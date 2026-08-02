Cinema 02.08.2026

«Toy Story 5»: Το νέο blockbuster της Disney και της Pixar έσπασε το ρεκόρ του 1 δισ.

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Το «Toy Story 5» ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office και έγινε η εμπορικότερη ταινία της χρονιάς
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το «Toy Story 5» ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις.
  • Η ταινία έγινε η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία στην ιστορία του franchise Toy Story.
  • Η σκηνοθεσία είναι του Andrew Stanton και πρωταγωνιστούν οι Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack.
  • Στην επιτυχία συνέβαλαν θετικές αντιδράσεις κοινού και τραγούδι της Taylor Swift.
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Η Disney και η Pixar έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν, αφού το «Toy Story 5» μόλις πέτυχε ένα τεράστιο κινηματογραφικό ορόσημο. Η αγαπημένη παρέα των παιχνιδιών ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως και έγινε η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα της χρονιάς.

Ο Woody, ο Buzz και άλλοι χαρακτήρες του Toy Story 5 μέσα σε μια σχολική τσάντα.
Οι αγαπημένοι ήρωες του Toy Story 5 επιστρέφουν για μια νέα περιπέτεια.

Μέχρι στιγμής, η ταινία έχει συγκεντρώσει 448 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και ακόμη 573 εκατομμύρια δολάρια από τις διεθνείς αγορές, επιβεβαιώνοντας ότι οι περιπέτειες του Woody, του Buzz Lightyear και της παρέας τους εξακολουθούν να συγκινούν μικρούς και μεγάλους.

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Σε σκηνοθεσία του βετεράνου της Pixar Andrew Stanton, το Toy Story 5 ακολουθεί τον Woody (Tom Hanks), τον Buzz Lightyear (Tim Allen) και την Jessie (Joan Cusack), καθώς προσπαθούν να τραβήξουν ξανά την προσοχή της μικρής Bonnie, η οποία έχει αποκτήσει εμμονή με ένα νέο έξυπνο παιδικό tablet, το Lilypad.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στα μέσα Ιουνίου με εντυπωσιακό άνοιγμα 160 εκατομμυρίων δολαρίων και κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική της καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στην επιτυχία της συνέβαλαν τόσο οι θετικές αντιδράσεις του κοινού όσο και το ολοκαίνουργιο τραγούδι «I Knew it, I knew you» της Taylor Swift, που ακούγεται στο soundtrack.

Ένα ακόμη ρεκόρ για το franchise

Με αυτή την επίδοση, το Toy Story 5 γίνεται η τρίτη ταινία της σειράς που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, ενώ πλέον αποτελεί και τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία στην ιστορία του franchise.

Παράλληλα, μπαίνει στο κλειστό «club» των ταινιών που έσπασαν το φράγμα του 1 δισ. δολαρίων μέσα στο 2026, μαζί με τα The Super Mario Galaxy Movie και Michael. Αν μη τι άλλο, ο Woody και ο Buzz απέδειξαν ότι, ακόμη και μετά από τόσα χρόνια, παραμένουν δύο από τους πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς ήρωες όλων των εποχών.

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box office Toy Story 5 ΤΑΙΝΙΑ
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