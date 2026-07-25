Αν κόλλησες με την «Οδύσσεια» του Christopher Nolan, αυτές οι 5 ταινίες πρέπει να μπουν στη watchlist σου

Από την «Τροία» μέχρι το «Interstellar», αυτές είναι οι 5 ταινίες που πρέπει να δεις μετά το «The Odyssey»

Με μια ματιά Η νέα «Οδύσσεια» του Nolan θυμίζει γιατί οι ιστορίες ταξιδιού και οι προσωπικοί αγώνες των ηρώων είναι πάντα επίκαιρες.

Προτείνονται πέντε ταινίες με επικό ύφος, όπως η «Τροία», ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» και ο «Μονομάχος».

Το «Interstellar» και η «Επιστροφή» προσφέρουν παρόμοια αίσθηση περιπέτειας, με διαφορετικές προσεγγίσεις στο ταξίδι και την επιστροφή.

Οι ταινίες αυτές εστιάζουν σε ήρωες που αντιμετωπίζουν προκλήσεις, ξεπερνούν φόβους και αναζητούν τον δρόμο τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα «Οδύσσεια» του Christopher Nolan έφερε στη μεγάλη οθόνη έναν από τους πιο θρυλικούς ήρωες όλων των εποχών και μας θύμισε γιατί οι μεγάλες ιστορίες ταξιδιού δεν παλιώνουν ποτέ. Ο Οδυσσέας, η επιστροφή στην πατρίδα, οι δοκιμασίες και η μάχη με τους προσωπικούς «δαίμονες» του ήρωα δημιούργησαν μια κινηματογραφική εμπειρία που δύσκολα ξεχνάς. Αν βγήκες από την αίθουσα και σκέφτηκες «χρειάζομαι κάτι με το ίδιο επικό vibe», έχουμε τη λύση.

Γιατί υπάρχουν ταινίες που δεν είναι απλά δύο ώρες μπροστά από μια οθόνη. Είναι ταξίδια σε άλλους κόσμους, ιστορίες για ανθρώπους που παλεύουν με το πεπρωμένο τους και χαρακτήρες που πρέπει να ξεπεράσουν φόβους, απώλειες και τεράστιες προκλήσεις. Από αρχαίους πολέμους μέχρι διαστημικές αποστολές, το κοινό τους στοιχείο είναι ένα: ένας ήρωας που ψάχνει τον δρόμο του.

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Το Mad.gr συγκέντρωσε πέντε ταινίες που έχουν την ίδια αίσθηση περιπέτειας, μεγαλείου και συναισθήματος με τη νέα ταινία του Νόλαν. Βάλε τις στη λίστα σου, φτιάξε ποπ κορν και ετοιμάσου για ένα κινηματογραφικό ταξίδι γεμάτο επικές στιγμές.

1. «Τροία» (Troy, 2004)

Πριν ο Οδυσσέας ξεκινήσει τον δύσκολο δρόμο της επιστροφής προς την Ιθάκη, είχε ήδη γράψει ιστορία στις μάχες του Τρωικού Πολέμου. Η «Τροία» μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τον κόσμο των αρχαίων Ελλήνων ηρώων, των βασιλιάδων και των θρυλικών πολεμιστών που γνωρίσαμε μέσα από τα έπη του Ομήρου.

Ο Brad Pitt ως Αχιλλέας και ο Sean Bean ως Οδυσσέας πρωταγωνιστούν σε μια παραγωγή γεμάτη εντυπωσιακές μάχες, μονομαχίες και μεγάλες στιγμές δράματος. Μπορεί η ταινία να ακολουθεί περισσότερο τη λογική του Hollywood, όμως παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς κινηματογραφικές επιστροφές στον κόσμο της αρχαίας μυθολογίας.

2. «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά» (The Return of the King, 2003)

Αν υπάρχει μια ταινία που καταλαβαίνει πραγματικά τι σημαίνει «επικό ταξίδι», αυτή είναι η τελευταία ταινία της τριλογίας του Peter Jackson. Όπως ο Οδυσσέας προσπαθεί να φτάσει ξανά στην Ιθάκη, έτσι και ο Φρόντο πρέπει να διασχίσει έναν επικίνδυνο κόσμο για να ολοκληρώσει την αποστολή του.

Η «Επιστροφή του Βασιλιά» είναι γεμάτη δυνατές φιλίες, θυσίες και στιγμές που σε κάνουν να κρατάς την ανάσα σου. Με 11 βραβεία Όσκαρ στο ενεργητικό της, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά έπη όλων των εποχών και μια ταινία που κάθε fan των μεγάλων περιπετειών πρέπει να δει.

3. «Ο Μονομάχος» (Gladiator, 2000)

Ο Μάξιμος δεν ταξιδεύει προς μια πατρίδα όπως ο Οδυσσέας, όμως η δική του διαδρομή είναι εξίσου δύσκολη. Από ισχυρός στρατηγός της Ρώμης γίνεται σκλάβος στις αρένες και ξεκινά έναν αγώνα για να ξαναβρεί την τιμή, την ελευθερία και τον σκοπό του.

Ο Ridley Scott δημιούργησε ένα από τα πιο εμβληματικά ιστορικά έπη του σύγχρονου κινηματογράφου. Με τον Russell Crowe στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον Joaquin Phoenix ως έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς κινηματογραφικούς κακούς, ο «Μονομάχος» συνδυάζει δράση, συναίσθημα και αξέχαστες σκηνές.

4. «Interstellar» (2014)

Αν αυτό που αγάπησες στη νέα «Οδύσσεια» ήταν η ματιά του Νόλαν πάνω στον άνθρωπο και τις μεγάλες αναζητήσεις του, τότε το «Interstellar» είναι η ταινία που πρέπει να δεις ξανά. Εδώ το ταξίδι δεν γίνεται στις θάλασσες της αρχαιότητας, αλλά στα βάθη του διαστήματος.

Ένας πατέρας αφήνει πίσω του τη Γη για να αναζητήσει έναν νέο δρόμο σωτηρίας για την ανθρωπότητα, ενώ παράλληλα παλεύει με την υπόσχεση ότι θα επιστρέψει στην οικογένειά του. Μια ταινία γεμάτη επιστημονική φαντασία, συναίσθημα και ερωτήματα για τον χρόνο, την αγάπη και τα όρια του ανθρώπου.

5. «Η Επιστροφή» (The Return, 2024)

Η «Επιστροφή» βλέπει την ιστορία του Οδυσσέα από μια διαφορετική πλευρά. Δεν εστιάζει μόνο στο ηρωικό ταξίδι, αλλά στις πληγές που αφήνει ένας πόλεμος και στη δυσκολία ενός ανθρώπου να επιστρέψει σε μια ζωή που δεν είναι πλέον ίδια. Με πρωταγωνιστές τους Ralph Fiennes και Juliette Binoche, η ταινία προσφέρει μια πιο βαθιά και συναισθηματική προσέγγιση στο ομηρικό έπος. Είναι μια ιστορία για τη μνήμη, την απώλεια και την προσπάθεια να ξαναβρείς τον εαυτό σου.

Η «Οδύσσεια» μπορεί να τελείωσε, όμως τα μεγάλα κινηματογραφικά ταξίδια συνεχίζονται. Αυτές οι πέντε ταινίες έχουν όλα όσα αγαπάμε στις επικές ιστορίες: ήρωες που δοκιμάζονται, κόσμους που σε καθηλώνουν και στιγμές που μένουν μαζί σου πολύ μετά τους τίτλους τέλους.

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