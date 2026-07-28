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Cinema 28.07.2026

«Θα ντρεπόμουν»: Η Emily Wilson «χτυπά» την «Οδύσσεια» του Christopher Nolan

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Η Emily Wilson, γνωστή για τη μετάφραση της «Οδύσσειας», ασκεί σκληρή κριτική στην ταινία του Christopher Nolan
Ειρήνη Στόφυλα

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Christopher Nolan συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις, αυτή τη φορά με μια ιδιαίτερα αυστηρή κριτική από ένα πρόσωπο που γνωρίζει όσο λίγοι το ομηρικό έπος. Η Emily Wilson, η οποία έχει υπογράψει μία από τις πιο δημοφιλείς σύγχρονες μεταφράσεις της «Οδύσσειας» στα αγγλικά, σχολίασε αρνητικά την προσέγγιση του διάσημου σκηνοθέτη. Παρότι αναγνώρισε τη φιλόδοξη προσπάθεια και το εντυπωσιακό κινηματογραφικό αποτέλεσμα, εξέφρασε σοβαρές ενστάσεις για το σενάριο και την ανάπτυξη των χαρακτήρων.

the_odyssey
https://www.instagram.com/theodysseymovie/

Η Wilson μίλησε για την ταινία σε άρθρο της στο London Review of Books, όπου τόνισε πως ο Christopher Nolan κατάφερε να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη σύνθετη αφηγηματική δομή του έργου του Homer, όμως  απλοποίησε αρκετά από τα βαθύτερα στοιχεία της ιστορίας. Όπως ανέφερε, η ταινία λειτουργεί ως ένα μεγάλο κινηματογραφικό θέαμα, αλλά δεν καταφέρνει να αποδώσει πλήρως την πολυπλοκότητα του αρχαίου κειμένου. Μάλιστα, δεν δίστασε να δηλώσει πως δεν θα ήθελε να έχει γράψει η ίδια μέρος αυτού του σεναρίου.

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Η γνωστή μεταφράστρια στάθηκε ιδιαίτερα στον χαρακτήρα του Odysseus, τον οποίο στην ταινία υποδύεται ο Matt Damon, υποστηρίζοντας πως η εκδοχή του Nolan στερείται της εξυπνάδας, της στρατηγικής σκέψης και της πολυδιάστατης προσωπικότητας που χαρακτηρίζει τον ήρωα του Homer. Παράλληλα, σχολίασε ότι αρκετοί χαρακτήρες, όπως η Penelope της Anne Hathaway, δεν έχουν την ίδια δυναμική που διαθέτουν στο αρχικό έργο. Ωστόσο, ξεχώρισε την ερμηνεία του Robert Pattinson στον ρόλο του Antinous, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις πιο δυνατές στιγμές της ταινίας.

Η Mia Goth ως Μελανθώ και η Anne Hathaway ως Πηνελόπη στην ταινία The Odyssey του Christopher Nolan.
L to R: Mia Goth is Melantho and Anne Hathaway is Penelope in THE ODYSSEY, written, produced, and directed by Christopher Nolan.

Η Emily Wilson αναγνώρισε πως η ταινία έχει στοιχεία που μπορούν να φέρουν μια νέα γενιά θεατών πιο κοντά στο αρχαίο έπος. Όπως σημείωσε, η επιστροφή μιας τόσο μεγάλης ιστορίας στις κινηματογραφικές αίθουσες αποτελεί από μόνη της ένα σημαντικό γεγονός, ειδικά σε μια εποχή όπου το streaming έχει αλλάξει τον τρόπο που καταναλώνουμε ψυχαγωγία.

Ο Tom Holland ως Τηλέμαχος στην ταινία The Odyssey του Christopher Nolan.
Tom Holland is Telemachus in THE ODYSSEY, written, produced, and directed by Christopher Nolan.

Ωστόσο, η ίδια θεωρεί πως η κινηματογραφική εκδοχή του Nolan χάνει μέρος της ηθικής και συναισθηματικής πολυπλοκότητας της «Οδύσσειας». Ανάμεσα στις ενστάσεις της ήταν και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η βία, ο πόλεμος και οι σχέσεις των χαρακτήρων, καθώς πιστεύει πως η ταινία δεν εξερευνά αρκετά τις συνέπειες των πράξεων του ήρωα.

Ο Matt Damon ως Οδυσσέας στην ταινία The Odyssey του Christopher Nolan.
Matt Damon is Odysseus in THE ODYSSEY, written, produced, and directed by Christopher Nolan.

Η Wilson σχολίασε επίσης την απουσία μιας πιο έντονης παρουσίας των θεών, που αποτελούν βασικό κομμάτι του κόσμου του Homer, ενώ αναφέρθηκε και σε επιλογές παραγωγής της ταινίας που θεωρεί προβληματικές. Παρά τις διαφωνίες της, πάντως, παραδέχτηκε πως ο Nolan κατάφερε κάτι σημαντικό: να κάνει εκατομμύρια ανθρώπους να ενδιαφερθούν ξανά για ένα από τα σπουδαιότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Ο Matt Damon και η Zendaya σε σκηνή από την ταινία Dune, για την οποία ο Elon Musk έκανε επίθεση στον Christopher Nolan.

Η συζήτηση γύρω από την «Οδύσσεια» του Christopher Nolan φαίνεται πως μόλις ξεκίνησε, με την ταινία να αποτελεί ήδη μία από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές μεταφορές των τελευταίων ετών.

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Emily Wilson The Odyssey Οδύσσεια
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