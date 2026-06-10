Ο Jacob Elordi αφήνει πίσω του το «Euphoria» και πρωταγωνιστεί στο νέο έπος του Ridley Scott

Ο Ridley Scott σκηνοθετεί το «The Dog Stars» με τους J. Elordi και J. Brolin σε μια ιστορία επιβίωσης που έρχεται για να καθηλώσει

Ο μετρ του κινηματογράφου, Ridley Scott, μας μεταφέρει σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει ανεπιστρεπτί. Η 20th Century Studios έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer της ταινίας «The Dog Stars», μιας παραγωγής που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο έντονα θρίλερ επιβίωσης των τελευταίων ετών.

Βασισμένο στο πολυδιαβασμένο best-seller του Peter Heller, το φιλμ μας τοποθετεί στα συντρίμμια ενός κόσμου που λύγισε από μια φονική πανδημία, η οποία αφάνισε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Hig (τον οποίο υποδύεται ο Jacob Elordi), ένας πολιτικός πιλότος που προσπαθεί να διατηρήσει την επαφή του με την πραγματικότητα πετώντας πάνω από την έρημη πια πολιτεία του Κολοράντο.

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Η μοναχική ζωή του στο υπόστεγο ενός αεροδρομίου, παρέα με τον πιστό του σκύλο και τον σκληροτράχηλο επιζώντα Bangley (Josh Brolin), ισορροπεί ανάμεσα στην ασφάλεια και τον διαρκή κίνδυνο. Το trailer αποκαλύπτει μια ζοφερή αισθητική, γεμάτη από εχθρικούς εισβολείς, απόγνωση και το απόλυτο τοπίο της ερήμωσης.

Η ρουτίνα της επιβίωσης διακόπτεται απότομα όταν μια μυστηριώδης ραδιοφωνική εκπομπή φτάνει στα αυτιά του Hig. Αυτό το αχνό σήμα γίνεται η αφορμή για ένα επικίνδυνο ταξίδι στο άγνωστο, με τον πρωταγωνιστή να αναζητά κάτι που φάνταζε χαμένο: την ανθρώπινη επαφή και την ελπίδα.

Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Mark L. Smith, ενώ το καστ είναι εντυπωσιακό, καθώς εκτός από τους Elordi και Brolin, συμμετέχουν σπουδαία ονόματα όπως οι Margaret Qualley, Allison Janney, Guy Pearce και Benedict Wong.

Η ταινία «The Dog Stars» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 28 Αυγούστου 2026.