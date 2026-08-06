Go out 06.08.2026

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

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Μία μπάλα δεν φτάνει! Τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας που θα σε κάνουν να ζητήσεις... δεύτερο χωνάκι
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Αθήνα προσφέρει ποιοτικά χειροποίητα παγωτά με ποικιλία γεύσεων.
  • Το Le Greche ξεχωρίζει για αυθεντικές ιταλικές συνταγές και ποιοτικές πρώτες ύλες.
  • Το Oggi προσφέρει αυθεντικό ιταλικό gelato, με γεύσεις όπως mascarpone με σύκο.
  • Το Django Gelato στο Κουκάκι είναι γνωστό για δημιουργικές, vegan επιλογές και artisan gelato.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει πολλούς τρόπους να γίνει πιο απολαυστικό, όμως υπάρχει μία μικρή πολυτέλεια που δύσκολα λέει κανείς «όχι». Ένα καλό χειροποίητο παγωτό. Είτε περπατάς στα σοκάκια της Πλάκας, είτε κάνεις τη βόλτα σου στο Σύνταγμα ή στο Κουκάκι, η πόλη είναι γεμάτη μικρά παγωτατζίδικα που φτιάχνουν καθημερινά φρέσκο gelato με ποιοτικές πρώτες ύλες και γεύσεις που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Αν ψάχνεις την επόμενη γλυκιά σου στάση, αυτές είναι πέντε επιλογές που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου.

Pexels
Pexels

1. Le Greche

Από τις πιο γνωστές gelaterie της Αθήνας, το οποίο βρίσκεται σε τρία μέρη της Αθήνας, την Αγία Παρασκευή, στο Σύνταγμα και στο Κολωνάκι. Το Le Greche έχει αποκτήσει φανατικό κοινό χάρη στις αυθεντικές ιταλικές συνταγές και τις ποιοτικές πρώτες ύλες. Ξεχωρίζει για το φιστίκι Σικελίας, τη στρατσιατέλα, το τιραμισού και τις εποχικές γεύσεις που ανανεώνονται συχνά.

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2. Oggi – Officina Gelato Gusto Italiano

Λίγα βήματα από το Σύνταγμα θα βρεις ένα από τα πιο αυθεντικά ιταλικά gelato της πόλης. Το Oggi παρασκευάζει καθημερινά χειροποίητο παγωτό, ενώ αξίζει να δοκιμάσεις γεύσεις όπως mascarpone με σύκο, φιστίκι και σοκολάτα υψηλής ποιότητας.

Γυναίκα απολαμβάνει παγωτό με 2 υλικά και 0 θερμίδες, ιδανικό για εύκολη παρασκευή στο σπίτι.
Pexels

3. Cremino

Αν αγαπάς τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις, το Cremino είναι μία στάση που δεν πρέπει να χάσεις. Οι γεύσεις αλλάζουν σχεδόν καθημερινά, καθώς χρησιμοποιούνται φρέσκα υλικά εποχής, ενώ μπορείς να βρεις από ροδάκινο μέχρι τριαντάφυλλο και χειροποίητες σοκολατένιες δημιουργίες.

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4. Django Gelato Athens

Στο Κουκάκι, το Django Gelato έχει εξελιχθεί σε αγαπημένο σημείο για όσους λατρεύουν το artisan gelato. Οι δημιουργικές γεύσεις, οι vegan επιλογές και οι προσεγμένες πρώτες ύλες το έχουν κάνει μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές της πόλης.

Νεαρή γυναίκα με γυαλιά ηλίου απολαμβάνει ένα νόστιμο σπιτικό παγωτό, δείχνοντας πόσο εύκολο είναι να το φτιάξεις.
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5. Lartecono Davinci Gelato

Με παρουσία στο Μοναστηράκι και την Πλάκα, το Davinci Gelato είναι γνωστό για το πλούσιο, κρεμώδες παγωτό του και τις ιδιαίτερες ελληνικές γεύσεις, όπως μαστίχα και κανταΐφι, δίπλα στις κλασικές ιταλικές επιλογές.

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Πηγή: Unsplash

Μια γλυκιά βόλτα που αξίζει κάθε θερμίδα

Η Αθήνα διαθέτει πλέον πολλές εξαιρετικές επιλογές για όσους αγαπούν το χειροποίητο παγωτό. Κάθε ένα από αυτά τα καταστήματα έχει τη δική του φιλοσοφία, όμως όλα έχουν ένα κοινό στοιχείο: δίνουν έμφαση στην ποιότητα, τις φρέσκες πρώτες ύλες και τις γεύσεις που δύσκολα ξεχνάς. Είτε προτιμάς τις κλασικές επιλογές είτε θέλεις να δοκιμάσεις κάτι πιο ιδιαίτερο, μια καλοκαιρινή βόλτα σε κάποιο από αυτά τα πέντε παγωτατζίδικα είναι ίσως ο πιο νόστιμος τρόπος να δροσιστείς στην Αθήνα.

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ΑΘΗΝΑ Καλοκαίρι 2026 Καλοκαίρι Go Out Παγωτό
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