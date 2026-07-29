Cinema 29.07.2026

Αν λατρεύεις το fantasy, «Children of Blood and Bone» πρέπει να μπει τώρα στη watchlist σου

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Το πρώτο trailer της νέας fantasy ταινίας «Children of Blood and Bone» μάς μεταφέρει σε έναν κόσμο γεμάτο μαγεία και δράση
Ειρήνη Στόφυλα

Η Paramount έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer του «Children of Blood and Bone», της κινηματογραφικής μεταφοράς του παγκόσμιου best seller της Tomi Adeyemi, και ήδη οι fans του fantasy έχουν κάθε λόγο να ανυπομονούν. Η ταινία υπόσχεται έναν κόσμο γεμάτο μαγεία, επικές μάχες, δυνατούς χαρακτήρες και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Με ένα cast γεμάτο μεγάλα ονόματα του Hollywood, το νέο κινηματογραφικό project φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες fantasy κυκλοφορίες του 2027. Η πρεμιέρα της στις κινηματογραφικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιανουαρίου 2027.

https://www.instagram.com/childrenofbloodandbone/
https://www.instagram.com/childrenofbloodandbone/

Το trailer μάς μεταφέρει στο φανταστικό βασίλειο της Orïsha, έναν τόπο όπου η μαγεία έχει σχεδόν εξαφανιστεί ύστερα από τη βίαιη καταστολή του βασιλιά Saran. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Zelie, μια νεαρή γυναίκα που διαθέτει μια σπάνια δύναμη και αποφασίζει να ξεκινήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι με στόχο να επαναφέρει τη μαγεία στον λαό της. Στην αποστολή της δεν είναι μόνη, καθώς ενώνει τις δυνάμεις της με τον αδελφό της αλλά και με τα παιδιά του ίδιου του βασιλιά. Όσο η περιπέτεια εξελίσσεται, οι ήρωες καλούνται να αμφισβητήσουν όσα γνώριζαν και να συγκρουστούν με ένα ανελέητο καθεστώς.

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Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Tomi Adeyemi, το οποίο κυκλοφόρησε το 2018 και κατέκτησε αμέσως την κορυφή της λίστας των best sellers των New York Times. Η επιτυχία του οδήγησε στη δημιουργία μιας ολόκληρης τριλογίας, με τα βιβλία «Children of Virtue and Vengeance» και «Children of Anguish and Anarchy» να ολοκληρώνουν την ιστορία. Η κινηματογραφική μεταφορά φιλοδοξεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τον πλούσιο κόσμο του βιβλίου, συνδυάζοντας επική φαντασία με έντονο συναίσθημα και δυναμική δράση.

Ένα cast γεμάτο αστέρες του Hollywood

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Zelie αναλαμβάνει η Thuso Mbedu, ενώ στο πλευρό της βρίσκονται οι Damson Idris, Amandla Stenberg, Tosin Cole και Regina King. Στο εντυπωσιακό καστ συμμετέχουν επίσης οι Idris Elba, Cynthia Erivo, Viola Davis, Lashana Lynch και Chiwetel Ejiofor, δημιουργώντας μία από τις πιο δυνατές κινηματογραφικές ομάδες των τελευταίων ετών.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Gina Prince-Bythewood, η οποία είχε συνεργαστεί ξανά με τις Thuso Mbedu, Viola Davis και Lashana Lynch στην επιτυχημένη ταινία «The Woman King». Για τις ανάγκες των γυρισμάτων, η παραγωγή ταξίδεψε σε διαφορετικές περιοχές της αφρικανικής ηπείρου, ώστε το κινηματογραφικό αποτέλεσμα να αποκτήσει αυθεντικότητα και να αναδείξει το φυσικό περιβάλλον που ενέπνευσε την ιστορία.

Γιατί το «Children of Blood and Bone» έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα

Το πρώτο trailer εντυπωσιάζει με τις κινηματογραφικές εικόνες, τα σκηνικά και την αισθητική του, ενώ συνδυάζει στοιχεία επικής περιπέτειας, φαντασίας και δράματος. Πολλοί το χαρακτηρίζουν ήδη ως μία από τις πιο φιλόδοξες μεταφορές fantasy βιβλίου των τελευταίων χρόνων.

https://www.instagram.com/childrenofbloodandbone/
https://www.instagram.com/childrenofbloodandbone/

Αν το τελικό αποτέλεσμα ανταποκριθεί στις προσδοκίες, το «Children of Blood and Bone» μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες του 2027.

https://www.instagram.com/childrenofbloodandbone/
https://www.instagram.com/childrenofbloodandbone/

Το πρώτο trailer κυκλοφόρησε και δείχνει πως το ταξίδι στην Orïsha μόλις ξεκίνησε, με τους fans του fantasy να μετρούν ήδη αντίστροφα μέχρι την πρεμιέρα.

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Children of Blood and Bone Paramount
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