Social & Tech 31.07.2026

Θες να γίνεις influencer; Το ChatGPT έχει τη λύση και είναι πανεύκολη

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Ένα prompt, μια εικόνα και η δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης αρκούν για να δημιουργήσεις νέο τύπο influencer για τα social media
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το ChatGPT μπορεί να δημιουργήσει ψηφιακούς creators για προώθηση προϊόντων στα social media.
  • Η διαδικασία περιλαμβάνει ανέβασμα φωτογραφίας, δημιουργία AI χαρακτήρα και μετατροπή σε βίντεο.
  • Τα AI avatars επιτρέπουν γρήγορη και οικονομική παραγωγή επαγγελματικού περιεχομένου για brands.
  • Η τεχνολογία προσφέρει νέο εργαλείο δημιουργίας περιεχομένου, χωρίς να αντικαθιστά απαραίτητα τους ανθρώπους.
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Φαντάσου να μπορείς να δημιουργήσεις έναν ψηφιακό creator που παρουσιάζει το προϊόν σου, μιλάει στην κάμερα και δημιουργεί περιεχόμενο για TikTok και Instagram χωρίς να χρειαστείς φωτογράφιση ή συνεργασία με influencer. Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πλέον αυτό το σενάριο πραγματικότητα, με εργαλεία όπως το ChatGPT να λειτουργούν ως «δημιουργικό στούντιο» για brands και creators.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Από τη δημιουργία μιας εντυπωσιακής εικόνας μέχρι ένα ολοκληρωμένο βίντεο τύπου UGC (User Generated Content), η διαδικασία μπορεί να γίνει μέσα σε λίγα απλά βήματα. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι μια φωτογραφία του προϊόντος σου, τη σωστή εντολή και λίγη φαντασία για να δημιουργήσεις έναν AI χαρακτήρα που θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει στα social media.

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Η νέα τάση των AI influencers κερδίζει συνεχώς έδαφος, καθώς επιτρέπει σε μικρές επιχειρήσεις και δημιουργούς περιεχομένου να παράγουν επαγγελματικό υλικό γρήγορα και οικονομικά. Από beauty προϊόντα και gadgets μέχρι ρούχα και υπηρεσίες, ένα ψηφιακό avatar μπορεί να γίνει ο νέος «εκπρόσωπος» ενός brand.

Πώς να δημιουργήσεις το δικό σου AI avatar με το ChatGPT

1. Ανέβασε τη φωτογραφία του προϊόντος σου

Το πρώτο βήμα είναι απλό: ανέβασε στο ChatGPT μια καθαρή φωτογραφία του προϊόντος που θέλεις να προωθήσεις. Όσο καλύτερη είναι η εικόνα, τόσο πιο ρεαλιστικό θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα.

2. Δημιούργησε έναν virtual creator

Στη συνέχεια μπορείς να δώσεις μια εντολή όπως: «Δημιούργησε μια φωτορεαλιστική εικόνα μιας νεαρής UGC creator που κρατά το συγκεκριμένο προϊόν και το παρουσιάζει στην κάμερα. Θέλω η εικόνα να έχει αισθητική TikTok/Instagram, φυσική έκφραση, μοντέρνο background και κάθετη αναλογία 9:16 για social media video».

Το ChatGPT μπορεί να δημιουργήσει μια εικόνα που μοιάζει με πραγματικό creator, έτοιμο να χρησιμοποιηθεί ως βάση για ένα βίντεο.

Pexels
Pexels

3. Μετέτρεψε την εικόνα σε βίντεο

Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσεις ένα prompt για image-to-video. Μπορείς να ζητήσεις: «Δημιούργησε ένα prompt για βίντεο 10 δευτερολέπτων όπου η κοπέλα κοιτάζει την κάμερα, κρατά το προϊόν, μιλά φυσικά και εξηγεί γιατί της αρέσει. Να υπάρχει ρεαλιστική κίνηση, φυσικό χαμόγελο, χειρονομίες και αισθητική viral TikTok UGC βίντεο».

Έτσι δημιουργείς ένα σενάριο που μοιάζει με αυθεντικό review από influencer.

4. Πέρασε το prompt σε AI video εργαλείο

Μόλις πάρεις το τελικό prompt, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε εργαλεία δημιουργίας βίντεο όπως το Google Flow ή άλλες AI video πλατφόρμες. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύντομο βίντεο όπου το avatar παρουσιάζει το προϊόν σαν να βρίσκεται μπροστά στην κάμερα.

Pexels
Pexels

Οι AI creators ανοίγουν έναν νέο δρόμο στο digital marketing. Ένα brand μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικούς χαρακτήρες, διαφορετικά σενάρια και πολλαπλά videos μέσα σε πολύ μικρότερο χρόνο, δοκιμάζοντας νέες ιδέες για social media καμπάνιες.

Η τεχνολογία δεν αντικαθιστά απαραίτητα τους ανθρώπους creators, αλλά προσφέρει ένα νέο εργαλείο δημιουργίας περιεχομένου που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις επικοινωνούν online.

Pexels
Pexels

Με λίγα prompts, μια φωτογραφία προϊόντος και τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης, το δικό σου «AI influencer» μπορεί να γίνει το επόμενο viral πρόσωπο στα social media.

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