Η Tyla ταξιδεύει το «A*Pop» σε όλον τον κόσμο – Δες τις ημερομηνίες του tour

Η Tyla ανακοίνωσε το «A*Pop World Tour» για το νέο της album. Δείτε όλες τις ημερομηνίες της παγκόσμιας περιοδείας

Με μια ματιά Η Tyla ανακοίνωσε την πρώτη παγκόσμια περιοδεία της, "A*Pop", για το νέο της album.

Το tour ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου στο Παρίσι και περιλαμβάνει στάσεις σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αφρική.

Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027 με συναυλίες στη Νιγηρία και τη Νότια Αφρική.

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από 29 Ιουλίου (presale) και 31 Ιουλίου (γενική προπώληση). Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Tyla ετοιμάζεται να μεταφέρει τη νέα της μουσική εποχή στη σκηνή, καθώς ανακοίνωσε την πρώτη μεγάλη παγκόσμια περιοδείατης με αφορμή το δεύτερο album της, «APop». Η περιοδεία θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα της, αφού θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί ως headliner σε πολλές χώρες. Από την Ευρώπη μέχρι τη Βόρεια Αμερική και την Αφρική, η Tyla ετοιμάζει ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο ρυθμό, χορό και amapiano vibes.

Η έναρξη του tour έχει προγραμματιστεί για τις 12 Οκτωβρίου στο Παρίσι, με την Tyla να συνεχίζει στη συνέχεια σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Άμστερνταμ, το Λονδίνο, οι Βρυξέλλες και η Στοκχόλμη. Στη συνέχεια, η pop star θα ταξιδέψει στη Βόρεια Αμερική, όπου θα εμφανιστεί σε πόλεις όπως το Σικάγο, η Νέα Υόρκη, η Βοστώνη και το Λας Βέγκας. Το tour θα ολοκληρωθεί στην Αφρική, με στάσεις στη Νιγηρία και τη Νότια Αφρική στις αρχές του 2027.

Διάβασε επίσης: Shakira: Tyla, Ed Sheeran και Burna Boy στο εντυπωσιακό live της Νέας Υόρκης

Η ανακοίνωση της περιοδείας έρχεται σε μια από τις πιο δυνατές στιγμές της καριέρας της Tyla. Η Νοτιοαφρικανή τραγουδίστρια έγινε παγκόσμιο φαινόμενο με το viral hit «Water», το οποίο κατάφερε να ανέβει ψηλά στο Billboard Hot 100 και να γνωρίσει τεράστια επιτυχία διεθνώς. Παράλληλα, το debut album της «Tyla» επιβεβαίωσε πως η καλλιτέχνιδα αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες παρουσίες της παγκόσμιας pop σκηνής.

Το νέο album «A*Pop» σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο για την Tyla, η οποία συνεχίζει να συνδυάζει pop ήχους με αφρικανικές επιρροές και στοιχεία amapiano. Η ίδια έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό μουσικό στυλ που έχει κερδίσει fans σε όλο τον κόσμο.

Τα εισιτήρια για το A*Pop World Tour θα ξεκινήσουν να διατίθενται πρώτα μέσω artist presale στις 29 Ιουλίου, ενώ η γενική προπώληση θα ανοίξει στις 31 Ιουλίου. Οι θαυμαστές της αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» στην πρώτη μεγάλη headline περιοδεία της καριέρας της.

Η Tyla αποδεικνύει πως η παγκόσμια επιτυχία της δεν ήταν απλώς μια viral στιγμή, αλλά η αρχή μιας νέας εποχής για την ίδια και τη μουσική που εκπροσωπεί.

Διάβασε επίσης: