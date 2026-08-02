New music alert: Ο απόλυτος οδηγός για τις πιο καυτές δισκογραφικές αφίξεις!

Ο απόλυτος οδηγός για τις δισκογραφικές αφίξεις που θα μονοπωλήσουν τα ακουστικά σου από το καλοκαίρι μέχρι το φθινόπωρο

Με μια ματιά Νέες μουσικές κυκλοφορίες αναμένονται από Αύγουστο έως τέλη φθινοπώρου.

Συμπεριλαμβάνονται άλμπουμ από δημοφιλείς pop, urban και rock καλλιτέχνες.

Η λίστα περιλαμβάνει αναλυτικά τις ημερομηνίες κυκλοφορίας για τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Αναμένονται επίσης κυκλοφορίες για το 2026, με τίτλους ή χωρίς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ψάχνεις απεγνωσμένα να μάθεις τις μουσικές κυκλοφορίες που «σκάνε» το επόμενο διάστημα για να ανανεώσεις τη playlist σου; Μην αγχώνεσαι, γιατί έχουμε όλο το ρεπορτάζ για τις δισκογραφικές αφίξεις που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον σου από το κατακαλόκαιρο μέχρι και τα πρώτα κρύα του φθινοπώρου. Η μουσική βιομηχανία δεν σταματά ποτέ να σε εκπλήσσει, και οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες ετοιμάζονται να γεμίσουν τα ακουστικά σου με τα πιο δυνατά άλμπουμ της χρονιάς.

Από τον Αύγουστο κιόλας, η φάση γίνεται τελείως καυτή με τις νέες κυκλοφορίες από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας σκηνής που ετοιμάζονται να ταράξουν τα νερά. Είτε γουστάρεις pop vibes, είτε ψάχνεσαι με urban και rock ακούσματα, η λίστα τα έχει όλα και σε προκαλεί να κλικάρεις απευθείας στο play για να μη χάνεις ούτε μισό beat από τα φρέσκα tracks.

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Όσο πέφτουν τα φύλλα προς τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, το παιχνίδι χοντραίνει επικίνδυνα με πολυαναμενόμενα comeback και δίσκους-«φωτιά», pop icons και rap stars ετοιμάζονται να ρίξουν το internet. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κρατήσεις σημειώσεις και να τσεκάρεις τις ημερομηνίες, γιατί η σεζόν προβλέπεται άκρως εθιστική και γεμάτη τεράστιες επιτυχίες.

Βάλε τα ακουστικά σου, ετοιμάσου για ασταμάτητο repeat και δες παρακάτω αναλυτικά όλα τα άλμπουμ που περιμένεις πώς και πώς να κυκλοφορήσουν από τώρα μέχρι το τέλος του φθινοπώρου!

Αύγουστος:

3 Αυγούστου:

Picheolin (SEVENTEEN’s DINO) – 吉BOARD (Gilboard)

7 Αυγούστου:

Dionne Warwick – DWuets

Karol G – No Me Arrepiento de Sentir Tanto

Role Model – Chuck Timely & The Hourglass (Polydor)

Stray Kids – THIS & THAT (Republic Records)

14 Αυγούστου:

Becky G – Baraja Bendita

Camp Rock 3 Soundtrack

Carly Simon – Comes in Waves

Icona Pop – Ritual (Ultra Records/Iconic Sound Recordings)

KATSEYE – WILD (HYBE x Geffen)

Nipsey Hussle and Bino Rideaux – Prolific (All Money In/Out The Blue/Atlantic Records)

Phoebe Bridgers – Lost Weekend (Dead Oceans)

19 Αυγούστου:

Feid – El Club de las 19 Flores

21 Αυγούστου:

Brandon Flowers – Thrasher (Island Records)

Chelsea Wolfe – The Dark (Loma Vista)

Dan + Shay – Young (Warner Records Nashville)

ENHYPEN – THE SIN : BLISS (HYBE)

Sam Smith – Hazel Eyes (Capitol Records)

Weezer – Self-Titled (Reprise/Warner Records)

24 Αυγούστου:

NCT 127 – BLINGY (SM Entertainment and Virgin Music Group)

28 Αυγούστου:

Dinosaur Jr. – There Near (Jagjaguwar)

Lauren Alaina – Stages

Little Big Town – It’s a Dying Art (MCA)

Mastodon – Marrow Deep (Loma Vista Recordings)

Mike D 5D – Thank You (Capitol Records)

Prince – Timeless (Legacy Recordings)

Rod Wave – Don’t Look Down (Alamo Records)

Sara Bareilles – Good Grief (Epic Records)

The Linda Lindas – Gotta Get Out (Reprise/Warner Records)

Σεπτέμβριος

18 Σεπτεμβρίου:

Anthrax – Cursum Perficio (Megaforce Records)

beabadoobee – Pylon (Dirty Hit and Interscope Records)

Beck – Ride Lonesome (Capitol Records)

Carly Rae Jepsen – Day and Night (Interscope Records)

Luke Bryan – Signs

Orville Peck – Mule (Warner Records)

Tove Lo – Estrus

25 Σεπτεμβρίου:

Kenny Chesney – Silver Sands Marina (Hey Now Records)

Tinashe – Popstar

Tom Morello – Everyone Gets Everything They Want (Mom + Pop Music)

Οκτώβριος

1 Οκτωβρίου:

Pablo Vittar – Lost in Lust (The Orchard)

2 Οκτωβρίου:

Miranda Lambert – Crisco (MCA)

Victoria Monet – Frequency of Love (Lovett Music/RCA Records)

Wynonna – The Hard Truth (ANTI- Records)

30 Οκτωβρίου:

Ministry – Hate to Go (Cleopatra Records)

Nickelback – Everything Under the Sun (Virgin Music Group)

Αναμένονται μέσα στο 2026

4 Non Blondes – [τίτλος δεν έχει ανακοινωθεί]

Lana Del Rey – Stove

William Shatner – [ανώνυμο μέχρι στιγμής metal άλμπουμ]

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