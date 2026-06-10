Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
MAD RADIO 106.2 10.06.2026

MAD VMA: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 αποκαλύπτουν τις κορυφαίες εμφανίσεις του θεσμού

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Η Κατερίνα Ψύχα και η Κάτια Νεκταρίου αναλύουν τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις που καθόρισαν τον θεσμό των MAD VMA
Μαρία Χατζηγιάννη

Η 2η εβδομάδα του countdown για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στα «Iconic Moments Only», εκείνες τις στιγμές που ξεπέρασαν τα όρια της σκηνής και έγραψαν τη δική τους ιστορία στην ποπ κουλτούρα. Στο MAD Radio 106,2, οι παραγωγοί μας ανοίγουν τη συζήτηση για τα acts που άφησαν εποχή, αναλύοντας τα πιο έντονα reactions και τις εμφανίσεις που προκάλεσαν «σεισμό» στα social media, θυμίζοντάς μας γιατί η σκηνή των VMA είναι ο απόλυτος προορισμός για κάθε καλλιτέχνη που θέλει να αφήσει το στίγμα του.

Καλλιτέχνες στη σκηνή των Mad VMA 2025 με φόντο ψηφιακά βουνά και κομφετί.
Στιγμιότυπο από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στη σκηνή των Mad VMA 2025.

Με το hype να χτίζεται μέρα με τη μέρα, αναζητούμε μαζί σας τα κορυφαία στιγμιότυπα που έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη μας για πάντα. Από τις τολμηρές στυλιστικές επιλογές μέχρι τις ανατρεπτικές performances που «έγραψαν ιστορία» και έκαναν τον πλανήτη να παραμιλά, το MAD Radio 106,2 μετατρέπεται σε ένα ζωντανό αρχείο των πιο εμβληματικών στιγμών της μουσικής βιομηχανίας. Εσείς, ποια εμφάνιση θεωρείτε αξεπέραστη και ποιος καλλιτέχνης πιστεύετε ότι κατάφερε να μετατρέψει μια απλή παρουσίαση σε ένα ιστορικό performance που θα συζητάμε για χρόνια;

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 «προβλέπουν» το φετινό stage

Κατερίνα Ψύχα

Η Κατερίνα Ψύχα τονίζει πως είναι αδύνατο να μιλάμε για τα MAD VMA χωρίς να αναφερόμαστε σε στιγμές που ξεπέρασαν το επίπεδο ενός απλού μουσικού event, μετατρεπόμενες σε πραγματικό pop culture conversation. Για την ίδια, η πιο iconic στιγμή παραμένει η εμφάνιση του Sidarta στα MAD VMA 2023, όπου ερμήνευσε τις επιτυχίες του «Ακόμα», «Bella» και «Έρημο» στη νοηματική γλώσσα, περνώντας ένα δυνατό μήνυμα συμπερίληψης και ισότητας που άγγιξε το κοινό και κατέκλυσε τα social media με σχόλια αγάπης, αποδεικνύοντας ότι ο θεσμός είναι πρωτίστως συναίσθημα και εμπειρία που μένει στον χρόνο.

Παράλληλα, όταν η συζήτηση στρέφεται στους καλλιτέχνες που έχουν «γράψει ιστορία» στη σκηνή των βραβείων, η Κατερίνα Ψύχα υπογραμμίζει πως ο Σάκης Ρουβάς αποτελεί το απόλυτο benchmark, καθώς από τα πρώτα χρόνια του θεσμού μέχρι σήμερα, κάθε του εμφάνιση συνδυάζει live vocals, απαιτητική χορογραφία και απόλυτο stage control. Με την ικανότητά του να μετατρέπει κάθε act σε ένα ολοκληρωμένο τηλεοπτικό event που μοιάζει πάντα «bigger than life», ο Σάκης Ρουβάς επιβεβαιώνει γιατί θεωρείται ο πιο ιστορικός και πολυβραβευμένος performer των MAD VMA.

Κάτια Νεκταρίου

Η Κάτια Νεκταρίου αναδεικνύει τις στιγμές που επαναπροσδιόρισαν την έννοια του performance στα MAD VMA, ξεχωρίζοντας ως πιο iconic στιγμή τη συνύπαρξη της Έλενας Παπαρίζου και της Ελένης Φουρέιρα επί σκηνής. Για την ίδια, η συνάντηση αυτή λειτούργησε ως μια μοναδική σύμπραξη δύο διαφορετικών εποχών της pop, οι οποίες ενώθηκαν για να αποδείξουν με τον πιο εκρηκτικό τρόπο ότι η ελληνική σκηνή μπορεί να σταθεί σε παγκόσμια στάνταρ, χωρίς να έχει τίποτα να ζηλέψει ή να ζητήσει «άδεια» από κανέναν.

Όσον αφορά τον καλλιτέχνη που έχει «γράψει ιστορία» στον θεσμό, η Κάτια Νεκταρίου εστιάζει στην Ελένη Φουρέιρα, επισημαίνοντας πως η επίδρασή της δεν περιορίζεται σε μια απλή εμφάνιση, αλλά σε μια συνεχή εξέλιξη του ίδιου του live θεάματος. Όπως τονίζει, κάθε είσοδος της Φουρέιρα λειτουργεί σαν ένα απαραίτητο «reset» στην ελληνική pop, καθώς καταφέρνει να αλλάζει το επίπεδο του παιχνιδιού και να θέτει συνεχώς νέα όρια, μετατρέποντας κάθε της παρουσία στη σκηνή σε ένα κυρίαρχο καλλιτεχνικό γεγονός.

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