Kate Cassidy: Γιατί αφαίρεσε το tattoo που είχε κάνει για τον Liam Payne

Με μια ματιά Η Kate Cassidy αφαίρεσε το tattoo «444» που είχε κάνει για τον Liam Payne.

Η αφαίρεση έγινε για αισθητικούς λόγους, καθώς δεν ήταν ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα.

Η influencer σκοπεύει να επαναλάβει το tattoo στο μέλλον.

Η Cassidy διατηρεί άλλα tattoos αφιερωμένα στον Liam Payne, όπως τα αρχικά LP. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kate Cassidy προκάλεσε ερωτήματα στους fans του Liam Payne μετά από μια νέα ανάρτησή της στα social media. Η influencer αποκάλυψε ότι προχώρησε στην αφαίρεση ενός από τα tattoo που είχε αφιερώσει στον αείμνηστο τραγουδιστή, με πολλούς να αναρωτιούνται τι κρύβεται πίσω από την απόφασή της. Λίγο αργότερα, όμως, έδωσε τη δική της απάντηση και ξεκαθάρισε την κατάσταση. Όπως τόνισε, η κίνησή της δεν έχει καμία σχέση με τα συναισθήματά της για τον Liam.

Μέσα από Instagram Stories, η Kate Cassidy μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη διαδικασία laser αφαίρεσης του tattoo «444», ενός σχεδίου που είχε συνδεθεί με τη σχέση της με τον Liam Payne. Η εικόνα έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, πυροδοτώντας δεκάδες σχόλια και εικασίες.

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Η ίδια, ωστόσο, ξεκαθάρισε πως το tattoo δεν είχε γίνει όπως το ήθελε και γι’ αυτό αποφάσισε να το αφαιρέσει. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι σκοπεύει να το ξανακάνει στο μέλλον. Παρά την αφαίρεση του συγκεκριμένου tattoo, η Kate Cassidy εξακολουθεί να διατηρεί και άλλα σχέδια αφιερωμένα στον Liam Payne, όπως τα αρχικά LP, φτερά αγγέλου, τον αριθμό «4» και ένα μαραμένο τριαντάφυλλο.

Η influencer έχει μιλήσει και στο παρελθόν για το δύσκολο πένθος που βίωσε μετά τον θάνατο του τραγουδιστή τον Οκτώβριο του 2024, εξηγώντας ότι χρειάστηκε χρόνος για να μπορέσει να σταθεί ξανά στα πόδια της. Η πρόσφατη κίνησή της, όπως ξεκαθάρισε, αφορά αποκλειστικά τη διόρθωση του tattoo και όχι τη σημασία που εξακολουθεί να έχει για εκείνη η μνήμη του Liam.

Η Kate Cassidy φρόντισε να βάλει τέλος στις παρερμηνείες, εξηγώντας πως η αφαίρεση του tattoo έγινε αποκλειστικά για αισθητικούς λόγους. Η ίδια σκοπεύει να το ξαναχτυπήσει, αποδεικνύοντας πως η σχέση και οι αναμνήσεις της με τον Liam Payne εξακολουθούν να έχουν ξεχωριστή θέση στη ζωή της.

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