Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Screen News 27.07.2026

Έφυγε από τη ζωή ο σκηνοθέτης Chuck Russell στα 74 του χρόνια

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο σκηνοθέτης Chuck Russell, που ανέδειξε τους Jim Carrey, Cameron Diaz και Dwayne Johnson, έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο σκηνοθέτης Chuck Russell, γνωστός για ταινίες όπως "Η Μάσκα" και "Εφιάλτης στον Δρόμο με τις Λεύκες 3", απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών.
  • Ο Russell ανέδειξε πολλούς κινηματογραφικούς αστέρες, όπως η Cameron Diaz και ο Jim Carrey, και έδωσε τον πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο στον Dwayne "The Rock" Johnson.
  • Σκηνοθέτησε επίσης ταινίες δράσης όπως "Eraser" με τον Arnold Schwarzenegger και "Scorpion King".
  • Τα τελευταία χρόνια, είχε ασχοληθεί με παραγωγές που δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Chuck Russell, ο άνθρωπος που συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη τεράστιων κινηματογραφικών αστέρων και σκηνοθέτησε μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες φαντασίας και δράσης, όπως το blockbuster «Η Μάσκα» του 1994 και το «Εφιάλτης στον Δρόμο με τις Λεύκες 3», απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών στην περιοχή του Σαν Ντιέγκο.

Screenshot 2026-07-27 105815
IMDB

Η δυσάρεστη είδηση επιβεβαιώθηκε από τον νομικό του εκπρόσωπο, ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η πυροσβεστική υπηρεσία είχε σπεύσει στην κατοικία του μετά από κλήση για άνωθεν χωρίς τις αισθήσεις του.

Διάβασε επίσης: «The Odyssey»: Σπάει ταμεία για δεύτερη εβδομάδα και γράφει ιστορία στο Box Office

Μια πορεία γεμάτη επιτυχίες και θρυλικές συνεργασίες

Ο Russell ξεκίνησε την καριέρα του γράφοντας σενάρια και εργαζόμενος ως διευθυντής παραγωγής και βοηθός σκηνοθέτη σε ανεξάρτητες παραγωγές. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εκτελεστικός παραγωγός στην ταινία «Hell Night», γνώρισε τον Frank Darabont, με τον οποίο ανέπτυξε μια στενή και δημιουργική συνεργασία.

Αφού έγραψε το σενάριο για την ταινία «Dreamscape» με πρωταγωνιστή τον Dennis Quaid, έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το «A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors». Η ταινία όχι μόνο αναβίωσε επιτυχώς το δημοφιλές franchise ξεπερνώντας εισπρακτικά τα δύο πρώτα μέρη, αλλά εκτόξευσε και την καριέρα της Patricia Arquette. Ακολούθησε η σκηνοθεσία του cult classic remake της ταινίας «The Blob».

IMDB
IMDB

Το 1994, ο Russell άφησε εποχή σκηνοθετώντας την τεράστια εισπρακτική επιτυχία «Η Μάσκα». Μέσα από την ταινία αυτή, επέλεξε την Cameron Diaz για τον πρώτο κινηματογραφικό της ρόλο και μετέτρεψε τον Jim Carrey σε παγκόσμιο superstar, ενώ η παραγωγή απέσπασε και υποψηφιότητα για Όσκαρ οπτικών εφέ.

Ο Jim Carrey αποχαιρέτησε τον σκηνοθέτη με μια συγκινητική δήλωση, αναφέροντας: «Θεωρώ προνομίο μου που συνεργάστηκα με τον Chuck Russell, ο οποίος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων δημιούργησε μια ατμόσφαιρα γεμάτη παιδικό ενθουσιασμό, θαύμα και συντροφικότητα. Όλο το κατεξοχήν καστ και το συνεργείο εμπνεύστηκαν από την παιχνιδιάρικη διάθεσή του. Θεωρώ “Τη Μάσκα” ένα από τα κοσμήματα της δημιουργικής μου ζωής. Σε ευχαριστώ, Chuck».

Από τον Schwarzenegger και τον The Rock μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη

Η κινηματογραφική πορεία του Russell συνεχίστηκε με δυναμικές παραγωγές δράσης. Σκηνοθέτησε τον Arnold Schwarzenegger στο «Eraser» και ανέλαβε τον «Scorpion King», την ταινία που χάρισε στον Dwayne «The Rock» Johnson τον πρώτο του πρωταγωνιστικό κινηματογραφικό ρόλο.

Μετά από ένα διάστημα αποχής, επέστρεψε πίσω από την κάμερα για να σκηνοθετήσει το «I Am Wrath» με τον John Travolta, την ινδική ταινία δράσης-περιπέτειας «Junglee», καθώς και το «Paradise City» με πρωταγωνιστές τους Bruce Willis και John Travolta. Το 2024, σκηνοθέτησε ένα νέο remake του «Witchboard», τονίζοντας σε συνέντευξή του στη Variety τη σημασία του να δίνεις ανθρώπινη υπόσταση στους χαρακτήρες, είτε πρόκειται για δράση είτε για κωμωδία, φέρνοντας την πραγματική προσωπικότητα των ηθοποιών στις ερμηνείες τους.

Τα τελευταία χρόνια, ο σκηνοθέτης είχε στραφεί προς το μέλλον της τεχνολογίας, ανακοινώνοντας δύο παραγωγές μέσω της εταιρείας του, Neumorphic, με τίτλους «Hyperia» και«b», οι οποίες δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου με τη χρήση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Chuck Russell ΘΑΝΑΤΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Plot twist για τη νυχτερινή Αθήνα: Ο Σάκης Ρουβάς και η Κατερίνα Λιόλιου ενώνουν φωνές στο Έναστρον

Plot twist για τη νυχτερινή Αθήνα: Ο Σάκης Ρουβάς και η Κατερίνα Λιόλιου ενώνουν φωνές στο Έναστρον

27.07.2026
Επόμενο
Ο Όλυμπος γίνεται Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ο Όλυμπος γίνεται Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

27.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«The Odyssey»: Σπάει ταμεία για δεύτερη εβδομάδα και γράφει ιστορία στο Box Office
Cinema

«The Odyssey»: Σπάει ταμεία για δεύτερη εβδομάδα και γράφει ιστορία στο Box Office

27.07.2026
Οι 6 σειρές που θα δεις φέτος τα καλοκαιρινά βράδια
Cinema

Οι 6 σειρές που θα δεις φέτος τα καλοκαιρινά βράδια

27.07.2026
«Ocean’s Eleven» επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ – Η Monica Barbaro μπαίνει στο παιχνίδι της μεγάλης ληστείας
Cinema

«Ocean’s Eleven» επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ – Η Monica Barbaro μπαίνει στο παιχνίδι της μεγάλης ληστείας

27.07.2026
Αν κόλλησες με την «Οδύσσεια» του Christopher Nolan, αυτές οι 5 ταινίες πρέπει να μπουν στη watchlist σου
Cinema

Αν κόλλησες με την «Οδύσσεια» του Christopher Nolan, αυτές οι 5 ταινίες πρέπει να μπουν στη watchlist σου

25.07.2026
«Περνάμε υπέροχα»: Σε δημοπρασία το τελευταίο γράμμα επιβάτη του Τιτανικού
Cinema

«Περνάμε υπέροχα»: Σε δημοπρασία το τελευταίο γράμμα επιβάτη του Τιτανικού

24.07.2026
Από Spider-Man σε θρύλος του χορού: Η νέα μεταμόρφωση του Tom Holland θα σε εκπλήξει
Cinema

Από Spider-Man σε θρύλος του χορού: Η νέα μεταμόρφωση του Tom Holland θα σε εκπλήξει

24.07.2026
«Οδύσσεια»: Σουηδικό πάρκο ζητά 6.000 δολάρια από τον Christopher Nolan για τις ζημιές στο πλοίο
Cinema

«Οδύσσεια»: Σουηδικό πάρκο ζητά 6.000 δολάρια από τον Christopher Nolan για τις ζημιές στο πλοίο

24.07.2026
Hogwarts calling: Η «Φιλοσοφική Λίθος» με τον Harry Potter επιστρέφει με νέο υλικό
Cinema

Hogwarts calling: Η «Φιλοσοφική Λίθος» με τον Harry Potter επιστρέφει με νέο υλικό

24.07.2026
Αν αγαπάς τα Χριστούγεννα, πρέπει να δεις τον Johnny Depp ως Ebenezer Scrooge – Δες το trailer
Cinema

Αν αγαπάς τα Χριστούγεννα, πρέπει να δεις τον Johnny Depp ως Ebenezer Scrooge – Δες το trailer

24.07.2026
5 ξένα τραγούδια που ακούμε στο repeat μόλις «μυρίσει» καλοκαίρι

5 ξένα τραγούδια που ακούμε στο repeat μόλις «μυρίσει» καλοκαίρι

Κλείνεις έτσι το air condition; Μάλλον κάνεις το ίδιο λάθος με όλους

Κλείνεις έτσι το air condition; Μάλλον κάνεις το ίδιο λάθος με όλους

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

Σταμάτα να παλεύεις με την παγοθήκη – Το viral κόλπο που θα σου λύσει τα χέρια

Σταμάτα να παλεύεις με την παγοθήκη – Το viral κόλπο που θα σου λύσει τα χέρια

Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα

Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα

Τα λευκά σου ρούχα έχουν κιτρινίσει; Αυτό το κόλπο κάνει τον λεκέ να εξαφανίζεται

Τα λευκά σου ρούχα έχουν κιτρινίσει; Αυτό το κόλπο κάνει τον λεκέ να εξαφανίζεται

Ο Πυρετός της ΕΡΤ, το Νέο Ραδιόφωνο του MEGA και τα «Χρυσά» Δικαιώματα

Ο Πυρετός της ΕΡΤ, το Νέο Ραδιόφωνο του MEGA και τα «Χρυσά» Δικαιώματα

Τα νέα πρόσωπα του Mega News 104.6

Τα νέα πρόσωπα του Mega News 104.6

Θετικό πρόσημο για Mega και ΕΡΤ -Ζημίες και κέρδη για την τηλεόραση το 2025

Θετικό πρόσημο για Mega και ΕΡΤ -Ζημίες και κέρδη για την τηλεόραση το 2025

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς