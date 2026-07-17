Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
MAD RADIO 106.2 17.07.2026

Το «Livin’ on a prayer» έφτασε μέχρι τη Σελήνη! Η απίστευτη αποκάλυψη του Desmond Child στο MAD Radio

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Desmond Child μιλά στο MAD Radio για το «Livin’ on a prayer», τη νέα αυτοβιογραφία του και το Broadway musical «Havana»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Desmond Child επέλεξε το «Livin’ on a prayer» για να αφήσει ένα μήνυμα στις επόμενες γενιές.
  • Η φράση «Half way there, livin’ on a prayer» έχει χαραχθεί σε όργανο μέτρησης ακτινοβολίας στη Σελήνη.
  • Ο Child ετοιμάζει ένα νέο Broadway musical με τίτλο «Havana» και ολοκληρώνει την αυτοβιογραφία του.
  • Το τραγούδι «Livin’ on a prayer» μεταφέρει ένα παγκόσμιο μήνυμα αισιοδοξίας και φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Desmond Child άνοιξε την καρδιά του στο MAD Radio και στην εκπομπή MAD Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα Ψύχα, σε μια ξεχωριστή μίνι συνέντευξη γεμάτη μουσική, αναμνήσεις και ιστορίες από μια τεράστια καριέρα. Ο θρυλικός Αμερικανός τραγουδοποιός και παραγωγός, που έχει γράψει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της pop και rock μουσικής, μίλησε για το τραγούδι που σημάδεψε τη ζωή του, το εμβληματικό «Livin’ on a prayer» των Bon Jovi, αλλά και για τα νέα του δημιουργικά σχέδια.

https://www.instagram.com/desmond.child/
https://www.instagram.com/desmond.child/

Ο Desmond Child, κατά κόσμον John Charles Barrett, αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους δημιουργούς τραγουδιών παγκοσμίως, έχοντας συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες και έχοντας αφήσει το αποτύπωμά του σε γενιές μουσικόφιλων. Έχει τιμηθεί με την ένταξή του στο Songwriters Hall of Fame, έχει προταθεί για Grammy και έχει γράψει τραγούδια που έγιναν παγκόσμια φαινόμενα. Στη συζήτησή του με το MAD Radio, μίλησε για τη δύναμη της μουσικής, τη διαδικασία της δημιουργίας και τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που αγαπήθηκαν σε όλο τον κόσμο.

Nightlife Stories: Όταν το «My number one» έγινε… προσωπική υπόθεση της Κάτιας Νεκταρίου!

Παράλληλα, ο Desmond Child αποκάλυψε λεπτομέρειες για τα επόμενα μεγάλα του projects. Όπως είπε, ετοιμάζει ένα νέο Broadway musical με τίτλο «Havana», εμπνευσμένο από την ιστορία της οικογένειάς του πριν και μετά την Κουβανική Επανάσταση, ενώ παράλληλα ολοκληρώνει την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Livin’ on a Prayer: Big Songs, Big Life», ένα βιβλίο που χρειάστηκε επτά χρόνια για να ολοκληρωθεί και παρουσιάζει τη διαδρομή του μέσα από τη μουσική και τη ζωή.

https://www.instagram.com/desmond.child/
https://www.instagram.com/desmond.child/

Desmond Child: «Αν έπρεπε να αφήσω ένα τραγούδι στις επόμενες γενιές, θα ήταν το ”Livin’ on a prayer”»

Στην ερώτηση ποιο τραγούδι θα επέλεγε να βάλει σε μια «χρονοκάψουλα» για να το ακούσουν οι επόμενες γενιές, η απάντηση του Desmond Child ήταν ξεκάθαρη: «Livin’ on a prayer».

Ο ίδιος αποκάλυψε μάλιστα μια απίστευτη ιστορία που δείχνει πόσο μακριά έχει φτάσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Όπως ανέφερε, ένας καλός του φίλος που έχει εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας δημιούργησε ένα διαστημικό όργανο μέτρησης ακτινοβολίας, το οποίο ταξίδεψε στη Σελήνη. Πάνω σε αυτό είχε χαραχθεί η φράση «Half way there, livin’ on a prayer», μαζί με τα ονόματα των δημιουργών, και το μήνυμα αυτό βρίσκεται ακόμη εκεί, ενώ υπάρχει σχέδιο να ταξιδέψει στο μέλλον και σε άλλους πλανήτες.

https://www.instagram.com/desmond.child/
https://www.instagram.com/desmond.child/

Για τον Desmond Child, το «Livin’ on a prayer» δεν είναι απλώς μια μεγάλη επιτυχία. Είναι ένα τραγούδι που μεταφέρει ένα παγκόσμιο μήνυμα αισιοδοξίας. Όπως είπε, η δύναμή του βρίσκεται στην ελπίδα που προσφέρει στους ανθρώπους, αποκαλύπτοντας μάλιστα μια συγκινητική ιστορία από τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου στρατιώτες στη μία πλευρά του μετώπου έπαιζαν το τραγούδι και λίγο αργότερα άκουσαν την άλλη πλευρά να παίζει την ίδια μελωδία.

«Η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά και η ελπίδα είναι παγκόσμια», ήταν το μήνυμα του Desmond Child.

Η συνεργασία που θα ήθελε να ξαναζήσει και η δημιουργική του φιλοσοφία

Όταν ρωτήθηκε ποιον άνθρωπο θα ήθελε να ακούσει να τραγουδά ένα δικό του κομμάτι, ο Desmond Child αναφέρθηκε ξανά στο «Livin’ on a prayer» και στη μαγεία που δημιουργείται όταν διαφορετικές γενιές ενώνονται μέσα από ένα τραγούδι.

Μάλιστα, θυμήθηκε ένα βίντεο όπου ο Jon Bon Jovi, η Taylor Swift και ο Πρίγκιπας William τραγουδούν μαζί το θρυλικό κομμάτι, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή «πολύ διασκεδαστική».

https://www.instagram.com/desmond.child/
https://www.instagram.com/desmond.child/

Μιλώντας για το πώς επιλέγει τους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάζεται, ο Desmond Child εξήγησε πως για εκείνον η δημιουργία ενός μεγάλου τραγουδιού δεν είναι μια απλή τεχνική διαδικασία. Βλέπει τον καλλιτέχνη ως σύνολο και προσπαθεί να ανακαλύψει τι είναι αυτό που θέλει πραγματικά να εκφράσει.

«Ο ρόλος μου είναι να βοηθήσω τους ανθρώπους να βρουν αυτό που χρειάζονται επειγόντως να πουν, όχι μόνο στον κόσμο αλλά και στον ίδιο τους τον εαυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αυτοβιογραφία, η Ελλάδα και το νέο musical «Havana»

Ο Desmond Child μίλησε επίσης για το νέο του βιβλίο «Livin’ on a Prayer: Big Songs, Big Life», το οποίο έγραψε μαζί με τον David Ritz. Η αυτοβιογραφία του καταγράφει σημαντικές στιγμές από την καριέρα του, τις συνεργασίες του και τις προσωπικές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που έγιναν παγκόσμια hits.

Όπως αποκάλυψε, υπάρχει ήδη και ελληνική έκδοση του βιβλίου, ενώ αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στη σχέση του με την Ελλάδα. Θυμήθηκε τη μεγάλη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στη χώρα πριν από τρία χρόνια, με τη βοήθεια φίλων του όπως ο Φοίβος και ο John Lempesis, η οποία γυρίστηκε και ως ντοκιμαντέρ. Παράλληλα, αποκάλυψε πως στις 24 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει και το audio album από εκείνη τη ζωντανή εμφάνιση.

https://www.instagram.com/desmond.child/
https://www.instagram.com/desmond.child/

Ιδιαίτερα συγκινημένος μίλησε και για τη Bonnie Tyler, η οποία συμμετείχε στη συναυλία με τρία τραγούδια, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλειά της.

Το μεγαλύτερο νέο project του όμως είναι το «Havana», ένα musical βασισμένο στην ιστορία της οικογένειάς του πριν και μετά την Κουβανική Επανάσταση. Ο Desmond Child αποκάλυψε πως το έργο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και στόχος είναι να ανέβει στο Broadway τον Φεβρουάριο του 2028.

Η συνέντευξη του Desmond Child στο MAD Radio απέδειξε για ακόμη μία φορά πως πίσω από τα μεγαλύτερα τραγούδια υπάρχουν ιστορίες, συναισθήματα και άνθρωποι που θέλουν να αφήσουν ένα μήνυμα στον κόσμο. Και για εκείνον, αυτό το μήνυμα συνοψίζεται σε δύο λέξεις: μουσική και ελπίδα.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Desmond Child Mad Radio mad radio 106.2 Κατερίνα Ψύχα Πέτρος Τριανταφύλλου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Λένα Ζευγαρά πρωταγωνιστεί σε προεκλογική εκστρατεία με ένα video γεμάτο «Θα θα»

Η Λένα Ζευγαρά πρωταγωνιστεί σε προεκλογική εκστρατεία με ένα video γεμάτο «Θα θα»

17.07.2026
Επόμενο
Τα 5 αρώματα με μάνγκο που θα σε μεταφέρουν κατευθείαν στο Bali αυτό το καλοκαίρι

Τα 5 αρώματα με μάνγκο που θα σε μεταφέρουν κατευθείαν στο Bali αυτό το καλοκαίρι

17.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Nightlife Stories: Όταν το «My number one» έγινε… προσωπική υπόθεση της Κάτιας Νεκταρίου!
MAD RADIO 106.2

Nightlife Stories: Όταν το «My number one» έγινε… προσωπική υπόθεση της Κάτιας Νεκταρίου!

15.07.2026
Ταξιδεύεις; Οι 3 ρυθμίσεις που πρέπει να ενεργοποιήσεις ASAP στο κινητό σου πριν τις διακοπές!
Social & Tech

Ταξιδεύεις; Οι 3 ρυθμίσεις που πρέπει να ενεργοποιήσεις ASAP στο κινητό σου πριν τις διακοπές!

14.07.2026
Πώς να φτιάξεις το viral παγωτό καρπούζι του TikTok με 2 υλικά σε μόλις 10 λεπτά
Food

Πώς να φτιάξεις το viral παγωτό καρπούζι του TikTok με 2 υλικά σε μόλις 10 λεπτά

13.07.2026
Ο Γιώργος Καραδήμος στο Mad Radio 106,2: «Βούρκωσα όταν άκουσα τον Marc Almond να ερμηνεύει το τραγούδι μου»
MAD RADIO 106.2

Ο Γιώργος Καραδήμος στο Mad Radio 106,2: «Βούρκωσα όταν άκουσα τον Marc Almond να ερμηνεύει το τραγούδι μου»

13.07.2026
Ποια είναι η γενιά με το μεγαλύτερο πλεονέκτημα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης;
Social & Tech

Ποια είναι η γενιά με το μεγαλύτερο πλεονέκτημα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης;

12.07.2026
Θες ο καλοκαιρινός έρωτας να κρατήσει; Το «Training Season» της Dua Lipa είναι manifest anthem που χρειάζεσαι
Social & Tech

Θες ο καλοκαιρινός έρωτας να κρατήσει; Το «Training Season» της Dua Lipa είναι manifest anthem που χρειάζεσαι

12.07.2026
Η Billie Kark αποκάλυψε ότι η ντουλάπα της μοιάζει με… καρτούν – Όσα μοιράστηκε στο MAD Radio 106,2
Radio & Podcast

Η Billie Kark αποκάλυψε ότι η ντουλάπα της μοιάζει με… καρτούν – Όσα μοιράστηκε στο MAD Radio 106,2

09.07.2026
Ετοιμάζεσαι για festival; Το «survival kit» της Κατερίνας Πεφτίτση θα σου σώσει το καλοκαίρι!
MAD RADIO 106.2

Ετοιμάζεσαι για festival; Το «survival kit» της Κατερίνας Πεφτίτση θα σου σώσει το καλοκαίρι!

08.07.2026
Mad Tech News: Από τα «usernames» στο WhatsApp μέχρι το παιχνίδι-φαινόμενο του Steam
Mad TV News

Mad Tech News: Από τα «usernames» στο WhatsApp μέχρι το παιχνίδι-φαινόμενο του Steam

06.07.2026
Πρωί ή βράδυ; Μάθε την κατάλληλη ώρα για να φοράς τα eye patches σου

Πρωί ή βράδυ; Μάθε την κατάλληλη ώρα για να φοράς τα eye patches σου

10 έξυπνα αντικείμενα για τις διακοπές σου που θα σου γλιτώσουν χρήματα

10 έξυπνα αντικείμενα για τις διακοπές σου που θα σου γλιτώσουν χρήματα

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

Σταμάτα να παλεύεις με τη φλούδα του καρπουζιού: 4 εύκολοι τρόποι να το καθαρίζεις χωρίς κόπο

Σταμάτα να παλεύεις με τη φλούδα του καρπουζιού: 4 εύκολοι τρόποι να το καθαρίζεις χωρίς κόπο

Πώς να πλύνεις τον τρίφτη σου χωρίς κόπο – 4 εύκολα tricks που θα κάνουν τον καθαρισμό παιχνιδάκι

Πώς να πλύνεις τον τρίφτη σου χωρίς κόπο – 4 εύκολα tricks που θα κάνουν τον καθαρισμό παιχνιδάκι

Πώς να φας καλοκαιράκι στην ταβέρνα χωρίς ενοχές σύμφωνα με τον γυμναστή σου

Πώς να φας καλοκαιράκι στην ταβέρνα χωρίς ενοχές σύμφωνα με τον γυμναστή σου

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές