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Cinema 28.07.2026

Από το «Obsession» στο «The Mummy 4» – Ο Michael Johnston ετοιμάζεται να μπει στο cast

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Ο Michael Johnston. από το «Obsession», βρίσκεται σε συζητήσεις για το «The Mummy 4», δίπλα στους Brendan Fraser και Rachel Weisz
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Michael Johnston βρίσκεται σε συζητήσεις για να συμμετάσχει στο "The Mummy 4".
  • Η επιτυχία της ταινίας "Obsession" έφερε τον Johnston στο προσκήνιο του Χόλιγουντ.
  • Οι Brendan Fraser και Rachel Weisz θα επιστρέψουν στους ρόλους τους στο "The Mummy 4".
  • Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 15 Οκτωβρίου 2027.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι εξελίξεις γύρω από το «The Mummy 4» συνεχίζονται και κάθε νέα ανακοίνωση κάνει τους fans ακόμα πιο ανυπόμονους. Με την επιστροφή των Brendan Fraser και Rachel Weisz να έχει ήδη επιβεβαιωθεί, το reboot-sequel της Universal φαίνεται πως ετοιμάζει ακόμη μία δυνατή προσθήκη στο καστ. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται ο Michael Johnston, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να συμμετάσχει στην πολυαναμενόμενη ταινία. Αν ολοκληρωθεί η συμφωνία, θα πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην καριέρα του νεαρού ηθοποιού.

https://www.instagram.com/themichaeljohnston/
https://www.instagram.com/themichaeljohnston/

Ο Michael Johnston έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά «Teen Wolf», όμως η φετινή ταινία τρόμου «Obsession» ήταν εκείνη που τον έφερε στο προσκήνιο του Χόλιγουντ. Η απρόσμενη εμπορική επιτυχία της χαμηλού προϋπολογισμού παραγωγής τράβηξε την προσοχή των μεγάλων κινηματογραφικών στούντιο και φαίνεται πως άνοιξε νέες επαγγελματικές πόρτες για τον ηθοποιό. Πλέον, το όνομά του συνδέεται με ένα από τα πιο πολυσυζητημένα blockbuster των επόμενων ετών.

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Αν και η Universal δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη τη συμμετοχή του, οι πληροφορίες θέλουν τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, κάτι που μόνο αυξάνει την αγωνία των fans. Το μόνο βέβαιο είναι πως η επιστροφή του αρχικού κινηματογραφικού διδύμου έχει ήδη δημιουργήσει τεράστιες προσδοκίες.

https://www.instagram.com/themichaeljohnston/
https://www.instagram.com/themichaeljohnston/

Οι παλιοί αγαπημένοι επιστρέφουν

Το «The Mummy 4» θα φέρει ξανά στη μεγάλη οθόνη τον Brendan Fraser ως Rick O’Connell και τη Rachel Weisz ως Evelyn O’Connell, επαναφέροντας το δίδυμο που αγαπήθηκε όσο λίγα στις ταινίες της δεκαετίας του ’90 και των αρχών του 2000. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η επιβεβαίωση της επιστροφής του John Hannah, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες του franchise.

https://www.instagram.com/themichaeljohnston/
https://www.instagram.com/themichaeljohnston/

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνουν οι Matt Bettinelli-Olpin και Tyler Gillett, γνωστοί από τις ταινίες «Ready or Not», ενώ το σενάριο υπογράφει ο David Coggeshall. Η νέα ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 15 Οκτωβρίου 2027, με στόχο να αναβιώσει μία από τις πιο επιτυχημένες περιπέτειες της Universal.

https://www.instagram.com/themichaeljohnston/
https://www.instagram.com/themichaeljohnston/

Από το 1999 μέχρι σήμερα, το franchise του «The Mummy» έχει ξεπεράσει συνολικά τα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Με την επιστροφή των αγαπημένων πρωταγωνιστών και πιθανές νέες προσθήκες όπως ο Michael Johnston, όλα δείχνουν πως η επόμενη ταινία φιλοδοξεί να επαναφέρει τη μαγεία που έκανε τη σειρά μία από τις πιο αγαπημένες κινηματογραφικές περιπέτειες.

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Michael Johnston Obsession The Mummy 4
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