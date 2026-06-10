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Cinema 10.06.2026

Lord of the Rings: Η μεγάλη επιστροφή του καστ που κανείς δεν περίμενε μετά από 25 χρόνια

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Με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την πρώτη ταινία, το καστ του «Lord of the Rings» επιστρέφει στο CCXP σε μια επετειακή εμφάνιση
Πόπη Βασιλείου

Η θρυλική κινηματογραφική σειρά «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» ετοιμάζεται να γιορτάσει την 25η επέτειό της, συγκεντρώνοντας τους φίλους της σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. Ο Elijah Wood, ο οποίος υποδύθηκε τον Frodo Baggins, ανακοινώθηκε ως ο πρώτος καλεσμένος στο επερχόμενο φανταστικό φεστιβάλ CCXP26, που θα πραγματοποιηθεί αργότερα φέτος στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Η εκδήλωση, με θέμα «Fellowship Forever», θα λάβει χώρα από τις 3 έως τις 6 Δεκεμβρίου, με το πλήρες πρόγραμμα να ανακοινώνεται σύντομα. Ο Wood αναμένεται να συμμετάσχει σε ένα πάνελ τόσο στις 3 όσο και στις 4 Δεκεμβρίου, ενώ θα δώσει το «παρών» και σε συνεδρίες φωτογραφιών και αυτόγραφων τις ίδιες ημερομηνίες.

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Ο Elijah Wood ήταν μόλις 20 ετών όταν εμφανίστηκε στην οθόνη ως Frodo Baggins στην ταινία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού», η οποία κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Δεκεμβρίου 2001. Στην ταινία πρωταγωνιστούσαν επίσης οι Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin, Cate Blanchett και Orlando Bloom. Βασισμένη στο έργο του J.R.R. Tolkien, η ταινία ήταν η πρώτη της τριλογίας του σκηνοθέτη Peter Jackson, η οποία συνολικά ξεπέρασε τα 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις και απέσπασε 17 βραβεία Όσκαρ.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Ο αντιπρόεδρος περιεχομένου του CCXP, Roberto Fabri, δήλωσε σχετικά: «Το CCXP έχει την παράδοση να γιορτάζει σημαντικά ορόσημα στην ποπ κουλτούρα μαζί με τους ανθρώπους που τα βίωσαν από μέσα. Το 2025, ήταν το Road to Hell και η 20ή επέτειος του Supernatural. Τώρα, το 2026, είναι η 25η επέτειος του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσουμε αυτή τη γιορτή από τον ίδιο τον Frodo. Ο Elijah Wood στο CCXP26 είναι ακριβώς το είδος της ανακοίνωσης που κάνουμε γνωρίζοντας ότι οι φίλοι του φεστιβάλ ανυπομονούν να την ακούσουν».

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Πέρα από τον εμβληματικό του ρόλο ως Frodo, ο Elijah Wood είναι επίσης γνωστός για τις συμμετοχές του σε ταινίες όπως το «Sin City», το «Happy Feet» και το «Ready or Not 2: Here I Come», καθώς και σε σειρές όπως το «Wilfred» και το «Yellowjackets». Η παρουσία του στο CCXP26 αναμένεται να ενθουσιάσει τους χιλιάδες θαυμαστές της Μέσης Γης.

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Lord Of The Rings ΕΠΕΤΕΙΟΣ
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