στον Γιάννη Μπέζο. «Ήταν σοκ και δέος», είπε για τη συνεργασία, θυμούμενος πως το πρώτο του γύρισμα έγινε σε… νεκροταφείο.

Δεν πιστεύει στους «καλούς» και «κακούς» ρόλους

Με αφορμή και τον ρόλο του Άκη στους «Παγιδευμένους», ο Παύλος εξήγησε πως δεν αντιμετωπίζει τους χαρακτήρες ως καλούς ή κακούς. «Δεν είμαι της λογικής “Α, θα παίξω τώρα τον κακό”. Όχι, θα παίξω έναν άνθρωπο με κάποιες επιλογές στη ζωή του». Για κάθε ρόλο προσπαθεί να βρει την αλήθεια και το προσωπικό «δίκιο» του χαρακτήρα.

«Μπορώ να κάνω τα πάντα»

Αυτό που αγαπά περισσότερο στην υποκριτική είναι ότι δεν έχει όρια. Θέατρο, τηλεόραση, κωμωδία ή δράμα, όλα τον ενδιαφέρουν εξίσου. «Μου αρέσει η δουλειά μου και οι δυνατότητες που μου δίνει. Δεν έχει ταβάνι», τόνισε. Παράλληλα, παραδέχτηκε πως το τέλος ενός ρόλου μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο. «Όταν δένεσαι με τον ρόλο… είναι σαν να χάνεις έναν άνθρωπο», είπε, θυμούμενος το τέλος του «Χαρτοπόλεμου», όπου δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει.

Η δύσκολη χρονιά και η δύναμη της γυμναστικής

Ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά και για την πιο δύσκολη επαγγελματική του περίοδο, τη χρονιά πριν από τη «Μια νύχτα μόνο». «Ήταν μια χρονιά που πέρασε τζούφια», παραδέχτηκε, εξηγώντας πως η γυμναστική και η διατροφή τον βοήθησαν να διαχειριστεί εκείνη τη δύσκολη φάση. «Τι μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή για τον εαυτό μου; Μπορώ να βελτιώσω το σώμα μου, τον τρόπο που τρώω, τον ύπνο μου», ανέφερε.

«Τίποτα δεν είναι δεδομένο»

Ο Παύλος Κέρρος γνωρίζει καλά την αβεβαιότητα του επαγγέλματος. «Τίποτα δεν είναι δεδομένο», είπε, τονίζοντας πως μια επιτυχημένη σεζόν δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει απαραίτητα δουλειά και την επόμενη χρονιά. Για μια νέα πρόταση εξετάζει το σενάριο, τον σκηνοθέτη, τους συνεργάτες και τους οικονομικούς όρους. «Δεν αντιμετωπίζω τη δουλειά μου σαν δημόσιος υπάλληλος που χτυπάει κάρτα», σημείωσε. «Την πονάω τη δουλειά μου και θέλω να είμαι κάπου που να τη γουστάρω». Προς το παρόν βρίσκεται σε συζητήσεις για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνεργασιών.

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