Mad TV News 10.08.2026

«Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»: Η Κατερίνα Μπατσεβανάκη μιλά για την πιο ρομαντική της πλευρά

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Η Κατερίνα Μπατσεβανάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη για τη «Γη της Ελιάς», το θέατρο, τον έρωτα και τα επόμενα βήματά της
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Μπατσεβανάκη μίλησε για τον ρόλο της στη «Γη της Ελιάς» και την πορεία της.
  • Αναφέρθηκε στην πορεία της από τον αθλητισμό και το Εθνικό Θέατρο στην τηλεόραση.
  • Η ηθοποιός δήλωσε ότι αισθάνεται ότι έχει κοπιάσει πολύ για όσα έχει πετύχει.
  • Πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Πετάει Πετάει» και συζητά για τηλεοπτικά projects.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό» συνεχίζει να κρατά συντροφιά στο κοινό μέσα από τη συχνότητα του MAD TV, με τον Ανδρέα Ζωίτσα και την Αθηνά Κλήμη να δίνουν καθημερινά το δικό τους, απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού. Στο νέο επεισόδιο, το χιούμορ, η μουσική, τα challenges και οι αυθόρμητες στιγμές είχαν και πάλι την τιμητική τους, ενώ ξεχωριστή θέση στην εκπομπή είχε η καλεσμένη τους, Κατερίνα Μπατσεβανάκη.

Η Κατερίνα Μπατσεβανάκη μιλά για τη «Γη της Ελιάς» και την αναπάντεχη στροφή στην Κύπρο

Η ηθοποιός μίλησε για την πορεία της από τον αθλητισμό και το Εθνικό Θέατρο μέχρι την τηλεόραση, αλλά και για τον ρόλο της Μυρτώς στη «Γη της Ελιάς», έναν χαρακτήρα που, όπως εξήγησε, ήταν αρκετά διαφορετικός από την ίδια. Η ίδια αποκάλυψε πως η πρόταση για τη σειρά ήρθε σε μια ιδιαίτερη στιγμή. Ενώ εργαζόταν σε ιδιωτικό σχολείο και παράλληλα συμμετείχε σε musical στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, δέχθηκε το τηλεφώνημα που θα άλλαζε τα επαγγελματικά της δεδομένα. Όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά, βγήκε για λίγο από την τάξη για να απαντήσει και τελικά… δεν επέστρεψε ποτέ. Μέσα σε μόλις τρεις ημέρες είχε αποφασίσει να φύγει για την Κύπρο.

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Η Κατερίνα μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη για τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε στη σειρά, αλλά και για την ανταπόκριση του κοινού στη Μυρτώ. Μάλιστα, αποκάλυψε πως αρκετές φορές την σταματούσαν στον δρόμο και της έκαναν παρατηρήσεις για τις επιλογές του χαρακτήρα της, με χαρακτηριστικότερη την ατάκα: «Βρε κορίτσι μου, θα τον αφήσεις εσύ τον Κουράκο;» Όπως είπε, οι αντιδράσεις του κόσμου την διασκέδαζαν, αφού οι τηλεθεατές είχαν ταυτιστεί τόσο πολύ με τους χαρακτήρες, ώστε πολλές φορές αισθάνονταν ότι τους γνωρίζουν πραγματικά.

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Από τον πρωταθλητισμό στο Εθνικό Θέατρο

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στα παιδικά της χρόνια, όταν η μεγάλη ενέργειά της την οδήγησε αρχικά στον αθλητισμό. Ξεκίνησε κολύμβηση και στη συνέχεια ασχολήθηκε με το πόλο στον Ολυμπιακό, ενώ παράλληλα έκανε θέατρο και χορό. Η πειθαρχία που απέκτησε μέσα από τον πρωταθλητισμό, όπως εξήγησε, θεωρεί ότι τη βοήθησε σημαντικά και στην υποκριτική. Μάλιστα, συνέδεσε την εμπειρία του αθλητισμού με τις δυσκολίες του επαγγέλματος του ηθοποιού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την απόρριψη και τη ματαίωση. Η πορεία της στο Εθνικό Θέατρο δεν ήταν εύκολη. Την πρώτη χρονιά δεν κατάφερε να περάσει στις εξετάσεις, όμως δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Προετοιμάστηκε ξανά και τη δεύτερη χρονιά κατάφερε να περάσει. Από εκεί ξεκίνησε μια σημαντική καλλιτεχνική διαδρομή, που περιλάμβανε μεταξύ άλλων την Επίδαυρο, το Μέγαρο Μουσικής, την τηλεόραση και στη συνέχεια τη «Γη της Ελιάς».

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«Δεν νιώθω τυχερή, νιώθω ότι έχω κοπιάσει πολύ»

Σε ερώτηση για το αν αισθάνεται τυχερή για όσα έχει καταφέρει, η Κατερίνα έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση. Όπως είπε, δεν ξέρει αν θα χαρακτήριζε τον εαυτό της τυχερό, καθώς αισθάνεται ότι έχει δουλέψει πολύ για όλα όσα πέτυχε. Μίλησε επίσης για την πρώτη της εμπειρία στην Επίδαυρο και τη στιγμή που πάτησε για πρώτη φορά το πόδι της στον χώρο, περιγράφοντας το δέος που ένιωσε μπροστά στο τεράστιο κοινό.

Η ζωή μετά τη «Γη της Ελιάς» και το «Πετάει Πετάει»

Μετά την τηλεοπτική της παρουσία, η Κατερίνα Μπατσεβανάκη συνεχίζει το καλοκαίρι της στο θέατρο, καθώς πρωταγωνιστεί στην κωμωδία «Πετάει Πετάει» του Μάρκο Μολέτι, στο Θερινό Θέατρο Αλέα, στην Πειραιώς 107. Όπως αποκάλυψε, η παράσταση θα συνεχιστεί μέχρι τον Σεπτέμβριο, ενώ στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Αλέξανδρος Μαρτίδης και ο Θανάσης Βισκαδουράκης. Η ίδια δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενη για τη συγκεκριμένη συνεργασία, περιγράφοντας την ομάδα ως μια παρέα που περνάει όμορφα τόσο πάνω όσο και κάτω από τη σκηνή.

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Το challenge που έφερε γέλιο στο στούντιο

Το επεισόδιο, όμως, δεν περιορίστηκε στη συνέντευξη. Ο Ανδρέας Ζωίτσας και η Αθηνά Κλήμη μπήκαν για ακόμη μία φορά σε mood… challenge, με τους δύο παρουσιαστές να καλούνται να παρουσιάσουν σαν έκτακτη είδηση τη «μάχη του τελευταίου τραπεζιού στο παγωτατζίδικο». Με το γνωστό χιούμορ της εκπομπής, οι δύο παρουσιαστές προσπάθησαν να μετατρέψουν μια απλή καλοκαιρινή σκηνή σε… δελτίο ειδήσεων, με τον Ανδρέα τελικά να αναδεικνύεται νικητής του challenge.

Μουσική, τραγούδι και καλοκαιρινό mood

Το επεισόδιο είχε φυσικά και αρκετή μουσική. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ο Γιώργος Παντελόγλου βρέθηκαν στο στούντιο για το The Remix Challenge, με την παρέα να τραγουδά γνωστές επιτυχίες και να μετατρέπει το πλατό σε ένα μικρό καλοκαιρινό party. Το κλίμα έγινε ακόμη πιο καλοκαιρινό, με τους παρουσιαστές να αστειεύονται ότι το μόνο που έλειπε από το στούντιο ήταν… μια φωτιά για να ολοκληρωθεί το σκηνικό της παραλίας.

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Τι έχει στην τσάντα της η Κατερίνα;

Σε ένα διαφορετικό κομμάτι της εκπομπής, η Κατερίνα άνοιξε την τσάντα της και αποκάλυψε μερικά από τα αντικείμενα που έχει πάντα μαζί της. Αντηλιακό, άρωμα, gloss, προϊόντα περιποίησης, αλλά και… ποίηση. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι αγαπά ιδιαίτερα την ποίηση και ότι παίρνει μαζί της ποιήματα γιατί τη χαλαρώνουν. Αποκάλυψε πως είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερα τρυφερός και συναισθηματικός. Όπως είπε, αγαπά πολύ την ποίηση και μάλιστα πριν κοιμηθεί κρατά ημερολόγιο, όπου γράφει όσα θέλει να πραγματοποιήσει, πιστεύοντας πως το να τα καταγράφει είναι το πρώτο βήμα για να γίνουν πραγματικότητα. «Είμαι πολύ ρομαντική ψυχή», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας μια πλευρά της που ίσως δεν γνωρίζαμε τόσο καλά.Μίλησε ακόμη για την αγάπη της για το καλοκαίρι, τα floral φορέματα, τα μαντήλια, τα βιβλία και τις ήρεμες παραλίες, όπου απολαμβάνει να περνά χρόνο με τις φίλες της.

Τα επόμενα σχέδιά της

Κλείνοντας, η Κατερίνα Μπατσεβανάκη αποκάλυψε ότι εκτός από το θέατρο, βρίσκεται σε συζητήσεις για τηλεοπτικά projects, ενώ ετοιμάζει και μια ταινία μικρού μήκους. Όσο για το πού θα ήθελε να βρίσκεται σε πέντε χρόνια, η απάντησή της ήταν περισσότερο προσωπική παρά επαγγελματική: να είναι καλά η ίδια και οι άνθρωποι που αγαπά, να έχει πραγματοποιήσει τους στόχους της και να έχει δίπλα της τους ίδιους ανθρώπους που έχει σήμερα. Με καλοκαιρινή διάθεση, μουσική, challenges, χιούμορ και μια συζήτηση που πέρασε από τη «Γη της Ελιάς» και το θέατρο μέχρι την προσωπική ζωή και τα όνειρα της Κατερίνας, το «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό» απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ξέρει να δημιουργεί ένα διαφορετικό, ανάλαφρο τηλεοπτικό κλίμα.

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MAD TV Κατερίνα Μπατσεβανάκη Το κάνουμε καλοκαιρινό
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