Life 08.08.2026

Το πλυντήριο σου μυρίζει άσχημα; Αυτό είναι το viral hack για να μοσχοβολάει

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Το TikTok έδωσε τη λύση για τις άσχημες μυρωδιές του πλυντηρίου, με δύο καθημερινά υλικά, που όλοι έχουν σπίτι τους
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Μια viral μέθοδος καθαρισμού πλυντηρίου χρησιμοποιεί λεμόνι και οδοντόκρεμα.
  • Η μέθοδος περιλαμβάνει τοποθέτηση μισού λεμονιού με οδοντόκρεμα στον κάδο και εκτέλεση σύντομου κύκλου πλύσης.
  • Η άσχημη μυρωδιά του πλυντηρίου οφείλεται σε υγρασία, υπολείμματα, άλατα και μικροοργανισμούς.
  • Το λεμόνι και η οδοντόκρεμα μπορεί να αφήσουν προσωρινή ευχάριστη μυρωδιά, αλλά δεν είναι αποτελεσματικά για βαθύ καθαρισμό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν μικρά προβλήματα στο σπίτι που εμφανίζονται ξαφνικά και σε κάνουν να αναρωτιέσαι τι πήγε λάθος. Ένα από αυτά είναι η άσχημη μυρωδιά από το πλυντήριο ρούχων. Παρότι η συσκευή πλένει καθημερινά τα ρούχα σου, πολλές φορές μπορεί να συγκεντρώσει υγρασία, υπολείμματα απορρυπαντικού, άλατα και μικροοργανισμούς, με αποτέλεσμα αντί για φρεσκάδα να αφήνει μια δυσάρεστη οσμή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένα νέο viral κόλπο καθαρισμού έχει κατακλύσει τα social media και υπόσχεται μια οικονομική λύση με δύο υλικά που σχεδόν όλοι έχεις ήδη στην κουζίνα ή στο μπάνιο σου: λεμόνι και οδοντόκρεμα.

Γυναίκα χρησιμοποιεί ένα έξυπνο κόλπο για να καθαρίσει το πλυντήριο από τα άλατα, βάζοντας προϊόντα στο συρτάρι.
Πηγή: Unsplash

Το συγκεκριμένο hack έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές, καθώς παρουσιάζεται ως ένας εύκολος τρόπος για να απομακρύνεις τις μυρωδιές και να χαρίσεις στο πλυντήριο μια αίσθηση καθαριότητας χωρίς να ξοδέψεις χρήματα σε ειδικά προϊόντα. Ωστόσο, όσο εντυπωσιακά κι αν φαίνονται πολλές φορές τα βίντεο στα social media, η πραγματικότητα χρειάζεται λίγο περισσότερη προσοχή.

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Το viral κόλπο με το λεμόνι και την οδοντόκρεμα που έκανε τον γύρο του διαδικτύου

Η ιδέα πίσω από το συγκεκριμένο tip είναι απλή. Κόβεις ένα λεμόνι στη μέση, προσθέτεις πάνω του λίγη οδοντόκρεμα και στη συνέχεια το τοποθετείς μέσα στον άδειο κάδο του πλυντηρίου. Έπειτα επιλέγεις έναν σύντομο κύκλο πλύσης, κατά προτίμηση με ζεστό νερό, με την ελπίδα ότι το λεμόνι θα αφήσει ένα ευχάριστο άρωμα και η οδοντόκρεμα θα βοηθήσει στον καθαρισμό.

@mariaaggeli_

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Αυτή η απλή διαδικασία μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη των δυσάρεστων οσμών και να κάνει το πλυντήριο να δείχνει πιο καθαρό. Το αποτέλεσμα φαίνεται εντυπωσιακό στα βίντεο, καθώς τέτοιου είδους hacks έχουν μεγάλη απήχηση όταν υπόσχονται γρήγορες λύσεις με υλικά χαμηλού κόστους. Όμως το ερώτημα παραμένει: λειτουργεί πραγματικά;

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Γιατί το πλυντήριο αποκτά άσχημη μυρωδιά

Για να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα, χρειάζεται πρώτα να γνωρίζεις από πού προέρχεται. Το πλυντήριο ρούχων είναι μια συσκευή που έρχεται συνεχώς σε επαφή με νερό, απορρυπαντικά και οργανικά υπολείμματα.

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Με τον χρόνο μπορεί να συσσωρευτούν:

  • Υπολείμματα απορρυπαντικού στη θήκη και στα λάστιχα
  • Υγρασία στον κάδο που δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για ανάπτυξη βακτηρίων και μούχλας
  • Άλατα από το νερό που επηρεάζουν τη λειτουργία της συσκευής
  • Μικρά υπολείμματα από ρούχα που παραμένουν σε δύσκολα σημεία

Ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείς συχνά χαμηλές θερμοκρασίες πλύσης, μπορεί να μην απομακρύνονται αποτελεσματικά όλοι οι μικροοργανισμοί και τα υπολείμματα.

Πλυντήριο ρούχων με διπλωμένες πετσέτες και βούρτσα στην κορυφή, σχετικό με το γιατί τα ρούχα δεν μυρίζουν φρεσκάδα μετά το πλύσιμο.
Πηγή: Unsplash

Είναι αποτελεσματικό το λεμόνι με την οδοντόκρεμα;

Το λεμόνι περιέχει κιτρικό οξύ, ένα συστατικό που μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση κάποιων λεκέδων και αλάτων. Ωστόσο, μέσα σε έναν κύκλο πλύσης η δράση του αραιώνεται σημαντικά από την ποσότητα του νερού. Από την άλλη πλευρά, η οδοντόκρεμα έχει σχεδιαστεί για διαφορετική χρήση. Η καθαριστική της δράση βασίζεται κυρίως στον συνδυασμό συστατικών και στην τριβή κατά το βούρτσισμα των δοντιών, κάτι που δεν συμβαίνει με τον ίδιο τρόπο μέσα σε ένα πλυντήριο. Έτσι, παρότι το συγκεκριμένο hack μπορεί να αφήσει μια ευχάριστη μυρωδιά για λίγο, δεν θεωρείται η πιο αξιόπιστη μέθοδος για βαθύ καθαρισμό της συσκευής.

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