Η Billie Eilish μεταμορφώνεται σε Esther Greenwood για το «The Bell Jar»

Με μια ματιά Η Billie Eilish πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Bell Jar» ως Esther Greenwood.

Η ταινία είναι μεταφορά του μυθιστορήματος της Sylvia Plath και διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1950.

Η Eilish εμφανίζεται με ρετρό εμφάνιση, πολύ διαφορετική από το συνηθισμένο της στιλ.

Σκηνοθέτης της ταινίας είναι η Sarah Polley και συμμετέχει η Carey Mulligan. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Billie Eilish ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, αυτή τη φορά στη μεγάλη οθόνη. Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια κάνει το πρώτο της μεγάλο κινηματογραφικό βήμα μέσα από την ταινία «The Bell Jar», όπου υποδύεται την Esther Greenwood. Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα στο Toronto αποκάλυψαν μια εντελώς διαφορετική πλευρά της καλλιτέχνιδας. Με vintage εμφάνιση και αλλαγμένο look, η Billie Eilish φαίνεται σχεδόν αγνώριστη στον νέο της ρόλο.

Η ταινία αποτελεί μεταφορά του εμβληματικού ημι-αυτοβιογραφικού μυθιστορήματος της Sylvia Plath, που κυκλοφόρησε το 1963. Το έργο ακολουθεί την Esther Greenwood, μια νεαρή συγγραφέα που προσπαθεί να βρει τη θέση της ανάμεσα στις προσωπικές της φιλοδοξίες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις δυσκολίες της ενηλικίωσης. Το «The Bell Jar» εξερευνά θέματα όπως η ταυτότητα, η γυναικεία ανεξαρτησία και οι προσδοκίες που αντιμετωπίζουν οι νέες γυναίκες.

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Στις πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα, η Billie Eilish εμφανίζεται με auburn-brown μαλλιά σε ένα retro χτένισμα εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 1950. Η εμφάνισή της περιλαμβάνει κόκκινο κραγιόν, μαργαριταρένια σκουλαρίκια και ένα vintage outfit που ταιριάζει απόλυτα στην εποχή της ιστορίας.

Σε άλλες σκηνές, η τραγουδίστρια εμφανίζεται στους δρόμους του Toronto μαζί με ηθοποιούς που φορούν πολύχρωμα ρούχα εποχής, δημιουργώντας την ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης των 50s που περιγράφει το βιβλίο. Η Billie Eilish καταγράφηκε επίσης σε σκηνή όπου γυρίζει μέσα στη βροχή, φορώντας ένα πράσινο vintage φόρεμα και μια εμφάνιση που απέχει πολύ από το χαρακτηριστικό προσωπικό της στιλ.

Το «The Bell Jar» σκηνοθετεί και διασκευάζει η βραβευμένη με Oscar δημιουργός Sarah Polley, γνωστή για την ταινία «Women Talking», η οποία της χάρισε το Academy Award for Best Adapted Screenplay. Στην ταινία συμμετέχει επίσης η δύο φορές υποψήφια για Oscar Carey Mulligan στον ρόλο της Mrs. Greenwood, της μητέρας της Esther, ενώ στο καστ βρίσκεται και ο Connor Storrie. Η παραγωγή ξεκίνησε στα τέλη Ιουνίου 2026 στο Toronto και συνεχίζεται μέσα στο καλοκαίρι, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Παρότι το «The Bell Jar» αποτελεί τον πρώτο μεγάλο κινηματογραφικό ρόλο της Billie Eilish, η καλλιτέχνιδα έχει ήδη κάνει ένα μικρό πέρασμα από την υποκριτική μέσα από τη σειρά «Swarm» του Prime Video το 2023.

Παράλληλα, έχει ήδη αφήσει το στίγμα της και στον κινηματογράφο μέσω της μουσικής της, καθώς έχει κερδίσει δύο Oscars μαζί με τον αδερφό της και συνεργάτη της Finneas για τα τραγούδια «No Time to Die» από το James Bond και «What Was I Made For?» από το «Barbie».

Το «The Bell Jar» σηματοδοτεί μια νέα πρόκληση για την Billie Eilish, η οποία αφήνει προσωρινά το μικρόφωνο και δοκιμάζει τις δυνατότητές της ως ηθοποιός. Η μεταμόρφωσή της στον ρόλο της Esther Greenwood δείχνει πως η τραγουδίστρια είναι έτοιμη να εξερευνήσει διαφορετικούς δημιουργικούς δρόμους.

Με μια ιστορία που παραμένει επίκαιρη δεκαετίες μετά την πρώτη της έκδοση και μια ομάδα σημαντικών δημιουργών πίσω από την παραγωγή, η ταινία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κινηματογραφικά projects της επόμενης περιόδου.

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