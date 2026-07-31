Αναβολή συναυλίας για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη λόγω προβλήματος υγείας

Με μια ματιά Συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στην Αρχαία Ολυμπία αναβάλλεται λόγω επέμβασης.

Ο καλλιτέχνης αναρρώνει μετά από χολοκυστεκτομή και ακολουθεί ιατρικές οδηγίες.

Η νέα ημερομηνία της συναυλίας θα ανακοινωθεί μετά την αναπροσαρμογή του προγράμματος.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό και τους θαυμαστές του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι θαυμαστές του Μιχάλη Χατζηγιάννη θα χρειαστεί να κάνουν λίγη ακόμη υπομονή, καθώς μία από τις προγραμματισμένες καλοκαιρινές εμφανίσεις του δεν θα πραγματοποιηθεί όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης συνεχίζει την ανάρρωσή του μετά την πρόσφατη επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, με προτεραιότητα την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν αλλαγές στο πρόγραμμα των συναυλιών του. Η σχετική ανακοίνωση έγινε από την πλευρά της παραγωγής.

Συγκεκριμένα, η συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για τις 6 Αυγούστου στο Θέατρο Φλόκα στην Αρχαία Ολυμπία αναβάλλεται. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από τις ιατρικές οδηγίες που ακολουθεί ο τραγουδιστής, ώστε να επιστρέψει στη σκηνή μόνο όταν θα είναι απόλυτα έτοιμος. Η νέα ημερομηνία της εμφάνισης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο αναμένεται να ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η αναπροσαρμογή του συνολικού προγράμματος των καλοκαιρινών του εμφανίσεων.

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Η είδηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη του ίδιου του Μιχάλη Χατζηγιάννη ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση χολοκυστεκτομής. Μέσα από ανάρτησή του στα social media είχε ενημερώσει πως η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και πως βρίσκεται σε στάδιο ανάρρωσης, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των γιατρών του. Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τη φροντίδα που του παρείχαν, αλλά και τον κόσμο για τα αμέτρητα μηνύματα αγάπης και στήριξης που δέχτηκε. Το μήνυμά του καθησύχασε τους θαυμαστές του, καθώς ξεκαθάρισε πως η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται ομαλά.

Τι ανακοίνωσε η παραγωγή

Με επίσημη ενημέρωση, η διοργάνωση της συναυλίας γνωστοποίησε ότι η εμφάνιση της 6ης Αυγούστου δεν θα πραγματοποιηθεί εξαιτίας της πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης του καλλιτέχνη.

Όπως επισημαίνεται, η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθεί η αναδιαμόρφωση του προγράμματος των εμφανίσεων, ενώ οι διοργανωτές ευχαρίστησαν το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή του.

Το μήνυμα του Μιχάλη Χατζηγιάννη

Ο τραγουδιστής είχε γνωστοποιήσει προσωπικά ότι υποβλήθηκε σε χολοκυστεκτομή, τονίζοντας πως, παρότι αισθάνεται καλά, χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμη για να αναρρώσει πλήρως.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που στάθηκαν δίπλα του, ενώ ευχαρίστησε και τους θαυμαστές του για την αγάπη και τα μηνύματα συμπαράστασης που έλαβε από την πρώτη στιγμή.

Παρότι η αναβολή της συναυλίας στενοχωρεί όσους περίμεναν να τον απολαύσουν ζωντανά στην Αρχαία Ολυμπία, η υγεία παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα. Οι fans εύχονται στον Μιχάλη Χατζηγιάννη γρήγορη ανάρρωση και περιμένουν την ανακοίνωση της νέας ημερομηνίας για να τον υποδεχτούν ξανά στη σκηνή.

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