Streaming News 03.08.2026

American Horror Story: Όλα όσα αποκάλυψε ο Ryan Murphy για την 13η σεζόν

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Ο Ryan Murphy αποκαλύπτει τα πάντα για την 13η σεζόν του American Horror Story, η οποία θα φέρει πίσω όλους τους θρυλικούς πρωταγωνιστές
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η 13η σεζόν του American Horror Story θα είναι ένα μεγάλο crossover όλων των σεζόν.
  • Θα θυμίζει ταινία Avengers, με όλους τους βασικούς πρωταγωνιστές να επιστρέφουν.
  • Η Sarah Paulson θα παίξει 6-7 ρόλους, η Jessica Lange 4, και ο Evan Peters 5.
  • Η πρεμιέρα της 13ης σεζόν, με 13 επεισόδια, είναι στις 24 Σεπτεμβρίου.
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Μια τεράστια έκπληξη περίμενε τους αμέτρητους φαν του «American Horror Story», καθώς ο δημιουργός της σειράς, Ryan Murphy, αποκάλυψε επιτέλους τα αποκαλυπτικά σχέδια για την πολυαναμενόμενη 13η σεζόν. Ενώ οι φήμες οργίαζαν και οι φωτογραφίες από τα γυρίσματα έδειχναν τον αγαπημένο θίασο ντυμένο με μάγισσες, κάνοντας τους πάντες να πιστεύουν σε μια επιστροφή του κόσμου του «Coven», η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική και πολύ πιο επική!

amerian_horror_story
https://www.instagram.com/ahsfx/?hl=el

Μιλώντας στο περιθώριο της πρεμιέρας της νέας του σειράς «The Shards», ο Murphy έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, ξεκαθαρίζοντας πως η νέα σεζόν δεν αποτελεί απλώς μια συνέχεια της 3ης σεζόν. Αντίθετα, πρόκειται για μια κολοσσιαία συνάντηση που ενώνει ολόκληρο το σύμπαν της σειράς.

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Το απόλυτο crossover και οι θρυλικές επιστροφές

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο διάσημος δημιουργός, η 13η σεζόν θα θυμίζει ταινία των «Avengers», αφού όλοι οι βασικοί πρωταγωνιστές επιστρέφουν για να αντιμετωπίσουν το υπέρτατο κακό. Οι εκπλήξεις στο καστ είναι πραγματικά τεράστιες, με τα μεγαλύτερα ονόματα της σειράς να αναλαμβάνουν πολλαπλούς ρόλους. Συγκεκριμένα, η Sarah Paulson θα υποδυθεί έξι ή επτά διαφορετικούς χαρακτήρες, η θρυλική Jessica Lange επιστρέφει ενσαρκώνοντας και τις τέσσερις εμβληματικές ηρωίδες που είχε παίξει στο παρελθόν, ο Evan Peters θα δώσει ζωή σε πέντε διαφορετικούς χαρακτήρες, ενώ στη μεγάλη αυτή επιστροφή συμμετέχουν επίσης οι Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd και Angela Bassett.

coven_american_horror
https://www.instagram.com/ahsfx/?hl=el

Από την άρνηση στη μεγάλη επιστροφή και οι απουσίες

Ο Murphy παραδέχτηκε πως αρκετοί από τους αρχικούς πρωταγωνιστές είχαν αρνηθεί να επιστρέψουν τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, όταν τους παρουσίασε αυτή την τρελή και μεγαλειώδη ιδέα, κανείς δεν μπόρεσε να πει όχι. Ακόμη και η Jessica Lange, μόλις άκουσε το concept, παραδέχτηκε χιουμοριστικά πως ένιωσε υποχρεωμένη να συμμετάσχει.

amrican_horror_story_13
https://www.instagram.com/ahsfx/?hl=el

Αξίζει να σημειωθεί πως στο καστ θα δούμε επίσης τους Paul Anthony Kelly, John Waters και Joey Pollari, ενώ αρχικά στα πλάνα υπήρχε και η Ariana Grande, η οποία τελικά αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων και της περιοδείας της. Η 13η σεζόν, η οποία θα αποτελείται από 13 επεισόδια συμβολικά για τον τίτλο της, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου, έτοιμη να γράψει τηλεοπτική ιστορία.

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American Horror Story Ryan Murphy
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