Πόσο κοστίζει πραγματικά μια μέρα με air condition ανοιχτό;

Με τους καύσωνες να γίνονται όλο και πιο συχνοί, πολλοί αναρωτιούνται πόσο επιβαρύνει τελικά τον λογαριασμό του ρεύματος η συνεχής χρήση του air condition

Με μια ματιά Σύγχρονα inverter air condition κοστίζουν 1-2,20€ την ημέρα για 10 ώρες λειτουργίας, με μέση τιμή ρεύματος 0,20€/kWh.

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας στους 26-27°C αντί για 22°C μειώνει την κατανάλωση έως και 40%.

Ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων και η καλή μόνωση του σπιτιού μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας.

Η αποφυγή συχνών ανοιγοκλεισιμάτων πόρτας/παραθύρου και η χρήση ανεμιστήρα βελτιώνουν την απόδοση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 35 ή ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, το air condition μετατρέπεται από πολυτέλεια σε ανάγκη. Ωστόσο, μαζί με τη δροσιά έρχεται και η ανησυχία για το κόστος. Αρκετοί αποφεύγουν να το χρησιμοποιούν όσο θα ήθελαν, φοβούμενοι ότι ο επόμενος λογαριασμός ρεύματος θα είναι σημαντικά αυξημένος. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πιο σύνθετη. Το τελικό κόστος εξαρτάται από την ενεργειακή κλάση της συσκευής, την ισχύ της, τη θερμοκρασία που επιλέγεις, τις ώρες λειτουργίας και φυσικά την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ορισμένοι υπολογισμοί που μπορούν να δώσουν μια αρκετά ρεαλιστική εικόνα.

Δεν καταναλώνουν όλα τα air condition το ίδιο

Τα σύγχρονα inverter air condition είναι σημαντικά πιο αποδοτικά σε σχέση με τα παλαιότερα μοντέλα. Αν και η ονομαστική τους ισχύς μπορεί να φαίνεται υψηλή, στην πράξη συχνά καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια επειδή προσαρμόζουν τη λειτουργία τους ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου.

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Πόσο μπορεί να κοστίζει μια ημέρα χρήσης;

Ένα σύγχρονο κλιματιστικό τεχνολογίας Inverter (ενεργειακής κλάσης A++ ή A+++) κοστίζει περίπου 1,00€ έως 2,20€ την ημέρα για 10 ώρες λειτουργίας (για τα δημοφιλή μεγέθη 9.000 έως 18.000 BTU), υπολογίζοντας μια μέση τελική τιμή ρεύματος γύρω στα 0,20€/kWh μαζί με τους φόρους. Αυτό συμβαίνει επειδή τα σύγχρονα AC καταναλώνουν αρκετό ρεύμα μόνο τα πρώτα 15–20 λεπτά μέχρι να πιάσουν την επιθυμητή θερμοκρασία, ενώ στη συνέχεια ρίχνουν την ισχύ τους στο ελάχιστο, καθιστώντας τη συνεχή χρήση πολύ οικονομικότερη από το συχνό «άνοιξε-κλείσε». Το ακριβές κόστος εξαρτάται φυσικά από το μέγεθος του χώρου, τη μόνωση του σπιτιού και τη θερμοκρασία που επιλέγετε, καθώς ρυθμίζοντας το θερμοστάτη στους 26°C–27°C το καλοκαίρι αντί για 22°C, μειώνετε την κατανάλωση έως και 40%.

Η θερμοκρασία που επιλέγεις κάνει μεγάλη διαφορά

Πολλοί ρυθμίζουν το air condition στους 18 ή 20 βαθμούς πιστεύοντας ότι έτσι θα δροσίσει πιο γρήγορα το σπίτι. Στην πραγματικότητα, αυτό αυξάνει την κατανάλωση χωρίς σημαντικό όφελος στην άνεση. Οι ειδικοί προτείνουν συνήθως θερμοκρασίες μεταξύ 24 και 26 βαθμών για καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στη δροσιά και την οικονομία.

Τα καθαρά φίλτρα μειώνουν το κόστος

Ένα air condition με βρώμικα φίλτρα χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να αποδώσει το ίδιο αποτέλεσμα. Ο τακτικός καθαρισμός βοηθά τη συσκευή να λειτουργεί πιο αποδοτικά και μπορεί να μειώσει την κατανάλωση.

Το σπίτι παίζει καθοριστικό ρόλο

Η μόνωση, ο προσανατολισμός του σπιτιού και η έκθεση στον ήλιο επηρεάζουν σημαντικά την κατανάλωση. Ένας καλά μονωμένος χώρος διατηρεί τη δροσιά περισσότερο και απαιτεί λιγότερη λειτουργία του κλιματιστικού.

Υπάρχουν τρόποι να μειώσεις ακόμη περισσότερο την κατανάλωση

Κλείνε παντζούρια και κουρτίνες τις ώρες με έντονη ηλιοφάνεια.

Χρησιμοποίησε τη λειτουργία sleep mode κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Απόφυγε να ανοίγεις συχνά πόρτες και παράθυρα όταν λειτουργεί το air condition.

Συνδύασέ το με ανεμιστήρα για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.

Η συνεχής χρήση του air condition δεν σημαίνει απαραίτητα έναν δυσβάσταχτο λογαριασμό ρεύματος. Το πραγματικό κόστος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όμως στις περισσότερες περιπτώσεις είναι χαμηλότερο απ’ όσο φαντάζονται πολλοί καταναλωτές. Με σωστές ρυθμίσεις και λίγη προσοχή στη χρήση, μπορείς να παραμείνεις δροσερός όλο το καλοκαίρι χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις στον λογαριασμό.

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