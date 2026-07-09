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Radio & Podcast 09.07.2026

Η Billie Kark αποκάλυψε ότι η ντουλάπα της μοιάζει με… καρτούν – Όσα μοιράστηκε στο MAD Radio 106,2

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Η Billie Kark βρέθηκε στο Mad Radio 106,2 και μίλησε στην Αντιγόνη Βιντιάδη για τα καλοκαιρινά της πλάνα και στιλιστικές επιλογές
Ειρήνη Στόφυλα

Η Billie Kark βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Αντιγόνης Βιντιάδη στο MAD Radio 106,2 και, μέσα από μια απολαυστική mini συνέντευξη, μίλησε για τα επαγγελματικά της σχέδια, το καλοκαίρι που την περιμένει, τη σχέση της με τη μόδα, αλλά και το τραγούδι που θα επέλεγε αν βρισκόταν σε μια βραδιά karaoke.

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Με αυθεντικότητα και χιούμορ, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα έδωσε απαντήσεις που δείχνουν τόσο την προσωπικότητά της όσο και την αγάπη της για τη μουσική. Από τις εμφανίσεις της στην Κύπρο μέχρι ένα νέο project που ετοιμάζει στην Αθήνα, το φετινό καλοκαίρι της αναμένεται ιδιαίτερα γεμάτο.

Billie Kark και ody icons στο ΙΛΙΟΝ Plus

Ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της συνέντευξης ήταν οι προσωπικές εξομολογήσεις της για τον τρόπο ζωής της, το στιλ που την εκφράζει και τις συμβουλές που θα έδινε στον νεότερο εαυτό της. Φυσικά, δεν έλειψαν και οι μουσικές αναφορές, με τη Billie Kark να μιλά και για το τραγούδι «Margoudi».

Η Billie Kark στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents.
www.instagram.com/billiekark

Ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική

Όταν ρωτήθηκε για τα σχέδιά της αυτό το καλοκαίρι, η Billie Kark αποκάλυψε ότι το πρόγραμμά της είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Όπως είπε, την επόμενη εβδομάδα αναχωρεί για την Κύπρο, όπου θα διδάξει στο Μουσικό Χωριό.

MAD Sunkissed: Η Billie Kark μιλά για μουσική, καλοκαίρι και ρίχνεται στο πιο δροσερό challenge
https://www.instagram.com/billiekark/

Στη συνέχεια επιστρέφει στην Αθήνα στις 22 Ιουλίου για το After που πραγματοποιείται στον Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επιδαύρου, όπου θα εμφανιστεί μαζί με τον Αλέξη Στενάκη σε ένα ολοκαίνουργιο μουσικό project.

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Οι καλοκαιρινές της υποχρεώσεις συνεχίζονται ξανά στην Κύπρο, αυτή τη φορά για το Fengaros Festival, ενώ μετά, όπως αποκάλυψε, σκοπεύει να περάσει χρόνο στις Κυκλάδες, αναφέροντας τη Νάξο, την Τήνο και τη Μύκονο.

Η Billie Kark στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents.
www.instagram.com/billiekark

Η πιο… minimal ντουλάπα

Σε μία από τις πιο fun ερωτήσεις της συνέντευξης, η Billie Kark κλήθηκε να απαντήσει πόσες φορές έχει ακούσει τη φράση «Δεν θα το φορούσα ποτέ αυτό».

mad vma 2026 red carpet billie kark

Η απάντησή της ήταν απολαυστική: «Είμαι πολύ minimal, δεν το έχω ακούσει ποτέ. Θυμάσαι τις στολές των καρτούν, που ανοίγουν την ντουλάπα και έχουν 15 ίδια συνολάκια; Κάπως έτσι είναι η ντουλάπα μου».

Το μήνυμα στον νεότερο εαυτό της

Η Billie Kark στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents.
www.instagram.com/billiekark

Αν μπορούσε να μιλήσει στον εαυτό της δέκα χρόνια πίσω, η Billie Kark δεν θα άλλαζε πολλά. «Συνέχισε αυτό που κάνεις, να είσαι ανοιχτή σε οτιδήποτε έρθει προς το μέρος σου και προσπάθησε να κάνεις αποταμίευση», είπε, δίνοντας μια συμβουλή που συνδυάζει αισιοδοξία αλλά και ρεαλισμό.

Το τραγούδι που θα διάλεγε σε karaoke

Η Billie Kark στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents.
www.instagram.com/billiekark

Αν και δεν θα μπορούσε να τραγουδήσει δικό της τραγούδι, η επιλογή της ήταν ξεκάθαρη. Η Billie Kark αποκάλυψε πως θα διάλεγε το θρυλικό «Billie Jean» του Michael Jackson, εξηγώντας πως είναι ένα τραγούδι που αγαπούν όλοι και δημιουργεί πάντα μοναδική ατμόσφαιρα.

Το «Margoudi»

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με αναφορά στο νέο της τραγούδι «Margoudi», το οποίο η ίδια περιέγραψε ως «ένα παραδοσιακό love song», δίνοντας μια μικρή γεύση από τη μουσική ταυτότητα και την έμπνευση πίσω από το κομμάτι.

Η Billie Kark σε εκδήλωση για το άλμπουμ της «Έρεβος»
Η Billie Kark ποζάρει μπροστά από το backdrop του νέου της δίσκου.

Με καλοκαιρινά σχέδια γεμάτα μουσική, νέες συνεργασίες και εμφανίσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και με μια αυθεντικότητα που τη χαρακτηρίζει, η Billie Kark απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής.

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Billie Kark Mad Radio mad radio 106.2 Αντιγόνη Βιντιάδη
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