FY, Ρία Ελληνίδου και Ellize: H σκηνή «πήρε φωτιά» στις πρόβες των MAD VMA 2026

Με μια ματιά Οι πρόβες για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ είναι σε πλήρη εξέλιξη στο Tae Kwon Do.

Οι FY, Ρία Ελληνίδου και Ellize ολοκλήρωσαν εντυπωσιακή πρόβα για το act τους.

Η Ρία Ελληνίδου είναι υποψήφια σε τέσσερις κατηγορίες, ενώ ο FY σε τρεις.

Η ενέργεια και η συνεργασία των καλλιτεχνών στις πρόβες υπόσχονται ένα δυναμικό show. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι πυρετώδεις προετοιμασίες για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έχουν φέρει όλη τη μουσική σκηνή στο Tae Kwon Do. Αυτές τις μέρες, το στάδιο δεν σταματά να δονείται από τις πρόβες των καλλιτεχνών, οι οποίοι δοκιμάζουν τα πάντα, από τον ήχο μέχρι τις χορογραφίες, για να είναι όλα έτοιμα την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Η ενέργεια στο χώρο είναι πολύ δυνατή, αφού όλοι θέλουν το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό και να δώσει στον κόσμο ένα show που θα συζητιέται για καιρό.

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Μόλις πριν από λίγο, ο FY, η Ρία Ελληνίδου και η Ellize κατέβηκαν από τη σκηνή, έχοντας μόλις ολοκληρώσει μια εντυπωσιακή πρόβα για το act τους. Το αποτέλεσμα που είδαμε ήταν εξαιρετικά δυναμικό και δουλεμένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Τους είδαμε να συνεργάζονται με απίστευτη άνεση, τόσο στο δυνατό mashup των «Bam» και «Φωτιά Με Φωτιά» με τη Ρία Ελληνίδου, όσο και στην έντονη ερμηνεία του «Karalho» μαζί με την Ellize. Η χημεία τους ήταν ολοφάνερη από το πρώτο δευτερόλεπτο, αφήνοντας σε όλους εμάς που βρισκόμασταν εκεί την αίσθηση ότι την ημέρα των βραβείων θα δούμε ένα από τα πιο δυνατά shows της διοργάνωσης.

Ρία Ελληνίδου: 4 υποψηφιότητες και ένα νέο άλμπουμ που σαρώνει

Η φετινή πορεία της Ρίας Ελληνίδου στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ επισφραγίζεται με την εντυπωσιακή παρουσία της σε τέσσερις κορυφαίες κατηγορίες. Η απόλυτη επιτυχία της, «Κάτι Ξέρεις», βρίσκεται υποψήφια για «Καλύτερο Λαϊκό Modern», «Τραγούδι της Χρονιάς Digital» και «Τραγούδι της Χρονιάς Viral», ενώ η ίδια διεκδικεί και το βραβείο στην κατηγορία «Καλλιτέχνης Λαϊκό Modern». Οι υποψηφιότητες αυτές έρχονται ως φυσική εξέλιξη της τεράστιας αποδοχής που γνωρίζει από το κοινό, το οποίο την έχει αναδείξει σε μια από τις πιο δημοφιλείς και επιδραστικές φωνές της γενιάς της.

Σήμερα, η Ρία Ελληνίδου διανύει μια περίοδο καλλιτεχνικής απογείωσης, συνδυάζοντας τις sold-out εμφανίσεις της στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη με μια συνεχή ροή δισκογραφικών επιτυχιών. Μετά την κυκλοφορία του μοντέρνου λαϊκού τραγουδιού «Εξηγήστε μου», η καλλιτέχνιδα ετοιμάζεται να ταράξει ξανά τα νερά με το νέο της hit «Safari», ένα τραγούδι που υπογράφει η ίδια μαζί με τον Βασίλη Κουμεντάκο και κινείται στους ανατολίτικους ρυθμούς που έχουν γίνει πλέον σήμα κατατεθέν της. Με το νέο της δισκογραφικό έργο να βρίσκεται ήδη στα ακουστικά των θαυμαστών της, η Ρία Ελληνίδου εδραιώνεται ως μια από τις πιο δυναμικές δυνάμεις της Panik Records, εντυπωσιάζοντας παράλληλα με τα υψηλής αισθητικής music videos της.

FY: Ο trendsetter της urban σκηνής

Η κυριαρχία του FY στα φετινά MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς το όνομά του φιγουράρει σε τρεις από τις πιο σημαντικές κατηγορίες της βραδιάς. Το «Money Dance» διεκδικεί το βραβείο για το «Καλύτερο Urban» κομμάτι, το απόλυτο hit «Bam» θέτει υποψηφιότητα για «Τραγούδι της Χρονιάς Viral», ενώ ο ίδιος ο καλλιτέχνης είναι δικαιωματικά υποψήφιος στην κατηγορία «Καλλιτέχνης Hip Hop & Urban». Οι υποψηφιότητες αυτές έρχονται ως επισφράγισμα μιας χρονιάς όπου κάθε του κίνηση στα social media και τα charts μετατρέπεται σε πολιτιστικό φαινόμενο.

Διανύοντας μια εξαιρετικά δημιουργική περίοδο μέσα στο 2025 και το 2026, ο FY συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τον ήχο του, υπογράφοντας μια σειρά από hits που κυριαρχούν σε κάθε playlist. Από το προσωπικό του άλμπουμ «Lingo 2» και τις εκρηκτικές συνεργασίες, όπως με τον Σάκη Ρουβά στο «Kounia Bella» ή τη Natasha Kay στο «Me Gusta», μέχρι τις solo κυκλοφορίες του, αποδεικνύει ότι διαθέτει το «μαγικό άγγιγμα» για να δημιουργεί anthems. Με μια δισκογραφία που επεκτείνεται ασταμάτητα και μια ασύλληπτη ενέργεια επί σκηνής, ο FY δεν είναι απλώς ένας trap καλλιτέχνης, αλλά ένας trendsetter που συνεχίζει να «γράφει» τη δική του ιστορία στη μουσική βιομηχανία, γεφυρώνοντας με επιτυχία το urban στοιχείο με τις πιο mainstream απαιτήσεις της σύγχρονης pop κουλτούρας.

Κεντρική Εικόνα:Akim Tsatsoulis