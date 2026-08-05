Life 05.08.2026

Πώς να φτιάξεις το αγαπημένο φαγητό της Cardi B στο σπίτι σε λίγα λεπτά

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Θέλεις να φτιάξεις το φαγητό που παραγγέλνει πάντα η Cardi B; Ανακάλυψε τα υλικά και τα βήματα για ένα viral burrito bowl γεμάτο γεύση
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Cardi B αποκάλυψε το αγαπημένο της burrito bowl από το Chipotle.
  • Το bowl περιέχει κοτόπουλο, λευκό ρύζι, τυριά, ντομάτες, γουακαμόλε, sour cream και salsa.
  • Το μυστικό συστατικό της Cardi B είναι η Tabasco Chipotle Pepper Sauce για έξτρα spicy γεύση.
  • Μπορείς να φτιάξεις εύκολα το "Cardi B bowl" στο σπίτι με απλά υλικά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Cardi B αποκάλυψε το αγαπημένο της φαγητό από το Chipotle και οι fans της θέλουν ήδη να το δοκιμάσουν. Η διάσημη rapper λατρεύει ένα πλούσιο burrito bowl με κοτόπουλο, λευκό ρύζι, τυριά, φρέσκα υλικά και φυσικά μια spicy πινελιά που απογειώνει τη γεύση.

https://www.instagram.com/iamcardib/
https://www.instagram.com/iamcardib/

Το συγκεκριμένο bowl είναι το απόλυτο comfort food, αφού συνδυάζει κρεμώδεις υφές, πικάντικες νότες και πολλά toppings σε ένα χορταστικό γεύμα. Η Cardi B αποκάλυψε πως η αγαπημένη της Tabasco Chipotle Pepper Sauce είναι το συστατικό που θεωρεί απαραίτητο για το τέλειο αποτέλεσμα.

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Αν θέλεις να δοκιμάσεις τη γεύση που έγινε viral χάρη στη rapper, μπορείς να τη φτιάξεις εύκολα στο σπίτι με απλά υλικά και λίγα βήματα. Ετοίμασε το δικό σου «Cardi B bowl» και δημιούργησε ένα γεύμα με την ίδια spicy διάθεση που λατρεύει η ίδια.

Υλικά

  • 1 μερίδα λευκό ρύζι
  • 1 φιλέτο κοτόπουλο με γλυκιά μαρινάδα τύπου honey chicken
  • Ντομάτες κομμένες σε κύβους
  • 2-3 κουταλιές queso ή λιωμένο τυρί
  • Τριμμένο τυρί της επιλογής σου
  • 2 κουταλιές γουακαμόλε
  • 2 κουταλιές sour cream
  • Salsa ντομάτας
  • Chipotle vinaigrette ή μια πικάντικη σάλτσα dressing
  • Tabasco Chipotle Pepper Sauce για έξτρα spicy γεύση

Εκτέλεση

  1. Ξεκίνα μαγειρεύοντας το κοτόπουλο με μια γλυκιά μαρινάδα από μέλι και μπαχαρικά μέχρι να αποκτήσει ένα καραμελωμένο αποτέλεσμα.
  2. Παράλληλα ετοίμασε το λευκό ρύζι που θα αποτελέσει τη βάση του bowl.
  3. Σε ένα μεγάλο μπολ βάλε πρώτα το ρύζι και πρόσθεσε από πάνω το κοτόπουλο.
  4. Συνέχισε με τις ντομάτες, το queso, το τριμμένο τυρί, τη γουακαμόλε και τη sour cream, δημιουργώντας στρώσεις με διαφορετικές γεύσεις και υφές.
  5. Ολοκλήρωσε με salsa, chipotle vinaigrette και φυσικά τη spicy σάλτσα που η Cardi B χαρακτηρίζει «must».
  6. Αν θέλεις να το απολαύσεις όπως η ίδια, συνόδευσέ το με μπλε Doritos για το απόλυτο snack combo.
Η Cardi B με κόκκινο φόρεμα και εντυπωσιακό κολιέ, μετά τη δικαστική δικαίωση.
https://www.instagram.com/iamcardib/

Το αποτέλεσμα είναι ένα χορταστικό bowl με γλυκές, αλμυρές και πικάντικες γεύσεις, εμπνευσμένο από την αγαπημένη επιλογή της Cardi B. Ένα viral food trend που μπορείς να φτιάξεις εύκολα στην κουζίνα σου.

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Cardi B Chipotle
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