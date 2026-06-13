Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 13.06.2026

FY, Ρία Ελληνίδου και Ellize: H σκηνή «πήρε φωτιά» στις πρόβες των MAD VMA 2026

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Πώς προετοιμάστηκαν ο FY, η Ρία Ελληνίδου και η Ellize για το δυναμικό act της Old Spice που θα ξεσηκώσει το Tae Kwon Do
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι πρόβες για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ είναι σε πλήρη εξέλιξη στο Tae Kwon Do.
  • Οι FY, Ρία Ελληνίδου και Ellize ολοκλήρωσαν εντυπωσιακή πρόβα για το act τους.
  • Η Ρία Ελληνίδου είναι υποψήφια σε τέσσερις κατηγορίες, ενώ ο FY σε τρεις.
  • Η ενέργεια και η συνεργασία των καλλιτεχνών στις πρόβες υπόσχονται ένα δυναμικό show.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι πυρετώδεις προετοιμασίες για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έχουν φέρει όλη τη μουσική σκηνή στο Tae Kwon Do. Αυτές τις μέρες, το στάδιο δεν σταματά να δονείται από τις πρόβες των καλλιτεχνών, οι οποίοι δοκιμάζουν τα πάντα, από τον ήχο μέχρι τις χορογραφίες, για να είναι όλα έτοιμα την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Η ενέργεια στο χώρο είναι πολύ δυνατή, αφού όλοι θέλουν το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό και να δώσει στον κόσμο ένα show που θα συζητιέται για καιρό.

Photos: Akim Tsatsoulis
Photos: Akim Tsatsoulis

MAD VMA: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 αποκαλύπτουν τις κορυφαίες εμφανίσεις του θεσμού

Μόλις πριν από λίγο, ο FY, η Ρία Ελληνίδου και η Ellize κατέβηκαν από τη σκηνή, έχοντας μόλις ολοκληρώσει μια εντυπωσιακή πρόβα για το act τους. Το αποτέλεσμα που είδαμε ήταν εξαιρετικά δυναμικό και δουλεμένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Τους είδαμε να συνεργάζονται με απίστευτη άνεση, τόσο στο δυνατό mashup των «Bam» και «Φωτιά Με Φωτιά» με τη Ρία Ελληνίδου, όσο και στην έντονη ερμηνεία του «Karalho» μαζί με την Ellize. Η χημεία τους ήταν ολοφάνερη από το πρώτο δευτερόλεπτο, αφήνοντας σε όλους εμάς που βρισκόμασταν εκεί την αίσθηση ότι την ημέρα των βραβείων θα δούμε ένα από τα πιο δυνατά shows της διοργάνωσης.

MAD PROVES 2026-6
Photos: Akim Tsatsoulis

Ρία Ελληνίδου: 4 υποψηφιότητες και ένα νέο άλμπουμ που σαρώνει

Η φετινή πορεία της Ρίας Ελληνίδου στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ επισφραγίζεται με την εντυπωσιακή παρουσία της σε τέσσερις κορυφαίες κατηγορίες. Η απόλυτη επιτυχία της, «Κάτι Ξέρεις», βρίσκεται υποψήφια για «Καλύτερο Λαϊκό Modern», «Τραγούδι της Χρονιάς Digital» και «Τραγούδι της Χρονιάς Viral», ενώ η ίδια διεκδικεί και το βραβείο στην κατηγορία «Καλλιτέχνης Λαϊκό Modern». Οι υποψηφιότητες αυτές έρχονται ως φυσική εξέλιξη της τεράστιας αποδοχής που γνωρίζει από το κοινό, το οποίο την έχει αναδείξει σε μια από τις πιο δημοφιλείς και επιδραστικές φωνές της γενιάς της.

Σήμερα, η Ρία Ελληνίδου διανύει μια περίοδο καλλιτεχνικής απογείωσης, συνδυάζοντας τις sold-out εμφανίσεις της στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη με μια συνεχή ροή δισκογραφικών επιτυχιών. Μετά την κυκλοφορία του μοντέρνου λαϊκού τραγουδιού «Εξηγήστε μου», η καλλιτέχνιδα ετοιμάζεται να ταράξει ξανά τα νερά με το νέο της hit «Safari», ένα τραγούδι που υπογράφει η ίδια μαζί με τον Βασίλη Κουμεντάκο και κινείται στους ανατολίτικους ρυθμούς που έχουν γίνει πλέον σήμα κατατεθέν της. Με το νέο της δισκογραφικό έργο να βρίσκεται ήδη στα ακουστικά των θαυμαστών της, η Ρία Ελληνίδου εδραιώνεται ως μια από τις πιο δυναμικές δυνάμεις της Panik Records, εντυπωσιάζοντας παράλληλα με τα υψηλής αισθητικής music videos της.

FY: Ο trendsetter της urban σκηνής

Η κυριαρχία του FY στα φετινά MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς το όνομά του φιγουράρει σε τρεις από τις πιο σημαντικές κατηγορίες της βραδιάς. Το «Money Dance» διεκδικεί το βραβείο για το «Καλύτερο Urban» κομμάτι, το απόλυτο hit «Bam» θέτει υποψηφιότητα για «Τραγούδι της Χρονιάς Viral», ενώ ο ίδιος ο καλλιτέχνης είναι δικαιωματικά υποψήφιος στην κατηγορία «Καλλιτέχνης Hip Hop & Urban». Οι υποψηφιότητες αυτές έρχονται ως επισφράγισμα μιας χρονιάς όπου κάθε του κίνηση στα social media και τα charts μετατρέπεται σε πολιτιστικό φαινόμενο.

Διανύοντας μια εξαιρετικά δημιουργική περίοδο μέσα στο 2025 και το 2026, ο FY συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τον ήχο του, υπογράφοντας μια σειρά από hits που κυριαρχούν σε κάθε playlist. Από το προσωπικό του άλμπουμ «Lingo 2» και τις εκρηκτικές συνεργασίες, όπως με τον Σάκη Ρουβά στο «Kounia Bella» ή τη Natasha Kay στο «Me Gusta», μέχρι τις solo κυκλοφορίες του, αποδεικνύει ότι διαθέτει το «μαγικό άγγιγμα» για να δημιουργεί anthems. Με μια δισκογραφία που επεκτείνεται ασταμάτητα και μια ασύλληπτη ενέργεια επί σκηνής, ο FY δεν είναι απλώς ένας trap καλλιτέχνης, αλλά ένας trendsetter που συνεχίζει να «γράφει» τη δική του ιστορία στη μουσική βιομηχανία, γεφυρώνοντας με επιτυχία το urban στοιχείο με τις πιο mainstream απαιτήσεις της σύγχρονης pop κουλτούρας.

Κεντρική Εικόνα:Akim Tsatsoulis

 

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ellize FY Mad VMA MAD VMA 2026 MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Ρία Ελληνίδου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
MAD VMA 2026: Η πρόβα της Ρίας Ελληνίδου και της Άντζελας Δημητρίου προμηνύει ένα act γεμάτο έρωτα

MAD VMA 2026: Η πρόβα της Ρίας Ελληνίδου και της Άντζελας Δημητρίου προμηνύει ένα act γεμάτο έρωτα

13.06.2026
Επόμενο
Athens Pride 2026: Η πιο πολύχρωμη μέρα της χρονιάς ξεκίνησε και το MAD είναι εκεί!

Athens Pride 2026: Η πιο πολύχρωμη μέρα της χρονιάς ξεκίνησε και το MAD είναι εκεί!

13.06.2026

Δες επίσης

Lila: Η εντυπωσιακή πρεμιέρα του «L World» στην Τεχνόπολη – Το Mad.gr ήταν εκει!
Μουσικά Νέα

Lila: Η εντυπωσιακή πρεμιέρα του «L World» στην Τεχνόπολη – Το Mad.gr ήταν εκει!

13.06.2026
MAD VMA 2026: Η Έλενα Παπαρίζου ετοιμάζει ένα act γεμάτο dance vibes
Mad Video Music Awards

MAD VMA 2026: Η Έλενα Παπαρίζου ετοιμάζει ένα act γεμάτο dance vibes

13.06.2026
MAD VMA 2026: Η πρόβα της Ρίας Ελληνίδου και της Άντζελας Δημητρίου προμηνύει ένα act γεμάτο έρωτα
Mad Video Music Awards

MAD VMA 2026: Η πρόβα της Ρίας Ελληνίδου και της Άντζελας Δημητρίου προμηνύει ένα act γεμάτο έρωτα

13.06.2026
Η Antigoni στις πρόβες των MAD VMA 2026 για ένα act-έκπληξη
Mad Video Music Awards

Η Antigoni στις πρόβες των MAD VMA 2026 για ένα act-έκπληξη

13.06.2026
Anastasia: Τα «έσπασε» όλα στις πρόβες για τα MAD VMA 2026
Mad Video Music Awards

Anastasia: Τα «έσπασε» όλα στις πρόβες για τα MAD VMA 2026

13.06.2026
Eurovision 2026: Η Ελλάδα «κατέκτησε» την Ευρώπη στους πίνακες τηλεθέασης!
EUROVISION

Eurovision 2026: Η Ελλάδα «κατέκτησε» την Ευρώπη στους πίνακες τηλεθέασης!

13.06.2026
Από τα MAD VMA στα καλοκαίρια μας: Τα 3 ντουέτα της Παπαρίζου που έγιναν summer anthem
Mad Events

Από τα MAD VMA στα καλοκαίρια μας: Τα 3 ντουέτα της Παπαρίζου που έγιναν summer anthem

13.06.2026
Όλα σε περιμένουν στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ: Από τη συναυλία του Kidd μέχρι το Mad Radio 106,2 live
Mad Events

Όλα σε περιμένουν στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ: Από τη συναυλία του Kidd μέχρι το Mad Radio 106,2 live

13.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Moose μιλά στο Mad.gr: «Η ταχύτητα του internet σε κάνει αναλώσιμο, εγώ προτιμώ τη διαχρονικότητα»
Mad Events

MAD VMA 2026 και ο Moose μιλά στο Mad.gr: «Η ταχύτητα του internet σε κάνει αναλώσιμο, εγώ προτιμώ τη διαχρονικότητα»

13.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ «Π»: Κυβέρνηση Ειδικού Σκοπού χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ «Π»: Κυβέρνηση Ειδικού Σκοπού χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη

ΕΕ: Σε πλήρη ισχύ το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο – Τι αλλάζει για την Ελλάδα

ΕΕ: Σε πλήρη ισχύ το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο – Τι αλλάζει για την Ελλάδα

Καλοκαιρινό τραπέζι: Το απόλυτο gathering του Σαββατοκύριακου

Καλοκαιρινό τραπέζι: Το απόλυτο gathering του Σαββατοκύριακου