Μουσική 31.07.2026

Μια «agkalia <3» από τον TSO | Η πιο καλοκαιρινή romance pop επιλογή

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Ο TSO παρουσιάζει το νέο single «agkalia <3», ένα ατμοσφαιρικό bedroom pop τραγούδι γεμάτο συναίσθημα, τρυφερότητα και ρομαντικές εικόνες
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το νέο single του TSO, «agkalia <3», είναι ένα bedroom pop τραγούδι.
  • Το τραγούδι μιλά για την αθωότητα και την ασφάλεια που προσφέρει μια αγκαλιά.
  • Η παραγωγή είναι ατμοσφαιρική και η μελωδία ρομαντική.
  • Η κυκλοφορία γίνεται από την KIKI MUSIC σε όλες τις πλατφόρμες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν έρωτες που σε κάνουν να νιώθεις ξανά έφηβος. Εκείνοι που σου δένουν το στομάχι από ενθουσιασμό κάθε φορά που βλέπεις τον άλλον, που κάνουν την καρδιά να χτυπά πιο γρήγορα και μια απλή αγκαλιά να μοιάζει αρκετή για να εξαφανίσει όλον τον κόσμο γύρω σου. Για λίγο είστε μόνο εσείς και σκέφτεσαι «πώς γίνεται κάτι τόσο απλό, όπως μια αγκαλιά, να κρύβει μέσα του κάτι τόσο δυνατό;».

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Ο TSO δίνει τη δική του απάντηση μέσα από το νέο single «agkalia <3». Ένα bedroom pop τραγούδι γεμάτο τρυφερότητα, που μιλά για την αθωότητα και την ασφάλεια που μπορεί να χωράει μια αγκαλιά. Με ατμοσφαιρική παραγωγή και μια μελωδία που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στα πιο ρομαντικά συναισθήματα, το «agkalia <3» γίνεται συντροφιά μιας στιγμής όπου όλα γύρω σβήνουν και μένουν μόνο δύο άνθρωποι που χορεύουν αργά, σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από αυτούς.

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Η νέα κυκλοφορία κουβαλά το ίδιο συναισθηματικό αποτύπωμα με κομμάτια όπως ο «Ipnos», που ξεχώρισε μέσα από το KINI YI, το πρώτο LP του TSO που κυκλοφόρησε από την KIKI Music. Μέσα από το «agkalia», ο TSO αποκαλύπτει μία ακόμη πιο ευάλωτη και ρομαντική πλευρά του, συνεχίζοντας να κινείται με φυσικότητα ανάμεσα σε διαφορετικές μουσικές εκφράσεις, έχοντας πάντα στο επίκεντρο το συναίσθημα.

Κυκλοφορεί σε όλες τις πλατφόρμες από την KIKI MUSIC.

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