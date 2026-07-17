Το «Livin’ on a prayer» έφτασε μέχρι τη Σελήνη! Η απίστευτη αποκάλυψη του Desmond Child στο MAD Radio

Ο Desmond Child μιλά στο MAD Radio για το «Livin’ on a prayer», τη νέα αυτοβιογραφία του και το Broadway musical «Havana»

Με μια ματιά Ο Desmond Child επέλεξε το «Livin’ on a prayer» για να αφήσει ένα μήνυμα στις επόμενες γενιές.

Η φράση «Half way there, livin’ on a prayer» έχει χαραχθεί σε όργανο μέτρησης ακτινοβολίας στη Σελήνη.

Ο Child ετοιμάζει ένα νέο Broadway musical με τίτλο «Havana» και ολοκληρώνει την αυτοβιογραφία του.

Το τραγούδι «Livin’ on a prayer» μεταφέρει ένα παγκόσμιο μήνυμα αισιοδοξίας και φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Desmond Child άνοιξε την καρδιά του στο MAD Radio και στην εκπομπή MAD Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα Ψύχα, σε μια ξεχωριστή μίνι συνέντευξη γεμάτη μουσική, αναμνήσεις και ιστορίες από μια τεράστια καριέρα. Ο θρυλικός Αμερικανός τραγουδοποιός και παραγωγός, που έχει γράψει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της pop και rock μουσικής, μίλησε για το τραγούδι που σημάδεψε τη ζωή του, το εμβληματικό «Livin’ on a prayer» των Bon Jovi, αλλά και για τα νέα του δημιουργικά σχέδια.

Ο Desmond Child, κατά κόσμον John Charles Barrett, αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους δημιουργούς τραγουδιών παγκοσμίως, έχοντας συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες και έχοντας αφήσει το αποτύπωμά του σε γενιές μουσικόφιλων. Έχει τιμηθεί με την ένταξή του στο Songwriters Hall of Fame, έχει προταθεί για Grammy και έχει γράψει τραγούδια που έγιναν παγκόσμια φαινόμενα. Στη συζήτησή του με το MAD Radio, μίλησε για τη δύναμη της μουσικής, τη διαδικασία της δημιουργίας και τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που αγαπήθηκαν σε όλο τον κόσμο.

Nightlife Stories: Όταν το «My number one» έγινε… προσωπική υπόθεση της Κάτιας Νεκταρίου!

Παράλληλα, ο Desmond Child αποκάλυψε λεπτομέρειες για τα επόμενα μεγάλα του projects. Όπως είπε, ετοιμάζει ένα νέο Broadway musical με τίτλο «Havana», εμπνευσμένο από την ιστορία της οικογένειάς του πριν και μετά την Κουβανική Επανάσταση, ενώ παράλληλα ολοκληρώνει την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Livin’ on a Prayer: Big Songs, Big Life», ένα βιβλίο που χρειάστηκε επτά χρόνια για να ολοκληρωθεί και παρουσιάζει τη διαδρομή του μέσα από τη μουσική και τη ζωή.

Desmond Child: «Αν έπρεπε να αφήσω ένα τραγούδι στις επόμενες γενιές, θα ήταν το ”Livin’ on a prayer”»

Στην ερώτηση ποιο τραγούδι θα επέλεγε να βάλει σε μια «χρονοκάψουλα» για να το ακούσουν οι επόμενες γενιές, η απάντηση του Desmond Child ήταν ξεκάθαρη: «Livin’ on a prayer».

Ο ίδιος αποκάλυψε μάλιστα μια απίστευτη ιστορία που δείχνει πόσο μακριά έχει φτάσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Όπως ανέφερε, ένας καλός του φίλος που έχει εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας δημιούργησε ένα διαστημικό όργανο μέτρησης ακτινοβολίας, το οποίο ταξίδεψε στη Σελήνη. Πάνω σε αυτό είχε χαραχθεί η φράση «Half way there, livin’ on a prayer», μαζί με τα ονόματα των δημιουργών, και το μήνυμα αυτό βρίσκεται ακόμη εκεί, ενώ υπάρχει σχέδιο να ταξιδέψει στο μέλλον και σε άλλους πλανήτες.

Για τον Desmond Child, το «Livin’ on a prayer» δεν είναι απλώς μια μεγάλη επιτυχία. Είναι ένα τραγούδι που μεταφέρει ένα παγκόσμιο μήνυμα αισιοδοξίας. Όπως είπε, η δύναμή του βρίσκεται στην ελπίδα που προσφέρει στους ανθρώπους, αποκαλύπτοντας μάλιστα μια συγκινητική ιστορία από τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου στρατιώτες στη μία πλευρά του μετώπου έπαιζαν το τραγούδι και λίγο αργότερα άκουσαν την άλλη πλευρά να παίζει την ίδια μελωδία.

«Η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά και η ελπίδα είναι παγκόσμια», ήταν το μήνυμα του Desmond Child.

Η συνεργασία που θα ήθελε να ξαναζήσει και η δημιουργική του φιλοσοφία

Όταν ρωτήθηκε ποιον άνθρωπο θα ήθελε να ακούσει να τραγουδά ένα δικό του κομμάτι, ο Desmond Child αναφέρθηκε ξανά στο «Livin’ on a prayer» και στη μαγεία που δημιουργείται όταν διαφορετικές γενιές ενώνονται μέσα από ένα τραγούδι.

Μάλιστα, θυμήθηκε ένα βίντεο όπου ο Jon Bon Jovi, η Taylor Swift και ο Πρίγκιπας William τραγουδούν μαζί το θρυλικό κομμάτι, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή «πολύ διασκεδαστική».

Μιλώντας για το πώς επιλέγει τους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάζεται, ο Desmond Child εξήγησε πως για εκείνον η δημιουργία ενός μεγάλου τραγουδιού δεν είναι μια απλή τεχνική διαδικασία. Βλέπει τον καλλιτέχνη ως σύνολο και προσπαθεί να ανακαλύψει τι είναι αυτό που θέλει πραγματικά να εκφράσει.

«Ο ρόλος μου είναι να βοηθήσω τους ανθρώπους να βρουν αυτό που χρειάζονται επειγόντως να πουν, όχι μόνο στον κόσμο αλλά και στον ίδιο τους τον εαυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αυτοβιογραφία, η Ελλάδα και το νέο musical «Havana»

Ο Desmond Child μίλησε επίσης για το νέο του βιβλίο «Livin’ on a Prayer: Big Songs, Big Life», το οποίο έγραψε μαζί με τον David Ritz. Η αυτοβιογραφία του καταγράφει σημαντικές στιγμές από την καριέρα του, τις συνεργασίες του και τις προσωπικές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που έγιναν παγκόσμια hits.

Όπως αποκάλυψε, υπάρχει ήδη και ελληνική έκδοση του βιβλίου, ενώ αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στη σχέση του με την Ελλάδα. Θυμήθηκε τη μεγάλη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στη χώρα πριν από τρία χρόνια, με τη βοήθεια φίλων του όπως ο Φοίβος και ο John Lempesis, η οποία γυρίστηκε και ως ντοκιμαντέρ. Παράλληλα, αποκάλυψε πως στις 24 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει και το audio album από εκείνη τη ζωντανή εμφάνιση.

Ιδιαίτερα συγκινημένος μίλησε και για τη Bonnie Tyler, η οποία συμμετείχε στη συναυλία με τρία τραγούδια, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλειά της.

Το μεγαλύτερο νέο project του όμως είναι το «Havana», ένα musical βασισμένο στην ιστορία της οικογένειάς του πριν και μετά την Κουβανική Επανάσταση. Ο Desmond Child αποκάλυψε πως το έργο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και στόχος είναι να ανέβει στο Broadway τον Φεβρουάριο του 2028.

Η συνέντευξη του Desmond Child στο MAD Radio απέδειξε για ακόμη μία φορά πως πίσω από τα μεγαλύτερα τραγούδια υπάρχουν ιστορίες, συναισθήματα και άνθρωποι που θέλουν να αφήσουν ένα μήνυμα στον κόσμο. Και για εκείνον, αυτό το μήνυμα συνοψίζεται σε δύο λέξεις: μουσική και ελπίδα.