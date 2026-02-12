Billie Kark και ody icons στο ΙΛΙΟΝ Plus

H Billie Kark και οι ody icons θα παρουσιάσουν ο καθένας και η κάθε μια το προσωπικό του πρότζεκτ αλλά και θα επιδιώξουν να συναντηθούν με όλα τα ανήμερα άτομα της πόλης.

H Billie Kark και οι ody icons ενώνουν τις ανήσυχες μουσικές τους και φέρνουν στην Αθηναϊκή νύχτα τρεις ανήμερες Παρασκευές στο ΙΛΙΟΝ Plus. Με μια μεγάλη παρέα από καλλιτέχνες που γυροφέρνουν εναλλακτικά το παραδοσιακό, λαϊκό και ποπ τραγούδι μαζί με τα ηλεκτρονικά στοιχεία, συνθέτουν ένα πρόγραμμα σχεδόν φεστιβαλικού χαρακτήρα. Σταθερά μαζί τους θα βρίσκονται στο κλείσιμο της κάθε βραδιάς οι Kobrah Habibi με ένα διονυσιακό πάρτι ενώ σε κάθε λαηβ θα φιλοξενηθούν guest όπως η Νεφέλη Φασουλη, η Γιάννα Τερζή, ο Ακύλας και ο Lionder. Το διαφορετικό opening act κάθε live επιλέχθηκε ύστερα από ανοιχτό κάλεσμα που έκαναν ο δύο καλλιτέχνες και σε αυτό συμμετέχουν η Nefleli, η ECATI και το Karp.OS . Και τα τρία λαηβ θα είναι προσβάσιμα σε κωφούς μέσω διερμηνείας.

Προς όλα τα ανήμερα της Αθήνας: Ελάτε, αυτός είναι ένας χώρος ασφαλής και προσβάσιμος. H Billie Kark και οι ody icons θα παρουσιάσουν ο καθένας και η κάθε μια το προσωπικό του πρότζεκτ αλλά και θα επιδιώξουν να συναντηθούν με όλα τα ανήμερα άτομα της πόλης.

Η Billie Kark είναι καλλιτέχνιδα με έδρα την Αθήνα, που γεφυρώνει την ηλεκτρονική μουσική με το σύμπαν του ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού. Αντλεί έμπνευση από τη φύση, τη λαογραφία και τη μαγεία, πειραματιζόμενη με πολυφωνίες, ελληνικούς στίχους και παραδοσιακά στοιχεία. To δεύτερο της album EREBOC, μόλις κυκλοφόρησε και κινείται στο χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής, με επιρροές από organic house, techno και την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Δεν δεσμεύεται από είδη, εξερευνώντας διαφορετικά μουσικά ύφη και «παράλληλους κόσμους». Στις ζωντανές της εμφανίσεις, καλεί το κοινό σε ένα μυθικό, ονειρικό σύμπαν φαντασίας και κίνησης.

Οι ody icons κινούνται στην ελληνική και κυπριακή μουσική σκηνή από το 2019, συνδυάζοντας ποπ αισθητική με ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και glam αναφορές από τα 70s. Με πυρήνα τον δημιουργό και lead singer Οδυσσέα Ι. Κωνσταντίνου, το project χτίζει έναν κόσμο όπου η θεατρικότητα συναντά τη μελαγχολία και το τσιφτετέλι τη συλλογική τρυφερότητα. Μετά το ντεμπούτο single Working Out My Little Muscles (2021), κυκλοφόρησαν το άλμπουμ POLYDRAMA (2023) σε αγγλικά, ελληνικά και κυπριακά, καθώς και το Polydrama: The Remixes (2024). Οι ody icons εμφανίζονται τόσο σε μεγάλες σκηνές όσο και σε οικεία performances, δημιουργώντας με κάθε live έναν ανοιχτό, συμπεριληπτικό χώρο. Μουσικοί επί σκηνής: Δημήτρης Καλαμαράς, Γιώργος Κωστελέτος, Αλέξης Στενάκης.

Οι KOBRAH HABIBI είναι μια μουσική κολεκτίβα που συνδυάζει σύγχρονους ηλεκτρονικούς ήχους της Ανατολής με ζωντανά όργανα και φωνητικά, δημιουργώντας ένα υβριδικό ηχητικό τοπίο όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη club κουλτούρα. Με τους Harry Koushos (DJ set), Ody Icon (φωνητικά), ECATI (ηλεκτρικές κιθάρες), Aggelos Aggelou (κλαρίνο & λαούτο) και Cymbhan (νταρμπούκα), οι ζωντανές εμφανίσεις τους κινούνται πέρα από είδη και ταυτότητες, αντλώντας έμπνευση από το σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης.

Κατά τη διάρκεια του live θα υπάρχει διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα από τη liminal.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

ΑΝΗΜΕΡΑ της Παρασκευής 06 Μαρτίου 2026

guest: Η Νεφέλη Φασούλη, το κορίτσι – φαινόμενο της νέας «φουρνιάς» του ελληνικού τραγουδιού, που καταφέρνει να μετατρέψει την κάθε εμφάνισή της σε μια πραγματική έκπληξη, ταξιδεύοντας το κοινό της στον κόσμο της μουσικής.

opening act: Η Nefleli, που τραγουδάει, γράφει, και παράγει της μουσική της από το 2020 και αυτό το διάστημα εμπνέεται από τη “Νύχτα”. Θα παρουσιάσει live τη μουσική της με το ηλεκτρικό της σχήμα.

ΑΝΗΜΕΡΑ της Παρασκευής 20 Μαρτίου 2026

guest: Η Γιάννα Τερζή επέστρεψε δισκογραφικά και θα παρουσιάσει μεταξύ άλλων τα τελευταία της single COSMOS και Χωρίς Ανάσα. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Lionder για να ερμηνεύσουν το ντουέτο τους ΣΟΥ ΛΕΝΕ.

opening act: Η Ecati, που πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησε τον πρώτο δίσκο της με τίτλο Ερώτικ Ηλεκτρόνικα, ένα μοναδικά προσωπικό άλμπουμ ηλεκτρονικής μουσικής που δανείζεται στοιχεία από τη λαϊκή παράδοση και τις λαϊκές φόρμες.

ΑΝΗΜΕΡΑ της Παρασκευής 03 Απριλίου 2026

guest: Ο Ακύλας που έγινε φέτος ευρέως γνωστός από το τραγούδι Ferto, θα φέρει στη σκηνή του ΙΛΙΟΝ Plus την μοναδική σκηνική του ενέργεια μαζί με τραγούδια του όπως το Ατελιέ αλλά και γνωστές διασκευές.

opening act: Karp.os. Το Karp.OS είναι το προσωπικό πρότζεκτ του Λονδρέζου παραγωγού και πολυοργανίστα Tim Karp. Σε συνεργασία με τη Dunja Botic, θα παρουσίασουν το EP τους North, επανερμηνεύοντας τραγούδια από την ελληνική Θράκη και παντρεύοντας το παραδοσιακό υλικό με καθηλωτικό ηχητικό σχεδιασμό και δυναμικά grooves.

